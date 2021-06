La Finlande affronte un test belge difficile dans le dernier match de groupe

La tâche de la Finlande d’atteindre les huitièmes de finale de l’Euro 2020 sera rendue plus difficile par la décision de Roberto Martinez d’aligner Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Axel Witsel lorsque les deux se rencontreront lors de leur dernier match de groupe de l’Euro 2020 à Saint-Pétersbourg lundi.

Malgré son équipe en tête du groupe avec deux victoires en deux matchs, le patron belge veut évaluer la forme et la forme physique du trio, anéantissant tout espoir que les Finlandais auraient pu avoir de rencontrer une équipe affaiblie alors qu’ils tentaient de s’assurer une place dans le les 16 derniers.

« Nous ne sommes pas là pour aller aussi loin que possible, mais plutôt pour être aussi bons que possible. Et cela signifie que vous devez gagner chaque match », a déclaré Martinez aux journalistes.

Le groupe est toujours grand ouvert avec la Finlande et la Russie avec trois points et le Danemark zéro mais les Danois, désormais privés du meneur de jeu Christian Eriksen qui a subi un arrêt cardiaque lors de leur premier match, pourraient se remettre dans le jeu en battant les Russes à Copenhague.

Une victoire contre la Belgique permettrait à la Finlande de se qualifier, et un match nul leur donne de bonnes chances d’obtenir la deuxième ou la troisième place du groupe, les quatre meilleures des équipes classées troisièmes des six groupes étant également prêtes à se qualifier.

La Belgique manquera Timothy Castagne, qui a subi une fracture au visage lors de la victoire contre la Russie et ne participera plus au tournoi, mais le reste de l’équipe a été en bonne santé.

Les Finlandais chercheront à nouveau à défendre en profondeur et à frapper à la pause, et le choc de lundi serait le moment idéal pour l’attaquant finlandais Teemo Pukki, qui a marqué 10 fois en qualifications, pour obtenir son premier but à l’Euro.

L’ampleur de la tâche peut être vue d’un coup d’œil dans les classements mondiaux – la Belgique est classée première, et une victoire pour les Finlandais, 54e, serait sûrement l’un des plus gros bouleversements de l’histoire du tournoi.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici