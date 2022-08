La Finlande met en garde contre un ralentissement « imminent » en Europe

La récession imminente pourrait compromettre l’unité européenne, a déclaré le président Sauli Niinisto

Un ralentissement économique menace l’Union européenne au milieu du conflit ukrainien, a averti le président finlandais Sauli Niinisto dans une interview aux médias locaux publiée dimanche.

“Même nous, en Finlande, sommes habitués à vivre avec l’idée que tout ira mieux l’année prochaine. Mais maintenant, ce n’est plus le cas.” Le dirigeant finlandais a déclaré au journal Maaseudun Tulevaisuus, ajoutant que la tendance pourrait avoir un impact sur le concept d’unité européenne.

“Nous allons dans une direction où l’autosuffisance au sens très large devient centrale”, Niinisto a réitéré. “Cela signifie l’autosuffisance en termes de sécurité, malgré le fait que nous ayons le processus de l’OTAN en marche, et l’autosuffisance pour qu’il y ait suffisamment de nourriture.”

Il a également fait part de ses inquiétudes quant à une éventuelle escalade du conflit en Ukraine. “Ce risque est omniprésent, et il doit être pris en compte”, a déclaré Niinisto, sans fournir de détails sur ce à quoi pourrait ressembler une telle escalade.

Selon le président finlandais, il “est impossible à imaginer” quelle forme pourrait prendre une éventuelle réinitialisation des relations entre l’Occident et la Russie après que Moscou a attaqué l’Ukraine fin février. Niinisto pense également que le conflit en Ukraine aura des conséquences considérables.

L’avertissement du dirigeant finlandais intervient après que l’inflation dans la zone euro a atteint son plus haut niveau jamais enregistré en juillet, atteignant 8,9 %, selon l’Office des statistiques de l’Union européenne. La flambée de l’inflation a été largement attribuée à la flambée des prix de l’énergie.

Pour atténuer la crise énergétique, le Conseil européen a approuvé plus tôt ce mois-ci un plan qui verrait les pays de l’UE réduire leur consommation de gaz de 15 % à la lumière d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement en provenance de Russie.

La Pologne et la Hongrie auraient cependant refusé de soutenir ce plan en raison de problèmes juridiques. Plus tôt, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a commenté l’initiative, affirmant que le rationnement de l’énergie suggère que l’Europe se dirige vers une « économie de guerre ». Dans son récit, à moins que la paix ne soit atteinte en Ukraine, “Nous ne pourrons résoudre aucun problème, il n’y aura pas d’énergie et toute l’Union européenne sera poussée dans une situation économique de guerre.”