La Finlande pourrait réévaluer sa candidature à l’OTAN – ministre des Affaires étrangères

Le pays pourrait envisager de rejoindre l’alliance sans la Suède, a déclaré Pekka Haavisto.

Les dernières difficultés rencontrées par la Suède pour obtenir le consentement de la Turquie à rejoindre l’OTAN pourraient inciter la Finlande à rechercher seule l’adhésion à l’alliance militaire dirigée par les États-Unis, a indiqué le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto.

Helsinki et Stockholm ont soumis leurs demandes d’adhésion à l’OTAN ensemble et préféreraient également mener à bien le processus ensemble, a déclaré mardi le haut diplomate à la chaîne de télévision nationale Yle. Cependant, la Finlande pourrait décider d’aller de l’avant par ses propres moyens, compte tenu de la détérioration des relations entre la Suède et la Turquie.

Le gouvernement finlandais voudrait « réévaluer la situation » si la candidature de la Suède tarde trop à être acceptée par Ankara, a déclaré le responsable en marge d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Bruxelles. Il a déclaré que son gouvernement ne s’attendait à aucune percée avant les prochaines élections générales en Turquie, prévues en mai.

Dans une interview accordée à Reuters mardi, Haavisto a déclaré que des pourparlers à trois impliquant la Suède et la Turquie pourraient nécessiter un “temps libre” pour un “quelques semaines.” La semaine dernière, il a évoqué l’idée de dissocier les deux candidatures à l’OTAN dans une interview aux médias turcs.

Lire la suite La Turquie exclut tout soutien à la candidature d’un candidat à l’OTAN

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré lundi que son gouvernement n’offrirait aucun soutien à la candidature de la Suède à l’adhésion à l’OTAN, après que Stockholm ait autorisé une manifestation impliquant l’incendie d’un Coran. La manifestation a été organisée le week-end dernier par l’activiste Rasmus Paludan, un avocat dano-suédois qui dirige le parti Stram Kurs (Hard Line) au Danemark.

Haavisto a critiqué les manifestants, déclarant qu’ils étaient “jouer avec la sécurité de la Finlande et de la Suède.” Les deux nations nordiques, qui sont restées neutres tout au long de la guerre froide, ont affirmé qu’elles devaient rejoindre l’OTAN en raison d’une menace perçue de la Russie.

Avant même qu’ils n’aient officiellement postulé en mai dernier, Ankara avait signalé son objection à leur adhésion. Le gouvernement turc a accusé la Finlande et la Suède de porter atteinte à sa sécurité avec un embargo sur les armes et de ne pas combattre des groupes qu’Ankara considère comme des organisations terroristes. Les pays candidats se sont engagés à répondre aux préoccupations de Türkiye.