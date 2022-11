La fintech de la santé PayZen lève 20 millions de dollars et reçoit une facilité de crédit de 200 millions de dollars

La fintech de soins de santé PayZen a levé 20 millions de dollars lors d’un cycle de financement par actions dirigé par 7wireVentures et a reçu une facilité de crédit de 200 millions de dollars de Viola Credit.

Parmi les autres participants à l’augmentation de capital figurent les anciens investisseurs SignalFire, Link Ventures et Picus Capital. Lee Shapiro, associé directeur chez 7wireVentures et ancien directeur financier de la société de gestion des soins chroniques Livongo, rejoindra le conseil d’administration de PayZen.

La startup a annoncé avoir levé 15 millions de dollars en financement de série A il y a environ un an à la suite d’un tour de table de plus de 5 millions de dollars début 2021.

CE QU’ILS FONT

Fondée en 2019, PayZen vante un modèle de soins de santé « soins maintenant, payez plus tard ». La startup paie les fournisseurs pour les factures des patients puis utilise l’intelligence artificielle pour créer des plans de remboursement individualisés pouvant durer jusqu’à 60 mois, sans intérêt ni frais.

La startup s’associe aux systèmes de santé pour intégrer sa plateforme dans les systèmes de gestion du cycle de revenus des prestataires. L’année dernière, il a annoncé qu’il travaillait avec Danville, Pennsylvanie Geisinger.

PayZen propose également une carte de débit que les patients peuvent utiliser avant de recevoir des services de santé, comme pour des rendez-vous récurrents pour des maladies chroniques ou des dépenses en pharmacie. Elle prévoit d’utiliser le capital pour faire évoluer les opérations et le développement de produits.

“Cette ronde passionnante témoigne de l’innovation des produits de PayZen et de l’immense besoin d’options de paiement plus abordables pour les patients qui essaient de payer leurs factures médicales”, a déclaré le cofondateur et PDG de PayZen, Itzik Cohen, dans un communiqué. “L’équité et l’abordabilité des soins de santé sont un problème fondamental aux États-Unis. Trop d’Américains ont retardé ou renoncé à obtenir les soins dont ils ont besoin parce qu’on ne leur propose pas un moyen de paiement abordable. Chez PayZen, nous sommes déterminés à aider à réparer ce système défaillant. “

APERÇU DU MARCHÉ

L’abordabilité des soins de santé est une préoccupation majeure aux États-Unis Selon une enquête du Fondation de la famille Kaiserprès de la moitié des adultes américains déclarent qu’il est très ou assez difficile pour eux de payer leurs soins de santé, et un tiers déclarent qu’eux-mêmes ou un membre de leur ménage ont retardé les soins en raison du coût.

Un récent sondage Gallup a constaté que les trois quarts des répondants ont donné une note d’échec à l’abordabilité des soins de santé aux États-Unis.

Parmi les autres entreprises de technologie de la santé axées sur le paiement, citons Cedar, qui a levé 200 millions de dollars l’an dernier, mais a récemment licencié 24 % de ses effectifs ; Inbox Health, qui a récolté 15 millions de dollars en financement de série A en 2021; et Cherry Technologies, qui a reçu un Facilité de crédit de 50 millions de dollars plus tôt cette année.