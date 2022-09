La Finlande explique la fermeture des frontières pour les touristes russes — RT World News

Helsinki affirme que l’augmentation du nombre de Russes arrivant au milieu de la mobilisation partielle “met en danger” la Finlande

Les citoyens russes titulaires d’un visa touristique Schengen se verront refuser l’entrée en Finlande à partir de jeudi soir à minuit, a annoncé le gouvernement.

Les autorités ont décidé de “restreindre considérablement l’entrée des touristes russes en Finlande”, dit le communiqué, ajoutant que les règles de Schengen permettent aux nations de prendre de telles décisions lorsque « Les relations internationales et la sécurité sont prises en compte.

Selon Helsinki, “le nombre croissant de touristes arrivant en Finlande” depuis l’annonce d’une mobilisation partielle par le président russe Vladimir Poutine la semaine dernière, “mettent en danger la position internationale et les relations internationales de la Finlande.”

“La résolution vise à arrêter complètement le tourisme et le transit connexe depuis la Russie”, le communiqué indique, ajoutant que le nombre de demandes de visa que le personnel consulaire finlandais peut traiter en Russie sera “drastiquement” limité.

Seules les personnes jugées éligibles pour les visas humanitaires seront autorisées à entrer en Finlande après l’entrée en vigueur des restrictions. La nation nordique permettra également aux Russes d’entrer si une telle décision sert son “intérêts nationaux” ou serait lié aux obligations internationales de la Finlande, a-t-il déclaré.















La Finlande est devenue l’un des plus farouches opposants à l’entrée des touristes russes dans l’espace Schengen. En septembre, Helsinki a demandé à Bruxelles d’autoriser les pays de l’UE refusant l’entrée aux Russes à révoquer leurs visas, empêchant ainsi les personnes d’entrer dans le bloc par le territoire d’un autre État membre.

Il a également suggéré d’inclure les restrictions de visa touristique sur une liste de sanctions anti-russes lors d’une réunion en septembre des ministres des Affaires étrangères de l’UE. La Finlande, qui partage une longue frontière terrestre avec la Russie, a déjà mis en place un mécanisme qui lui permet de refuser des visas aux Russes et de refuser l’entrée à ceux qui en ont déjà.

L’UE a suspendu un accord de facilitation des visas avec la Russie en septembre. Certains États membres ont également cessé de délivrer des visas touristiques et d’affaires. Les trois États baltes et la Pologne ont annoncé plus tôt qu’ils refuseraient l’entrée aux citoyens russes munis de visas Schengen valides délivrés par d’autres pays.

La Finlande a souligné qu’elle ne considérait pas les touristes russes comme un “menace pour la sécurité” mais le ministre des Affaires étrangères Pekka Haavisto a fait valoir que « un principe moral et éthique [is] impliqué,” pointant vers le conflit militaire en Ukraine.

Les restrictions de visa pour les Russes ont déjà suscité des critiques de la part de l’ONU, le secrétaire général Antonio Guterres l’ayant déclaré “peut-être pas une bonne idée.”