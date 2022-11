La Finlande dit qu’elle doit s’assurer que l’Ukraine gagne la guerre contre la Russie

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Le dirigeant finlandais a déclaré qu’il devait donner plus d’armes et de soutien à l’Ukraine pour s’assurer qu’elle gagne sa guerre contre la Russie.

Le Premier ministre Sanna Marin a fait ces commentaires mercredi à Auckland à l’occasion de la toute première visite d’un Premier ministre finlandais en Nouvelle-Zélande et en Australie. Parmi les objectifs de la visite figurent l’amélioration des relations diplomatiques et des liens commerciaux.

“Nous avons besoin d’une puissance dure en ce qui concerne l’Ukraine”, a déclaré Marin aux journalistes lorsqu’on lui a demandé quelle influence de puissance douce des pays plus petits comme la Finlande et la Nouvelle-Zélande pourraient exercer.

“Ils ont besoin d’armes, ils ont besoin d’un soutien financier, ils ont besoin d’un soutien humanitaire, et nous devons également nous assurer que tous les réfugiés fuyant l’Ukraine soient accueillis en Europe”, a déclaré Marin.

Depuis le début de la guerre, la Finlande et la Suède ont abandonné leurs politiques de longue date de non-alignement militaire et ont demandé à rejoindre l’OTAN. Les deux pays cherchent toujours l’approbation de la Turquie.

Marin a déclaré que la guerre était très concrète pour la Finlande en raison de la frontière de 1 300 kilomètres (800 milles) qu’elle partage avec la Russie. Elle a déclaré que la Finlande avait déjà livré 10 cargaisons d’armes à l’Ukraine.

“Nous devons nous assurer qu’ils gagneront”, a déclaré Marin.

Elle a déclaré que les pays occidentaux devaient également veiller à ce que les sanctions soient «de plus en plus dures contre la Russie», car la guerre touchait tout le monde, non seulement les civils innocents qui meurent en Ukraine, mais aussi les personnes du monde entier avec des prix de l’énergie plus élevés.

Marin a rencontré son homologue néo-zélandaise Jacinda Ardern avant que les deux dirigeants ne tiennent une conférence de presse conjointe.

Interrogée sur leur rôle en tant que femmes dirigeantes, Ardern a déclaré qu’elle et Marin se sentaient responsables d’utiliser leur voix au nom des femmes réprimées, comme celles en Iran.

“L’objectif de notre conversation est de savoir ce que nous pourrions faire de plus ensemble pour soutenir d’autres femmes dans d’autres pays qui sont confrontées à des circonstances désastreuses, où nous voyons les droits humains les plus fondamentaux être réprimés et violés”, a déclaré Ardern.

Marin, quant à lui, a tenté d’écarter les critiques à son encontre en tant que Premier ministre fêtard, après la fuite d’une vidéo cette année la montrant danser et chanter avec des amis lors d’une soirée privée.

Elle a dit qu’elle avait des problèmes plus importants sur lesquels se concentrer, notamment la pandémie de coronavirus, la guerre en Europe, la crise énergétique et une crise économique imminente.

“J’ai donc eu quelques jours libres pendant l’été”, a déclaré Marin. « Et si les médias veulent se concentrer là-dessus, je n’ai rien à dire. Vous êtes libre de discuter et d’écrire ce que vous voulez, mais je me concentre sur les questions qui sont dans notre programme.

Nick Perry, l’Associated Press