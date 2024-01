La Finlande établit des relations avec l’opposition biélorusse ; Minsk va nationaliser McDonald’s

Un prisonnier politique décède en détention sans recevoir d’assistance médicale – le quatrième décès d’un opposant au régime derrière les barreaux depuis 2020 en Biélorussie.

La mère d’un homme politique biélorusse emprisonné a été hospitalisée après sa détention dans le contexte de la répression continue de la dissidence en Biélorussie.

La Finlande devient le 24e pays à créer un groupe parlementaire pour collaborer avec l’opposition biélorusse.

Les médias indépendants biélorusses affirment que le Comité des biens de l’État a déposé une plainte secrète pour nationaliser les anciens restaurants McDonald’s en Biélorussie, fermer leurs portes et saisir leurs biens.

Des médias indépendants affirment que Tinder a cessé ses activités en Biélorussie parce que les forces de l’ordre biélorusses ont utilisé l’application pour traquer les opposants au régime de Loukachenko.

Political prisoner dies in custody after not receiving medical help

Le prisonnier politique biélorusse Vadzim Khrasko est mort dans une colonie pénitentiaire après avoir été privé de soins médicaux, selon l’association de défense des droits humains Viasna. signalé le 15 janvier.

Khrasko, 50 ans, est décédé d’une pneumonie dans la nuit du 9 janvier à Vistba-3, un établissement pénitentiaire près de la ville de Vitebsk, dans le nord-est du pays. Il est le quatrième opposant politique du dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko à mourir derrière les barreaux.

Viasna rapporte que Khrasko a été transporté à l’hôpital, mais trop tard pour que les médecins puissent le secourir. L’administration pénitentiaire n’a fourni aucune déclaration concernant le décès. Viasna a rapporté que les funérailles de Khrasko ont eu lieu le 12 janvier.

Khrasko, un ouvrier de l’industrie technologiquea été arrêté le 15 avril 2023, puis condamné à trois ans d’emprisonnement pour avoir fait un don à des groupes d’opposition que le régime de Loukachenko a qualifié d’« extrémistes ».

Malgré son problème de santé préexistant, la Cour suprême a rejeté l’appel de Khrasko le 13 octobre 2023. Khrasko, qui n’avait purgé que deux mois de sa peine, a laissé derrière lui sa femme et ses deux enfants âgés de cinq et neuf ans. .

Commentant la mort de Khrasko, la chef de l’opposition biélorusse Sviatlana Tsikhanouskaya dit le régime de Loukachenko « détruit systématiquement et délibérément les Biélorusses ». Elle a appelé les Biélorusses à soutenir les prisonniers politiques et leurs familles.

En Biélorussie, les prisonniers sont détenus dans des conditions épouvantables et leur vie est en danger. Le défenseur des droits de l’homme de Viasna, Leanid Sudalenka, qui a purgé une peine politiquement motivée dans la même colonie pénitentiaire de Vitsba-3, a déclaré qu’il a à peine survécu au COVID-19 en détention, sans jamais avoir été vu par un médecin.

Trois autres prisonniers politiques biélorusses seraient morts en prison. Le premier décès en détention a été signalé le 21 mai 2021, lorsque le militant biélorusse Vitold Ashurak, 50 ans, a été déclaré mort à la suite d’un prétendu arrêt cardiaque. Sa famille nie cela, affirmant qu’il ne souffrait d’aucune maladie cardiaque et qu’il aurait été battu à mort.

Le deuxième prisonnier politique à mourir était le blogueur biélorusse anti-régime et prisonnier politique Mikalai Klimovich, arrêté pour avoir réagi à une caricature de Loukachenko publiée sur les réseaux sociaux. Klimovich, 61 ans, souffrait de problèmes de santé préexistants et est décédé le 7 mai 2023, privé de soins médicaux.

Le troisième, l’artiste biélorusse Ales Pouchkine, qui purgeait une peine de cinq ans de prison pour « profanation de symboles d’État et incitation à la haine », est décédé des suites d’un meurtre. ulcère perforé, les médecins arrivant également trop tard pour le sauver. Son épouse, Janina Demuch, signalé Mort de Pouchkine le 11 juillet 2023.

Environ 1 500 Biélorusses sont détenus derrière les barreaux pour s’être opposés au régime de Loukachenko. En 2023, l’opposition biélorusse et les défenseurs des droits humains ont dressé une liste « humanitaire » de plus de 200 prisonniers politiques – parmi lesquels des personnes âgées et des individus souffrant de maladies et de handicaps graves – qui sont actuellement en détention. risque de ne pas survivre leurs phrases.

Des membres de la diaspora locale biélorusse et ukrainienne, rejoints par des militants dévoués, se rassemblent sur la place centrale du marché de Cracovie pour la manifestation « Liberté des prisonniers politiques de Biélorussie », le 21 mai 2023, à Cracovie, en Pologne. (Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

Belarusian authorities harass mother of jailed politician

La mère de l’opposant biélorusse emprisonné Paval Seviarynets, Tatsiana Seviarynets, a été hospitalisé le 10 janvier, souffrant d’hypertension après avoir été arrêtée pour s’être soi-disant abonnée à des pages Facebook que les autorités ont qualifiées d’« extrémistes ».

