La Finlande lance l’idée de rejoindre l’OTAN sans la Suède face à l’impasse turque

La remarque intervient un jour après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a suggéré que les récentes manifestations à Stockholm d’un militant anti-islam et de groupes pro-kurdes pourraient compromettre la candidature de la Suède, et alors que les diplomates et alliés de l’OTAN deviennent moins convaincus que les deux pays seront accueillis rapidement. .