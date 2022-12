La Finlande doit lever l’embargo sur les armes contre la Turquie pour rejoindre l’OTAN, selon le ministre turc des Affaires étrangères

La Finlande doit déclarer publiquement qu’elle lève un embargo sur les armes contre la Turquie pour obtenir l’approbation d’Ankara pour son adhésion à l’OTAN, a déclaré mardi le ministre turc des Affaires étrangères.

Mevlut Cavusoglu a fait ces commentaires avant la visite du ministre finlandais de la Défense Antti Kaikkonen, qui discutera jeudi de la candidature de son pays à rejoindre l’alliance militaire avec son homologue turc Hulusi Akar.

“La visite du ministre finlandais de la Défense en Turquie est importante car nous n’avons pas encore entendu de déclaration de la Finlande disant qu’elle a levé son embargo sur les armes contre nous”, a déclaré Cavusoglu aux journalistes. “Nous attendons une telle déclaration de là-bas.”

La Suède et la Finlande ont abandonné leurs politiques de longue date de non-alignement militaire et ont demandé à devenir membres de l’alliance après que les forces russes ont envahi l’Ukraine en février, craignant que la Russie ne les cible ensuite.

Mais la Turquie, membre de l’OTAN, a retardé les tentatives de la Suède et de la Finlande de rejoindre l’alliance militaire, accusant les deux pays nordiques d’ignorer les menaces contre la Turquie de la part de militants kurdes et d’autres groupes qu’elle considère comme des terroristes et les pressant de réprimer ces groupes. Ankara a également fait pression sur les deux pays pour qu’ils lèvent de facto l’interdiction des ventes d’armes à la Turquie.

La Suède a annoncé en septembre qu’elle levait l’embargo sur les armes qu’elle avait imposé à Ankara en 2019 à la suite de l’opération militaire turque contre la milice kurde en Syrie.

La Turquie, qui a accusé les pays nordiques d’ignorer les menaces à son encontre de militants kurdes et d’autres groupes qu’elle considère comme terroristes, n’a pas approuvé leur adhésion. Les parlements turc et hongrois doivent encore ratifier leurs demandes. Les 28 autres États membres de l’OTAN l’ont déjà fait.