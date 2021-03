La Finlande déclare ETAT D’URGENCE suite à la flambée des cas de Covid-19

Helsinki a déclaré lundi l’état d’urgence dans le but d’endiguer la propagation rapide du coronavirus. La mesure lui permettrait d’imposer un verrouillage et potentiellement de «restreindre les droits fondamentaux des citoyens».

L’état d’urgence est effectif « immédiatement » et restera en vigueur pour une durée indéterminée « Jusqu’à ce qu’il soit abrogé, » a déclaré le gouvernement dans un communiqué. Il a également déclaré qu’il ne voyait pas la nécessité de prendre des mesures drastiques et de restreindre considérablement les droits des citoyens bien qu’ils aient maintenant libre cours pour le faire en vertu de la loi sur les pouvoirs d’urgence.

Cette décision a été causée par ce que le pays a décrit comme une augmentation du nombre enregistré de nouveaux cas de Covid-19, y compris ceux causés par les nouvelles variantes de coronavirus qui étaient auparavant signalées comme potentiellement plus infectieuses et graves.

«Le nombre et l’incidence des cas de COVID-19 en Finlande ont augmenté très rapidement depuis le début de février 2021. Le nombre d’infections causées par de nouvelles variantes virales a clairement augmenté, ce qui pourrait accélérer encore l’épidémie et exercer une pression considérable sur les hôpitaux et les soins intensifs. capacité de soins, » dit la déclaration.

Le gouvernement n’a soumis au parlement qu’une proposition visant à fermer tous les restaurants et « Autres entreprises de services d’alimentation et de boissons » pendant trois semaines dans toutes les régions touchées à compter du 8 mars. Les services à emporter et de livraison ainsi que les cantines d’entreprise pour le personnel seraient autorisés à fonctionner normalement. La mesure nécessite l’approbation des parlementaires avant de pouvoir être mise en œuvre immédiatement, car la Finlande ne dispose pas de la législation nécessaire.

D’autres mesures qui pourraient être prises par le gouvernement comprennent les fermetures d’écoles et les restrictions aux mouvements entre diverses régions finlandaises. Le Premier ministre Sanna Marin a également exhorté les citoyens à limiter leurs contacts et à éviter les espaces bondés.

«Tout le monde a maintenant la possibilité d’avoir un impact sur la façon dont le printemps et l’été se dérouleront», elle a dit.

La Finlande est depuis longtemps l’un des pays les moins touchés par la pandémie de Covid-19. Le pays d’environ 5,5 millions d’habitants a signalé un total de 58 064 cas de maladie et 742 décès dus au coronavirus. Il a vu le nombre de nouveaux cas augmenter rapidement en février avec un record de 720 nouveaux cas confirmés vendredi dernier.

Les infections seraient particulièrement fréquentes chez les skieurs de Laponie et les travailleurs des chantiers navals et des chantiers de construction.

Plus de 1 100 cas enregistrés en Finlande ont également été attribués à la variante britannique du Covid-19, 64 autres étant causés par la souche sud-africaine. Selon le dernier cycle de notification de 24 heures, 392 nouveaux cas ont été enregistrés. Au total, 210 patients atteints de Covid-19 sont actuellement hospitalisés dans toute la Finlande, 38 d’entre eux étant admis dans les services de soins intensifs.

