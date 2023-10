Startup brésilienne de banque en tant que service Technologie QI a levé 200 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série B dirigé par General Atlantic, basé à New York.

Fondée en 2018 par Pedro Mac Dowell, Marcelo Bentivoglio et Marcelo Buosi, QI Tech est une plateforme d’infrastructure permettant le développement de solutions de crédit, de paiement et bancaires via une API modulaire. Il détient également une licence Direct Credit Society (SCD). Au Brésil, un SCD est une sorte de charte bancaire nationale mais avec certaines limites, comme l’explique le PDG Mac Dowell. (QI Tech prétend être le premier SCD approuvé par la Banque centrale brésilienne.)

Essentiellement, QI Tech permet à toute entreprise d’agir comme une banque et de proposer des produits financiers à ses clients, employés ou fournisseurs. Par exemple, si une entreprise de télécommunications décide d’offrir des prêts sur salaire à ses employés, « l’entreprise de télécommunications pourrait s’associer à QI et agir comme une banque », a déclaré Mac Dowell.

Plus précisément, l’offre de QI Tech fournit des outils d’enregistrement numérique, de validation des données, de notation de crédit, d’ouverture de compte numérique, de virements électroniques, de Pix, de relevés bancaires et de souscription de crédit pour divers secteurs de l’économie. Ça aussi alimente une variété de cas d’utilisation, y compris l’achat immédiat, le paiement plus tard par les clients du commerce électronique ou l’émission de prêts immobiliers et de prêts étudiants par les gestionnaires d’actifs et les fintechs.

« Nos principaux différenciateurs sont la technologie et la combinaison de fonctionnalités qui créent une solution « à guichet unique » », a écrit Mac Dowell par courrier électronique. « La technologie est transparente, n’importe quel développeur peut créer des comptes numériques, effectuer des paiements ou émettre des prêts en quelques étapes d’intégration seulement, comme Stripe, mais pour des produits financiers plus complexes. Au Brésil (ou même aux États-Unis), aucune entreprise technologique de ce type ne peut offrir une suite complète de fonctionnalités. Les Fintechs s’appuient souvent sur des partenariats bancaires pour créer leur offre de produits, et les banques disposent généralement de capacités limitées en matière de technologie modulaire moderne. QI Tech a créé une solution qui est le meilleur des deux mondes : une entreprise technologique détenant la licence bancaire.

Cette nouvelle augmentation porte le capital-risque total de la startup basée à São Paulo depuis sa création en 2018 à 262 millions de dollars. QI Tech, qui prétend avoir été rentable depuis sa première année d’exploitation, a démarré de décembre 2018 à novembre 2021, date à laquelle elle a levé 50 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série A mené par le Fonds souverain d’investissement de Singapour (GIC). Across Capital, qui a investi 12 millions de dollars dans l’entreprise en octobre 2022, a doublé son investissement dans QI Tech lors du dernier financement. La société a refusé de révéler sa valorisation actuelle.

“Depuis le début, nous visions l’évolutivité et la rentabilité, une stratégie qui n’était pas très bien vue mais qui s’est avérée être la nouvelle voie”, a écrit Bentivoglio par e-mail. « Nous sommes restés fidèles à notre conviction principale selon laquelle une entreprise peut créer des produits hautement évolutifs avec une forte génération de liquidités (même dans la première phase). »

Au cours du premier semestre 2023, la société a déclaré un chiffre d’affaires net de 21,2 millions de dollars, soit une augmentation de 89 % par rapport à la même période de 2022. Parmi ses plus de 300 clients figurent Shopee, Vivo Telefonica et 99 (Didi). L’entreprise facture ses clients via un modèle de paiement à l’utilisation. Les clients paient des frais fixes pour chaque transaction qu’ils traitent à l’aide des API QI Tech.

L’entreprise compte actuellement 120 employés, contre 50 il y a un an.

QI Tech prévoit d’utiliser le nouveau capital pour explorer des « opportunités stratégiques de fusions et acquisitions » et une « stratégie de croissance agressive ».

“Nous visons à accélérer la croissance par le biais d’acquisitions, et le capital sera utilisé pour financer quelques transactions qui peuvent nous aider à accroître notre offre de produits ou à consolider une présence verticale”, a déclaré Mac Dowell. En décembre 2021, QI Tech a acquis Zaig, une startup axée sur la fourniture de moteurs KYC, AML, Antifraude et Credit Scoring. Et plus tôt cette année, QI Tech acquis Banque des constructeurs, une startup de développement d’applications bancaires. Il prévoit également d’utiliser l’argent pour son activité de prêt en tant que service et de développer des secteurs verticaux récents, tels que son segment de banque en tant que service (expérience bancaire et transactionnelle en marque blanche, y compris les comptes numériques et l’émission de cartes). et le QI DTVM, la licence de courtier par laquelle QI Tech peut offrir des services d’administration et de conservation aux fonds d’investissement.

Luiz Ribeiro, directeur général et co-responsable du bureau brésilien de General Atlantic, a déclaré que son entreprise suivait QI Tech depuis plusieurs années et qu’elle était impressionnée « par la vision de l’équipe de direction ».

« Nous surveillons de près l’infrastructure des marchés financiers au Brésil depuis des années, et la plateforme de QI Tech est l’une des plus convaincantes du secteur. La société a connu une croissance substantielle (et rentable) ces dernières années et continue de bénéficier des vents favorables du marché, notamment une adoption accrue de la finance intégrée et un appétit croissant pour les paiements numériques et les produits de crédit dans le pays », a-t-il écrit par courrier électronique. « En plus des tendances séculaires, QI Tech reste déterminé à fournir à ses clients des produits pertinents et de haute qualité, comme en témoignent les taux de satisfaction clients élevés. Nous avons été impressionnés par l’équipe de direction, ses compétences d’exécution et sa vision avant-gardiste – tout cela leur permet d’établir et de maintenir une position forte sur le marché.

Le Brésil abrite un certain nombre d’entreprises de technologie financière prospères. Nubank est devenue une banque numérique de plus de 35 milliards de dollars qui propose des cartes de crédit, des comptes chèques et une assurance-vie aux consommateurs. Et fin juin, le géant des cartes de crédit Visa a annoncé qu’il acquérait la start-up brésilienne d’infrastructures de paiement Pismo pour 1 milliard de dollars en espèces dans le cadre de ce qui sera probablement l’une des plus grandes transactions de fusions et acquisitions fintech en cours cette année.

