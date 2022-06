La Finlande frustrée, bloquée de l’OTAN par la Turquie, fait preuve de patience

« Nous pensons donc que la pression n’est pas seulement tellement forte contre la Finlande et la Suède, mais contre certains autres pays de l’OTAN sur cette question », a-t-il ajouté.

Les pays de l’OTAN devraient avoir des critères similaires pour tous les États, a-t-il dit, « parce que sinon nous arrivons à la situation où différents États membres de l’OTAN appliqueraient des critères différents aux candidats, et je suppose que cela se terminerait dans le chaos ».

Lundi, il y a eu la première réunion depuis plusieurs semaines de responsables suédois, finlandais et turcs sous les auspices de l’OTAN, mais les résultats ont été minimes. « Nous ne nous voyons limités par aucun calendrier », a déclaré M. Kalin par la suite. « La rapidité et la portée de ce processus dépendent de la manière et de la rapidité avec lesquelles ces nations répondent à nos attentes. »

La plupart de ces demandes concernent la Suède et sa sympathie de longue date pour les réfugiés kurdes et le désir kurde d’autonomie, que la Turquie considère comme une menace pour sa propre souveraineté. Alors que l’Occident condamne le PKK, il s’est fortement appuyé sur une ramification kurde syrienne dans la lutte contre l’État islamique. Et les dirigeants kurdes turcs ont depuis longtemps abandonné les discussions sur l’indépendance pour se concentrer sur l’autonomie et l’accroissement des droits des Kurdes turcs.

M. Erdogan fait face à des élections en juin prochain, et sa popularité décroît avec l’économie turque. La question kurde est importante en Turquie et il joue maintenant sur le sentiment nationaliste, tout en supprimant la dissidence politique et le journalisme indépendant.