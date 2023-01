La fintech Wise, d’une valeur de 6,6 milliards de dollars, accusée par son rival de nuire à la concurrence

Pavlo Gonchar | SOPA Images | Light Rocket via Getty Images

Sage a été accusé par une société fintech rivale de saper la concurrence sur le marché des transferts d’argent.

Atlantic Money, un petit service de change, a fait cette allégation dans une lettre adressée à l’organisme britannique de surveillance de la concurrence, la Competition and Markets Authority.

Les actions de Wise, qui ont fait leurs débuts à la Bourse de Londres en 2021, valaient 5,14 £ chacune à 10 h 30, heure de Londres, 2 % en dessous de la clôture du marché de jeudi.

Wise a une capitalisation boursière de 5,3 milliards de livres sterling (6,6 milliards de dollars).

Dans la lettre qu’Atlantic Money a partagée avec CNBC, la société affirme que Wise l’a injustement retiré de la section de comparaison des prix de son site Web et a refusé de l’inclure sur Exiap – un site de comparaison des frais de change qui appartient également à Wise.

Wise possède deux autres sites de comparaison de transfert de devises, Geldtransfer et Currencyshop.

Atlantic Money a déclaré dans la lettre qu’il avait été initialement répertorié par Wise sur son site Web le 14 octobre 2022. Il a ensuite été radié le 20 janvier 2023, Wise aurait dit à Atlantic Money qu’il n’était “plus considéré comme un concurrent légitime”. “

Dans la lettre, Atlantic Money a déclaré qu’il pensait que la conduite de Wise était “nuisible à la concurrence au Royaume-Uni et dans l’UE et, selon nous, entraîne finalement des frais plus élevés pour les consommateurs finaux”.

Atlantic Money offre des frais fixes de 3 £ sur toutes les conversions de devises jusqu’à 1 million de £. Ses frais sont inférieurs à ceux de Wise pour les transferts de 1 000 £ ou plus.

Anciennement connu sous le nom de TransferWise, Wise s’est longtemps présenté comme un champion des droits des consommateurs, poussant à la transparence des frais facturés par les banques pour transférer de l’argent à travers les frontières.

“Nous avons décidé de supprimer Atlantic Money pour le moment pour un certain nombre de raisons opérationnelles, y compris les questions reçues des clients concernant leur entreprise. Nous prenons toute plainte très au sérieux”, a déclaré un porte-parole de Wise à CNBC par e-mail, en réponse à une demande de commentaire. sur la lettre d’Atlantic Money.

“Nous sommes vraiment fiers d’avoir l’outil de comparaison dans notre site Web, et nous n’avons pas peur de répertorier des concurrents moins chers. Nous le faisons depuis des années et le faisons toujours.”

La lettre pourrait être un précurseur d’une enquête visant à déterminer si la conduite de Wise enfreint le droit de la concurrence.

Un porte-parole de l’AMC a déclaré que le régulateur n’était pas en mesure de commenter des cas spécifiques en dehors d’une enquête officielle.