La fintech de la santé Paytient lève 40,5 millions de dollars

La fintech de soins de santé Paytient, basée au Missouri, a annoncé avoir obtenu un financement de série B de 40,5 millions de dollars, portant l’augmentation totale de la société à 63 millions de dollars.

Les fonds comprennent 33 millions de dollars de capitaux propres d’investisseurs nouveaux et existants et 7,5 millions de dollars de dettes de la Silicon Valley Bank.

Mercato Partners Traverse Fund a mené la ronde avec la participation de Bertelsmann Investments, le directeur général de Mercato, Joe Kaiser, rejoignant le conseil d’administration de Paytient et Thorsten Wirkes de Bertelsmann entrant en tant qu’observateur.

Les investisseurs existants comprenaient Left Lane Capital, Commerce Bank, Box Group, Felicis Ventures, Lightbank, Lachy Groom, Crossbeam Ventures, Inspired Capital et Cultivation Capital.

Le financement aidera la société de comptes de paiement de santé à augmenter sa croissance et son développement de produits en 2023.

CE QU’ILS FONT

Paytient s’associe aux employeurs, aux assureurs et aux systèmes de santé pour offrir aux employés et aux membres une ligne de crédit sans intérêt. A l’aide d’une carte Paytient Visa, l’employé ou l’adhérent peut régler intégralement son prestataire de soins, puis rembourser Paytient selon un plan de paiement choisi sur l’application de l’aide au paiement.

“Fondamentalement, nous pensons que le parcours de soins de santé mérite ses propres produits financiers qui permettent un accès équitable aux soins”, a déclaré Brian Whorley, cofondateur et PDG de Paytient, dans un communiqué. “Notre plate-forme donne aux patients le pouvoir de contrôler quand et comment ils paient leurs frais médicaux d’une manière qui est bonne pour leur propre bien-être, et comme l’inflation historique saisit le marché, cela résout également un besoin urgent pour les employeurs et les prestataires.”

APERÇU DU MARCHÉ

L’abordabilité des soins de santé est une préoccupation considérable pour les Américains. Beaucoup sont frustrés par le coût liés à la couverture santé, et la raison principale de nombreuses personnes donnent pour ne pas souscrire à une assurance maladie est le coût perçu.

Parmi les autres entreprises de technologie de la santé qui développent des moyens d’atténuer les défis associés aux coûts, citons la fintech de la santé PayZen, qui vante un modèle “prenez soin maintenant, payez plus tard”.

PayZen paie les fournisseurs pour les factures des patients, puis l’entreprise utilise l’IA pour créer des plans de remboursement individualisés. La startup s’associe aux systèmes de santé pour intégrer sa plateforme dans les systèmes de gestion du cycle de revenus des prestataires.

Une autre entreprise dans le domaine de l’aide au paiement est la plateforme intelligente de facturation et d’engagement des patients. Cèdre.