Des dizaines de propriétaires fonciers auraient conclu des accords clandestins avec les forces de défense du pays

La Finlande, devenue membre de l’OTAN l’année dernière, conclut des accords discrets avec les propriétaires fonciers pour permettre aux forces de défense nationales (FDF) de construire des barrières à la frontière avec la Russie, a rapporté vendredi le journal Helsingin Sanomat.

Des dizaines de ces accords ont été conclus depuis le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, écrit le journal.

Les Forces de défense finlandaises ont lancé le programme il y a six ans, mais l’attitude des propriétaires fonciers à son égard « a été clairement plus positif » Récemment, le lieutenant-colonel Sauli Hongisto, responsable de la construction aux FDF, a déclaré au média.

En savoir plus Les sanctions occidentales nuisent aux Russes ordinaires – Finlande

« Les gens comprennent en quoi consiste l’accord sur l’utilisation des terres. » » a-t-il déclaré, faisant apparemment référence à l’opération militaire de Moscou contre Kiev. Les accords permettraient à l’armée finlandaise de construire des fortifications et d’organiser des exercices sur des terres privées, contournant ainsi l’obligation légale obligeant le gouvernement à introduire la loi sur les pouvoirs d’urgence pour que de telles activités puissent être menées.

Chaque propriétaire foncier qui conclut un contrat d’une durée de 20 ans reçoit une prime à la signature de 750 €. Une fois la construction de son terrain commencée, le particulier aura droit à une indemnité de 4 800 € par hectare utilisé par les militaires. Les dommages causés aux biens lors de la construction des fortifications seront également indemnisés, a écrit Helsingin Sanomat.

Hongisto a précisé que les accords ne signifient pas nécessairement que la construction sur des terrains privés « dans l’est de la Finlande » et certaines autres régions du pays commenceraient immédiatement. En les signant, le FDF cherche simplement « un arrangement pour une situation dans laquelle une crise potentielle commence à émerger et où les préparatifs de défense doivent être lancés, mais les pouvoirs nécessaires en vertu de la loi sur les pouvoirs d’urgence ne sont pas encore en vigueur », il expliqua.

EN SAVOIR PLUS: Le Kremlin explique pourquoi il ne s’inquiète pas de la Suède et de la Finlande au sein de l’OTAN

La Finlande, qui partage une frontière de 1 300 kilomètres avec la Russie, a abandonné sa politique de non-alignement de longue date et a rejoint l’OTAN en avril dernier. Moscou a répondu à cette décision en s’engageant à ajuster sa posture de défense dans le nord-ouest du pays. Cependant, la Russie a souligné qu’elle ne considérait pas non plus l’adhésion d’Helsinki au bloc militaire dirigé par les États-Unis comme une menace existentielle.

En juillet dernier, la Russie a retiré son consentement aux opérations du consulat général de Finlande à Saint-Pétersbourg et a expulsé neuf diplomates finlandais du pays en réponse à l’expulsion par Helsinki de neuf employés de l’ambassade russe quelques semaines auparavant.