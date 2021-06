La Finlande suggère que l’augmentation des cas de Covid est liée au retour des fans de Saint-Pétersbourg après l’Euro 2020

Les cas confirmés de Covid-19 dans le pays scandinave sont en baisse depuis la mi-mars depuis qu’il a signalé une moyenne sur sept jours de 731 le 20 mars, tombant à une moyenne hebdomadaire de 71 cas en seulement 10 jours.

Cependant, les épidémiologistes finlandais ont noté une forte augmentation des cas au cours de la dernière semaine et demie – le blâme étant centré sur les fans revenant de Russie au cours de cette période.

La Russie elle-même est aux prises avec une nouvelle vague de cas de Covid, centrée autour de Moscou et de Saint-Pétersbourg.

La Finlande a disputé deux matches dans la ville du nord de la Russie lors de l’Euro 2020 : contre la Russie le 16 juin et la Belgique cinq jours plus tard.

Selon les médias locaux, environ 300 fans finlandais ont été testés positifs pour Covid-19 depuis leur retour, selon les statistiques de l’Institut de la santé et du bien-être, avec plus de 750 personnes par la suite mises en quarantaine.

On pense que de nombreux cas sont liés à la variante Delta (qui était auparavant appelée variante indienne), une souche du virus que l’on trouve actuellement en Russie.

« La variante Delta se propage plus facilement et elle prendra probablement le contrôle d’autres souches virales, comme elle l’a fait en Grande-Bretagne« , a noté le professeur de virologie Ilkka Julkunen.

Julkunen a ajouté que les dirigeants finlandais doivent agir rapidement pour empêcher une nouvelle propagation et obliger les fans qui se sont rendus dans des régions d’Europe qui pourraient être décrites comme des « points chauds » de Covid à demander un test, ainsi qu’à s’assurer qu’ils pratiquent la distanciation sociale et portent des masques lorsqu’ils en public.

« Ces chiffres vont encore augmenter, car toutes les infections n’ont pas encore été retracées dans les communes« , a ajouté Markku Makijarvi, médecin-chef du district hospitalier d’Helsinki et d’Uusimaa, au milieu de graves inquiétudes concernant la détérioration du statut Covid-19 de la Finlande.

La situation, disent-ils, est compliquée par le fait que les manifestes de voyage en Russie étaient souvent incomplets, ce qui rend la recherche des contacts une tâche difficile.

Cependant, la Finlande a un record de vaccination impressionnant à ce jour – avec plus de 60% de la population de 16 ans et plus du pays ayant reçu au moins une dose d’un vaccin jusqu’à présent.

« Deux doses du vaccin offrent également une assez bonne protection immunitaire contre la variante Delta« , a ajouté Julkunen.

« Vos vacances d’été n’ont pas besoin d’être annulées, mais nous devons agir de manière raisonnable et responsable malgré le fait que c’est l’été et les vacances. »

Le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon, quant à lui, a également annoncé mardi avoir noté une augmentation des cas de Covid-19 qui serait due aux fans se rendant aux championnats d’Europe.

« Nous avons été très explicites en disant aux fans qui n’avaient pas de billets pour [the game against England at] Wembley de ne pas voyager« , a déclaré Sturgeon.

« Nous ne pouvons pas empêcher physiquement toutes les personnes qui voyagent et un nombre important de personnes ont voyagé, et je pense qu’il existe un lien entre cela et certains des cas que nous avons vus ces derniers jours.

« Public Health Scotland effectue une analyse plus approfondie à ce sujet et nous publierons plus de détails à ce sujet dans les prochains jours. »