EDMONTON, Alberta: Vasili Ponomaryov a marqué deux fois et la Russie a battu les États-Unis 5-3 vendredi soir lors de leur ouverture au championnat du monde de hockey junior.

Ponomaryov, Zakhar Bardakov et Ilya Safonov ont marqué en deuxième période pour donner une avance de 4-1 à la Russie et pourchasser le gardien américain Spencer Knight. Knight a accordé quatre buts sur 12 tirs avant que Dustin Wolf ne prenne le relais.

John Farinacci et Trevor Zegras ont marqué dans le troisième pour le réduire à 4-3, Zegras se connectant avec 2:18 à jouer. Yegor Chinakhov l’a scellé avec un filet vide avec 21 secondes à jouer.

Cam York a également marqué pour les États-Unis dans le match du groupe B.

Plus tôt dans le groupe A, la Finlande a battu l’Allemagne en désavantage numérique 5-3 et la Slovaquie a devancé la Suisse 1-0.

Il manque neuf joueurs à cause du coronavirus, L’Allemagne n’avait que 14 patineurs, neuf attaquants et cinq défenseurs. Trois joueurs peuvent revenir au tournoi dimanche et cinq autres mardi, à moins de tests plus positifs.

Aku Raty, Henri Nikkanen et Topi Niemela ont chacun marqué un but et une aide pour la Finlande, et Anton Lundell et Mikael Pyyhtia ont également marqué. Tim Stutzle et Florian Elias ont chacun marqué un but et une aide pour l’Allemagne, et Samuel Dube a ajouté un but.

La Slovaquie a gagné sur le but de Roman Faith avec 5:43 à jouer. Simon Latkoczy a effectué 28 arrêts, arrêtant Inaki Baragano avec son gant lors d’un avantage numérique tardif.

Samedi, les États-Unis affronteront l’Autriche et la Suède affrontera la République tchèque dans le groupe B, et le Canada ouvrira sa défense de titre contre l’Allemagne dans le groupe A.

