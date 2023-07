Bien que l’expulsion de diplomates – neuf pour neuf – semble être une décision du tac au tac, la fermeture du consulat finlandais à Saint-Pétersbourg, une ville non loin de la frontière russo-finlandaise, suggère une escalade destinée à obtenir le l’attention d’Helsinki — et de Washington.

« Les paramètres de l’adhésion de la Finlande à l’OTAN qui sont en cours de discussion constituent une menace pour la sécurité de la Fédération de Russie, et encourager le régime de Kiev à entrer en guerre et à le pomper avec des armes occidentales signifie évidemment des actions hostiles contre notre pays », a déclaré le Russe. déclaration dit.

Après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine, la Finlande, auparavant non alignée, a demandé l’adhésion à l’OTAN. Elle a officiellement rejoint l’alliance ce printemps et participera à la réunion de Vilnius en tant que membre à part entière.

Bien que la Russie ait condamné la candidature d’adhésion de la Finlande, les diplomates et les responsables de la sécurité affirment que sa réponse à l’adhésion du pays a été discrète, avec de la rhétorique et de vagues menaces, mais aucun changement immédiat dans sa posture militaire. Les mouvements de jeudi semblent également être un peu un spectacle.

La politique d’Helsinki, en particulier, « vise à démanteler les relations russo-finlandaises de coopération mutuellement bénéfique, qui se sont formées au fil des décennies, et à rompre les interactions commerciales, économiques et interrégionales multiformes et les contacts directs entre les citoyens », a-t-elle déclaré, ajoutant que « On a dit beaucoup de choses à l’ambassadeur de Finlande. »

Saint-Pétersbourg est la deuxième plus grande ville de Russie, la plus proche de la Finlande et a à peu près la même population que ce pays nordique avec plus de 5 millions d’habitants. Avec le volume élevé des échanges et des contacts entre les deux pays avant la guerre en Ukraine, le consulat de Saint-Pétersbourg était l’un des plus actifs de Finlande.