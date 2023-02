La Finlande s’efforce de convaincre la Turquie de reprendre les négociations de candidature à l’OTAN, selon le ministre des Affaires étrangères

Le ministre finlandais des Affaires étrangères a déclaré qu’il s’efforçait de convaincre la Turquie de reprendre les pourparlers pour ratifier la candidature de son pays à rejoindre l’OTAN avec la Suède, malgré l’impasse des négociations.

“Nous voyons tous les avantages de devenir membres tous les deux”, a déclaré Pekka Haavisto à CBC News Network. Rosemary Barton en direct.

“Le plus tôt sera le mieux.”

Vingt-huit des 30 membres de l’OTAN ont ratifié les demandes d’adhésion de la Suède et de la Finlande après que les deux pays scandinaves ont soumis des demandes officielles en mai. Le Canada a été le premier à ratifier les demandes.

Mais la Turquie et la Hongrie n’ont pas encore approuvé les offres d’adhésion à l’alliance militaire occidentale.

Le gouvernement turc a déclaré que la Suède en particulier devait réprimer les membres exilés des groupes kurdes et autres que le président Recep Tayyip Erdogan considère comme des terroristes.

Le mois dernier, un politicien d’extrême droite a brûlé une copie du Coran à Stockholm et des manifestations pro-kurdes distinctes ont eu lieu dans la capitale, attisant davantage les tensions.

Le gouvernement suédois a tenté de prendre ses distances par rapport à l’incident, tout en insistant sur le fait que de telles manifestations sont autorisées en vertu de la liberté d’expression du pays.

Les pourparlers trilatéraux entre la Turquie, la Finlande et la Suède sont maintenant interrompus. Haavisto a déclaré qu’il continuait de pousser son homologue turc à revenir à la table.

“Vous pouvez voir à quel point il est facile de faire dérailler un processus de sécurité sérieux avec ce genre d’action”, a déclaré Haavisto.

“Bien sûr, nous essayons de convaincre la Turquie que c’est aussi dans son intérêt, que l’OTAN serait plus forte dans ces circonstances alors que nous avons une agression et une guerre russes malheureuses en Europe.”

Malgré l’impasse des négociations, Haavisto a déclaré que son pays voyait toujours des avantages à rejoindre l’alliance avec son voisin nordique.

“Lorsque nous examinons la sécurité autour de la région de la mer Baltique, nous avons besoin à la fois de la Finlande et de la Suède pour améliorer la sécurité et nous avons non seulement une histoire très forte, mais aussi une coopération militaire bilatérale, une coopération en matière de défense, etc.”, a-t-il déclaré. a dit.

“Il y a eu certaines conditions et nous pensons que nous avons rempli ces conditions et la Suède l’a fait. Nous cherchons donc bien sûr à ce que la Turquie puisse maintenant avancer.”

Haavisto a déclaré qu’il espérait aplanir la ratification avant les élections présidentielles et parlementaires turques de mai.

“Malheureusement, il y a maintenant du retard sur ce calendrier”, a-t-il déclaré.