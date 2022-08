La Finlande annonce une répression des visas contre les Russes

Le ministère des Affaires étrangères du pays réduira de moitié le nombre quotidien de visas accordés aux Russes et appelle à une interdiction à l’échelle de l’UE

Le ministère finlandais des Affaires étrangères a annoncé mardi qu’il réduirait de moitié le nombre de visas d’entrée disponibles pour les Russes, avec seulement 100 touristes autorisés par jour. Avec un certain nombre d’États baltes, la Finlande a appelé l’UE à imposer une interdiction totale d’entrée en provenance de Russie.

À partir du 1er septembre, seulement 500 demandes de visa finlandais faites en Russie seront traitées chaque jour, 100 étant attribuées aux touristes et les 400 restantes aux autres demandeurs, y compris les travailleurs, les étudiants et les personnes ayant de la famille en Finlande. Actuellement, environ 1 000 demandes en provenance de Russie sont traitées chaque jour.

Le ministère a déclaré que ces quotas pourraient être modifiés ultérieurement et a ajouté que la Finlande “soutient la suspension totale de l’accord de facilitation des visas entre l’UE et la Russie”, une décision qui ferait plus que doubler les frais de dossier pour les Russes.

Lire la suite La Russie accuse le Royaume-Uni de “provocation délibérée”

Les trois États baltes – l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie – ont déjà cessé de délivrer des visas aux citoyens russes et sont parmi les partisans les plus virulents d’une interdiction à l’échelle de l’UE. La Première ministre finlandaise Sanna Marin s’est également prononcée en faveur d’une telle interdiction, déclarant la semaine dernière à la chaîne de télévision finlandaise Yle qu’il était “Pas vrai” que les Russes “peuvent vivre une vie normale, voyager en Europe, être des touristes.”

Alors que l’UE a suspendu tous les vols à destination et en provenance de la Russie après le début de l’opération militaire de Moscou en Ukraine en février, les citoyens russes peuvent toujours entrer dans le bloc par voie terrestre. Une fois qu’un visa a été accordé par un pays de la zone Schengen, n’importe lequel des 25 autres États de la zone de voyage sans frontières peut être entré.

Appel aux sanctions anti-russes actuelles de l’Occident “faible,” Le président ukrainien Vladimir Zelensky a exigé que l’UE et ses alliés imposent un embargo total sur tous les visiteurs russes pendant au moins un an.

L’UE a résisté à une telle décision, des responsables ayant déclaré au Financial Times la semaine dernière que “Les Russes qui ne sont pas favorables à la guerre doivent aussi pouvoir voyager.” Une porte-parole de la Commission européenne a récemment suggéré qu’une interdiction générale serait illégale, tandis que la plus grande économie de l’UE, l’Allemagne, a déclaré qu’elle ne soutiendrait pas une telle décision.