La Finlande et la Suède offrent un avantage à l’OTAN alors que la rivalité se réchauffe au nord

WASHINGTON (AP) – La première surprise, pour les conscrits et officiers finlandais participant à un exercice militaire organisé par l’OTAN dans l’Arctique ce printemps: le rugissement soudain d’une force d’assaut d’hélicoptères de la marine américaine, atterrissant dans un champ juste à côté du Poste de commandement bien caché des Finlandais.

La deuxième surprise: sortant de leur quartier général sur le terrain, les travailleurs des communications du Corps des transmissions finlandais et d’autres à l’intérieur ont mis en déroute les Marines américains – l’adversaire désigné des Finlandais dans l’exercice de l’OTAN et les membres de la première force expéditionnaire professionnelle américaine – dans la fusillade simulée qui a suivi .

Le camouflage finlandais pour la neige, les broussailles et les éboulis arctiques avait probablement empêché les Américains de réaliser que le poste de commandement était là lorsqu’ils ont atterri, soupçonnait le commandant finlandais, le lieutenant-colonel Mikko Kuoka. “Pour ceux qui dans des années en douteront”, a écrit Kuoka, modestement abasourdi par le résultat de l’escarmouche aléatoire, dans un blog axé sur l’infanterie enregistrant le résultat d’un épisode qu’il a confirmé plus tard pour l’Associated Press. “C’est vraiment arrivé.”

Comme l’exercice l’a clairement montré, l’ajout par l’OTAN de la Finlande et de la Suède – ce que le président Joe Biden appelle « nos alliés du Grand Nord » – apporterait des avantages militaires et territoriaux à l’alliance de défense occidentale. C’est d’autant plus vrai que la fonte rapide de l’Arctique due au changement climatique réveille des rivalités stratégiques au sommet du monde.

Contrairement à l’expansion de l’OTAN des anciens États soviétiques qui avaient besoin de gros coups de pouce dans les décennies qui ont suivi la guerre froide, l’alliance apporterait deux armées sophistiquées et, dans le cas de la Finlande, un pays avec une remarquable tradition de défense nationale. La Finlande et la Suède se trouvent toutes deux dans une région sur l’une des lignes de front et des lieux de rencontre de l’Europe avec la Russie.

La Finlande, se défendant contre l’invasion de la Russie soviétique à la veille de la Seconde Guerre mondiale, s’appuyait sur des combattants en raquettes et à skis, sur un camouflage expert en neige et en forêt et sur des rennes transportant des armes.

L’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine fin février, ainsi que son rappel pointu de l’arsenal nucléaire du Kremlin et son invocation répétée de vastes revendications territoriales issues de l’époque de l’Empire russe, ont poussé les pays actuels de l’OTAN à renforcer leurs défenses collectives et à apporter à bord de nouveaux membres.

La Finlande – jusqu’en 1917 un grand-duché dans cet empire – et la Suède ont abandonné les politiques nationales de longue date de non-alignement militaire. Ils ont demandé à entrer sous le parapluie nucléaire et conventionnel de l’OTAN et à rejoindre ce qui est maintenant 30 autres États membres dans un puissant pacte de défense mutuelle, stipulant qu’une attaque contre un membre est une attaque contre tous.

Poutine a justifié son invasion de l’Ukraine d’apparence occidentale comme repoussant l’OTAN et l’Occident car, a-t-il dit, ils empiétaient de plus en plus sur la Russie. Une OTAN qui comprendrait la Finlande et la Suède serait un ultime reproche à la guerre de Poutine, renforçant l’alliance défensive dans une région stratégiquement importante, entourant la Russie dans la mer Baltique et l’océan Arctique, et serrant l’OTAN contre la frontière occidentale de la Russie pendant plus de 800 milles (1 300 kilomètres).

“J’ai passé quatre ans, mon mandat, à essayer de persuader la Suède et la Finlande de rejoindre l’OTAN”, a déclaré cet été l’ancien secrétaire général de l’OTAN, Lord George Robertson. “Vladimir Poutine y est parvenu en quatre semaines.”

Biden a fait partie des pom-pom girls bipartites américaines et internationales pour les candidatures des deux pays. Les réserves exprimées par la Turquie et la Hongrie empêchent l’approbation de l’OTAN d’être un verrou.

Ces dernières années, la Russie s’est “réarmée dans le nord, avec des armes nucléaires avancées, des missiles hypersoniques et de multiples bases”, a déclaré ce mois-ci le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. « Les menaces de la Russie et le renforcement militaire de la Russie signifient que l’OTAN renforce sa présence dans le nord.

La Finlande et la Suède apporteraient beaucoup à ce mélange. Mais ils ne sont pas sans défauts.

Les deux pays ont réduit leurs effectifs militaires, réduit le financement de la défense et fermé des bases après que l’effondrement de l’Union soviétique a apaisé les craintes de l’époque de la guerre froide. Il y a à peine cinq ans, toute la petite force de défense nationale suédoise pouvait tenir dans l’un des stades de football de Stockholm, a noté un critique.