Les forces de l’ordre publié une vidéo de Seviarynets “avouant” s’être abonnée à certaines pages Facebook il y a longtemps. Elle a été assignée à résidence jusqu’à son procès, qui a lieu programmé pour le 25 janvier.

Son fils, Paval Séviarynets, coprésident du Parti chrétien-démocrate biélorusse d’opposition non enregistré, a été arrêté le 7 juin 2020 lors d’un rassemblement alors qu’il rassemblait des signatures pour enregistrer un candidat à la présidentielle. Après avoir purgé un total de 75 jours de trois arrestations administratives consécutives, il a ensuite été accusé d’avoir organisé des émeutes de masse.

Amnesty International a déclaré fait de lui un prisonnier d’opinion et a déclaré avoir reçu des informations faisant état de mauvais traitements subis en détention.

Le Rapport mondial 2024 de Human Rights Watch indique qu’en 2023, les autorités biélorusses ont eu recours à des tactiques de harcèlement contre les membres des familles des prisonniers politiques, notamment des fouilles, des détentions et des interrogatoires arbitraires.

Finland establishes parliamentary group to support Belarusian democratic opposition

La Finlande a créé un groupe parlementaire pour soutenir la Biélorussie, devenant ainsi le 24e pays à créer un groupe dédié à la coopération avec le mouvement démocratique biélorusse, selon le bureau de la chef de l’opposition biélorusse Sviatlana Tsikhanouskaya. signalé le 12 janvier.

L’accord sur la création du groupe a été conclu lors d’une réunion entre Tsikhanouskaya et le président du Parlement finlandais, Jussi Halla-aho.

Le groupe parlementaire finlandais se concentrera sur la possibilité d’offrir des stages à de jeunes Biélorusses au Parlement finlandais pour examiner les projets de loi pour une Biélorussie démocratique, ainsi que sur la coopération avec les organisations internationales, selon à Anatoly Lyabedzka, conseiller de Tsikhanouskaya pour la coopération interparlementaire.

L’annonce est intervenue après un «Dialogue d’Helsinki» du 10 au 12 janvier, qui comprenait six tables rondes sur le contexte géopolitique actuel autour de la Biélorussie, l’identité nationale, les prisonniers politiques, les questions électorales et la création d’un organe représentatif du peuple biélorusse.

Fin 2023, des groupes parlementaires de 22 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine, se sont unis au sein d’une alliance pour soutenir une Biélorussie démocratique.

Le Comité biélorusse des biens de l’État poursuit la société « Ksb Victory Restaurants Pte. Ltd. et sa filiale biélorusse, société de gestion de l’ancienne chaîne de restaurants McDonald’s, cherchent à mettre fin aux activités de l’entreprise et à saisir ses biens, médias indépendants biélorusses signalé le 10 janvier.

Le Comité a déposé une plainte contre l’ancienne société directrice de McDonald’s devant le tribunal économique de la région de Minsk le 29 septembre. L’affaire a fait l’objet d’un appel devant la Cour suprême le 10 janvier.

Les journalistes ont suggéré que les restaurants Ksb Victory pourraient encore faire appel des « décisions » du tribunal et que, pour l’instant, les restaurants continuent de fonctionner.

Le procès aurait été basé sur un « appel des autorités de contrôle », pour des motifs stipulés par une loi récente qui autorise la confiscation des biens de citoyens ou d’entreprises étrangers pour « actions hostiles contre la Biélorussie ».

L’Assemblée nationale biélorusse a secrètement adopté la loi après que le Conseil des ministres a publié une résolution interdisant aux investisseurs étrangers de vendre leurs actions dans 190 sociétés biélorusses sans autorisation du gouvernement. Cette décision visait à empêcher les propriétaires d’entreprises et les investisseurs étrangers de se retirer de leurs activités biélorusses à la suite de l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine, à laquelle la Biélorussie a contribué en laissant les forces russes attaquer l’Ukraine depuis son territoire.

La chaîne américaine de restauration rapide McDonald’s a annoncé sa décision de mettre fin à ses activités en Biélorussie le 11 novembre 2022, environ neuf mois après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Bien que les troupes biélorusses n’aient pas pris part à l’invasion, la Biélorussie a soutenu l’agression russe en permettant aux forces russes d’attaquer Kiev depuis son territoire et en ravitaillant l’armée russe.

Un client entre dans un fast-food McDonald’s sur l’avenue de l’Indépendance à Minsk, en Biélorussie, le 16 mars 2016. (Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images)

La chaîne de restauration rapide russe “Vkusno i Tochka”, qui a repris la chaîne de restaurants McDonald’s en Russie, a été censé prendre le contrôle sur la succursale biélorusse, gérée par l’ancien franchisé McDonald’s « Ksb Victory Restaurants », le 22 novembre 2022.

Deux jours avant le changement de nom, le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko avait exigé que les entreprises biélorusses reprennent les entreprises occidentales qui se retiraient du marché.

Suite à cette annonce, Vkusno i Tochka a perdu son offre d’acquisition de la chaîne.

Vingt-cinq restaurants ont poursuivi leurs activités sous la direction de Ksb Victory Restaurants mais pas sous la marque McDonald’s.

Le 12 décembre 2022, Loukachenko rje suis revenu sur la questionen disant : “Les propriétaires sont partis – au revoir, nous ne vous connaissons pas, vous ne voulez pas nous connaître, à partir de maintenant, le…