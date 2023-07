La Finlande démantèle un groupe néonazi armé d’armes imprimées en 3D

Le gang se serait soi-disant préparé à une « guerre raciale » et comploté des attentats terroristes

La police finlandaise et le Bureau national d’enquête (NBI) ont conclu une enquête préliminaire sur un groupe extrémiste néonazi, soupçonné d’avoir comploté des actes terroristes impliquant l’utilisation d’armes à feu imprimées en 3D. Le groupe était actif dans la ville de Lahti, à environ 100 km au nord-ouest d’Helsinki.

Le groupe impliquait au moins quatre suspects, a indiqué jeudi la police dans un communiqué. Ils ont été trouvés en possession de quatre FGC-9, qui sont des mitraillettes de 9 mm imprimables en 3D. Les armes sont sans doute le «produit» le plus connu du groupe Deterrence Dispensed (DetDisp), un collectif en ligne décentralisé promouvant et distribuant des armes à feu imprimées en 3D open source.

Les suspects auraient fabriqué eux-mêmes les quatre armes à feu FGC-9 car ils ont été trouvés en possession d’une imprimante 3D. La police a saisi une cache du groupe de quelque 1 500 cartouches de munitions pour les armes à feu, un fusil, une arme de poing moins létale illégalement convertie en arme à feu appropriée, ainsi que divers souvenirs d’extrême droite. Trois boîtes de culture de marijuana ont également été saisies lors des perquisitions.

L’enquête a été lancée à l’origine sur des soupçons de crimes aggravés avec des armes à feu, mais la police a finalement découvert les intentions des suspects de commettre des attentats terroristes.

« Les cibles des attaques violentes planifiées ont été sélectionnées en fonction de leur couleur de peau, de leurs opinions politiques ou d’autres opinions idéologiques. En plus des cibles individuelles, les suspects ont planifié des attaques d’infrastructures, y compris le réseau électrique et le trafic ferroviaire », a-t-il ajouté. dit l’inspecteur-détective Tuomas Kuure.

Trois des suspects ont entre 20 et 30 ans, tandis que le quatrième a plus de 60 ans. Ils ont été arrêtés à la fin de l’année dernière, mais ont finalement été libérés de leur détention provisoire. L’un des suspects, cependant, s’est de nouveau retrouvé en garde à vue en mars, soupçonné de s’être entraîné pour commettre un acte terroriste et d’autres infractions.

On pense que le groupe a été influencé par la soi-disant idéologie accélérationniste, un mouvement populaire parmi les néonazis contemporains. Les partisans d’une telle idéologie estiment qu’un effondrement prétendument inévitable des sociétés démocratiques et une menace imminente « guerre raciale » devrait être « accélérée » par la violence, y compris les assassinats politiques, les meurtres et les attentats terroristes.

Les suspects utilisaient activement un langage « accélérationniste » dans leurs communications sur les services de messagerie, y compris des termes tels que « siège », « incitation » et « guerre des races » Kuure a déclaré au radiodiffuseur public finlandais Yle. Les suspects ont également fait valoir qu’il serait trop tard pour commencer à fabriquer des armes après une « guerre des races » avait déjà commencé, a révélé l’inspecteur.