Mais alors que Poutine devenait plus conflictuel, la Suède a rétabli la conscription et a autrement décidé de reconstruire son armée. La Suède dispose d’une marine compétente et d’une armée de l’air de haute technologie. Comme la Finlande, la Suède possède une industrie de défense nationale appréciée; La Suède est l’un des plus petits pays au monde à construire ses propres avions de chasse.

La force de défense finlandaise, quant à elle, est une légende.

En 1939 et 1940, les forces minuscules et mal équipées de la Finlande, combattant seules dans ce qui est devenu connu sous le nom de guerre d’hiver, ont fait de la nation l’une des rares à survivre à un assaut total de l’Union soviétique avec une indépendance intacte. Au cours d’un hiver exceptionnellement froid et mortel, les combattants finlandais, parfois vêtus de draps blancs pour se camoufler et se déplaçant généralement sans être vus à pied, en raquettes et à skis, ont perdu du territoire au profit de la Russie mais ont chassé les envahisseurs.

Les Finlandais étaient responsables de jusqu’à 200 000 morts parmi les forces d’invasion contre environ 25 000 Finlandais perdus, a raconté Iskander Rehman, membre du Henry A. Kissinger Center for Global Affairs de Johns Hopkins.

Cela a contribué à alimenter un credo national finlandais de « sisu », ou courage. Des vétérans finlandais de la guerre d’hiver ont été recrutés pour l’entraînement à la guerre d’hiver de l’armée américaine, a noté Rehman.

La constitution finlandaise fait du ralliement à la défense nationale une obligation pour chaque citoyen. La Finlande dit qu’elle peut rassembler une force de combat de 280 000 hommes, basée sur une conscription masculine quasi universelle et une grande réserve bien entraînée, équipée d’artillerie moderne, d’avions de guerre et de chars, dont une grande partie est américaine.

Les États-Unis et l’OTAN sont susceptibles d’accroître leur présence autour de la Baltique et de l’Arctique avec l’adhésion des deux pays scandinaves.

“Il suffit de regarder la carte, si vous ajoutez la Finlande et la Suède, vous transformez essentiellement toute la mer Baltique en un lac de l’OTAN”, avec seulement deux petits morceaux de Russie qui la bordent, a déclaré Zachary Selden, ancien directeur de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN. comité de défense et de sécurité qui est maintenant expert en sécurité nationale à l’Université de Floride.

De même, la Russie deviendra le seul non-membre de l’OTAN parmi les pays ayant des revendications sur le territoire de l’Arctique, et le seul non-membre de l’OTAN du Conseil de l’Atlantique, un forum international de huit membres créé pour les questions arctiques.

Selden prédit une plus grande présence de l’OTAN dans les pays baltes en conséquence, peut-être avec un nouveau commandement régional de l’OTAN, ainsi que des rotations militaires américaines, mais probablement pas une base permanente.

La Russie considère sa présence militaire dans l’Arctique comme vitale pour sa stratégie européenne, y compris les sous-marins de missiles balistiques qui lui donnent une capacité de seconde frappe dans tout conflit avec l’OTAN, selon les analystes.

L’Arctique se réchauffe beaucoup plus rapidement sous l’effet du changement climatique que la Terre dans son ensemble, ouvrant la concurrence pour les ressources arctiques et l’accès à mesure que la glace arctique disparaît.

La Russie a construit sa flotte de brise-glaces à propulsion nucléaire, dans le but d’escorter le futur trafic maritime commercial attendu à travers l’Arctique en fusion, “afin de créer cette route à péage pour le transit”, a déclaré Sherri Goodman, ancienne sous-secrétaire d’État américaine à la défense. , maintenant au Wilson Center’s Polar Institute et au Center for Climate & Security.

Goodman souligne les futures menaces auxquelles l’OTAN devra être en mesure de faire face à mesure que la fonte de l’Arctique s’ouvrira, telles que le type de forces obscures et non officielles que la Russie a utilisées en Crimée, en Afrique et ailleurs, et le risque accru d’un – gérer l’accident maritime nucléaire russe.

La stratégie de l’OTAN intégrera de plus en plus l’avantage stratégique que la Finlande et la Suède apporteraient à de tels scénarios, ont déclaré des analystes.

L’homologue américain de Kuoka lors de l’exercice arctique de l’OTAN ce printemps, le lieutenant-colonel des Marines Ryan Gordinier a écrit dans un e-mail fourni par des porte-parole des Marines que lui et ses Marines étaient “impressionnés” par la capacité de l’infanterie finlandaise à atteindre des positions autrement inaccessibles à pied, en raquettes et en ski. , et de se déplacer sans être détecté sur la neige.

Cela « nous a fait faire une pause » – et probablement aussi n’importe quel véritable adversaire, a écrit Gordinier.

Les rédacteurs d’Associated Press Lolita C. Baldor à Washington, Lorne Cook à Bruxelles, Karl Ritter à Stockholm et Jari Tanner à Helsinki ont contribué à ce rapport

Ellen Knickmeyer, Associated Press