La Finlande pose la question : un Premier ministre peut-il faire la fête comme une rock star ?

Dans une vidéo divulguée, la Première ministre finlandaise Sanna Marin est vue en train de danser et de chanter avec des amis lors d’une soirée privée. Le leader de 36 ans pose pour la caméra. Elle est assise sur ses genoux, les mains derrière la tête. Elle est empêtrée dans un câlin de groupe. Elle passe un bon moment.

D’innombrables vidéos similaires sont partagées quotidiennement sur les réseaux sociaux par des jeunes et des moins jeunes qui font la fête en Finlande et partout dans le monde. Mais la fuite a déclenché un débat parmi les Finlandais sur le niveau de réjouissance approprié pour un Premier ministre, en particulier compte tenu de l’attaque de la Russie voisine contre l’Ukraine, qui a incité la Finlande et la Suède, longtemps neutres, à demander leur adhésion à l’OTAN.

Marin, qui dirige le Parti social-démocrate de centre-gauche, a été confronté à un déluge de questions sur le parti : Y avait-il de la drogue ? De l’alcool? Travaillait-elle ou était-elle en vacances d’été ? Le Premier ministre était-il suffisamment sobre pour gérer une urgence si une telle urgence s’était produite ?

La vidéo, clairement tournée par quelqu’un à la fête, a été divulguée sur les réseaux sociaux et a attiré l’attention des médias finlandais cette semaine. Marin a déclaré qu’elle avait assisté à la fête ces dernières semaines, mais a refusé de dire exactement où et quand.

Elle a également reconnu qu’elle et ses amis ont célébré de manière « bruyante » et que l’alcool – mais, à sa connaissance, pas de drogue – était impliqué. Elle a déclaré vendredi qu’elle avait passé un test de dépistage de drogue pour mettre fin aux spéculations sur les substances illégales.

“J’espère qu’en 2022, il sera accepté que même les décideurs dansent, chantent et vont à des fêtes”, a déclaré Marin aux journalistes. “Je n’ai pas souhaité que des images soient diffusées, mais c’est aux électeurs de décider ce qu’ils en pensent.”

Le Premier ministre, qui est marié et a une fille de 4 ans, a souvent insisté sur le fait que même si elle est à la tête du gouvernement finlandais, elle est comme n’importe qui d’autre de son âge qui aime passer du bon temps avec ses amis et sa famille pendant ses loisirs. .

A Helsinki, vendredi après-midi, les avis étaient partagés.

Josua Fagerholm, qui travaille dans le marketing, a déclaré que l’épisode était potentiellement préjudiciable à la réputation de la Finlande et à la confiance du public dans les politiciens finlandais.

« Je pense qu’il est important que nos politiciens soient respectables et jouissent de la confiance du public. Donc je ne pense pas que ce soit un bon look », a-t-il déclaré.

Mintuu Kylliainen, étudiante à Helsinki, n’était pas d’accord. Elle a dit que tout le monde avait droit à son opinion, mais elle a estimé que la vidéo divulguée attirait trop l’attention.

“C’est normal de faire la fête”, a déclaré Kylliainen. “Elle devrait aussi s’amuser dans sa vie.”

Certains partisans disent que les critiques contre le Premier ministre sentent le sexisme.

Marin est devenue la plus jeune Premier ministre de Finlande en 2019 à 34 ans. Même dans le pays nordique égalitaire, Marin a estimé que son sexe et son âge recevaient parfois trop d’importance. Elle a déclaré au magazine Vogue en 2020 que “dans tous les postes que j’ai occupés, mon sexe a toujours été le point de départ – que je suis une jeune femme”.

Anu Koivonen, professeur d’études de genre à l’Université finlandaise de Turku, a déclaré qu’elle ne pensait pas que le sexe était un facteur décisif dans le tumulte suscité par la fuite de la vidéo. Elle a dit que la fête elle-même n’était pas un gros problème, mais le fait que la vidéo ait fui pourrait être considéré comme un manque de jugement par le Premier ministre en ce qui concerne les personnes dont elle s’entourait.

“Qu’elle ne s’est pas retenue dans une entreprise où elle ne peut pas faire confiance à tout le monde dans la pièce”, a déclaré Koivonen. “Je pense que c’est le principal problème.”

Dans une autre tournure, la vidéo a été mise en ligne un jour après que la Finlande a décidé de réduire de moitié environ le nombre de visas délivrés aux Russes à partir du 1er septembre. La Finlande, l’Estonie et d’autres pays de l’UE limitrophes de la Russie ont fait pression pour une interdiction européenne des touristes russes. mais cela a été résisté par l’Allemagne et d’autres pays de l’UE.

Jarno Limnell, expert en cybersécurité et homme politique du parti conservateur de la Coalition nationale finlandaise, a déclaré que l’incident de la fête était problématique du point de vue de la sécurité, notant que les principaux dirigeants finlandais intéressent les services de sécurité étrangers.

“Les informations sont recueillies à partir de diverses sources, et même des informations apparemment insignifiantes peuvent être importantes pour une puissance étrangère”, a déclaré Limnell au journal finlandais Helsingin Sanomat. “Les principaux décideurs sont sous étroite surveillance pendant le processus de ratification de l’OTAN.”

Ce n’est pas la première fois que la fête de Marin fait la une des journaux. En décembre, elle s’est excusée après être sortie en boîte jusqu’à 4 heures du matin et avoir raté un SMS lui conseillant d’éviter les contacts sociaux en raison de sa proximité avec une personne infectée par le COVID-19. Marin a dit qu’elle n’avait pas vu le message car elle avait laissé son téléphone à la maison. Elle a été testée négative pour le virus.

Même dans une société progressiste comme la Finlande, Marin brise le moule d’un politicien typique. Elle a grandi avec une mère célibataire qui était en couple avec une autre femme. De nombreux Finlandais sont fiers de son approche moderne du bureau, y compris de sa tenue décontractée. Marin a créé le buzz sur les réseaux sociaux en avril lorsqu’elle s’est présentée à une conférence de presse avec son homologue suédois portant une veste en cuir noire.

Marin et son cabinet à majorité féminine ont également été salués en Finlande et dans le monde pour avoir guidé le pays avec constance tout au long de la pandémie de COVID-19 et du processus de candidature à l’OTAN.

“Notre Premier ministre est super”, a déclaré Jori Korkman, un retraité à Helsinki. «Elle a pris son travail très difficile pendant une période très difficile et elle a fait un travail de première classe. Ce qu’elle fait pendant son temps libre ne nous regarde pas.