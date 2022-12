La finition embarrassante des Patriots appelle à une refonte offensive complète

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Mac Jones a déclaré la semaine dernière que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ne pouvaient pas abandonner. Leurs chances en séries éliminatoires étaient tombées d’une falaise après une défaite humiliante contre les Raiders de Las Vegas. (Vous avez déjà vu le Las Vegas Lateral, n’est-ce pas?) Mais les Patriots avaient encore un long chemin à parcourir avant la fin de la saison.

Donnez du crédit à la Nouvelle-Angleterre – elle n’a pas abandonné.

Les Patriots ont perdu 22-18 contre les Bengals de Cincinnati lors de la semaine 16. Ils ont joué dur pendant quatre quarts, même lorsque les Bengals ont pris une avance de 22-0 à la mi-temps. La seconde mi-temps était une histoire entièrement différente, mais en première mi-temps, les Patriots semblaient complètement perdus. Leur défense n’avait aucune réponse pour l’offense de Cincy. L’attaque de la Nouvelle-Angleterre – en particulier son attaque de passage – semblait complètement incertaine de… à peu près tout.

La ligne offensive semblait incertaine de ses protections.

Jones n’a pas l’air sûr dans la poche – peur des coups QB imminents.

Les receveurs semblaient incertains en aval.

Les problèmes de conception de jeu et d’appel de jeu semblaient plus problématiques que jamais. Lors des troisièmes essais, Jones a été contraint de lancer aux receveurs de passes à court des bâtons. Et bien que cela puisse fonctionner si le récepteur a de la place pour fonctionner – grâce à une vitesse unique ou à une conception de jeu unique – ces jeux n’ont pas généré de premiers essais, comme d’habitude. S’il y avait une image de dysfonctionnement qui convenait aux Patriots, c’était le moment où Hunter Henry et Jonnu Smith se sont affrontés lors d’un jeu de passes. Smith a éliminé Henry du match.

Même lorsque Jones a commencé à prendre des risques et à tirer sur le terrain (avec confiance), ses receveurs n’ont pas pu l’aider. Jones a frappé le receveur recrue Tyquan Thornton sur les mains sur un ballon qui a parcouru 55 mètres sur le terrain. Et Thornton l’a laissé tomber. Le jeu suivant, Jones a tiré le ballon pour le receveur Kendrick Bourne à environ 25 mètres du terrain. La balle a rebondi sur le masque facial de Bourne.

La deuxième mi-temps était une autre histoire.

C’était presque comme si le pendule de la chance tournait dans leur direction. La Nouvelle-Angleterre a réussi un touché de Hail Mary pour 48 verges sur un jeu où l’ailier rapproché Scotty Washington a en quelque sorte fait basculer le ballon vers Jakobi Meyers d’une manière qui ressemblait à un latéral.

Cela semblait être une tournure poétique qui pourrait inspirer une confiance retrouvée. Peut-être qu’ils avaient perdu sur un latéral embarrassant la semaine dernière. Peut-être qu’ils gagneraient à cause d’un latéral insensé cette semaine.

Le demi de coin, le receveur, le retourneur de dégagement et le retourneur de botté Marcus Jones ont réussi un choix de six, un échappé récupéré et une prise de 15 verges. Il a joué un rôle déterminant dans le quasi-retour.

Même avec tout ce qui va dans le sens des Patriots, ils ont quand même perdu. Leur entraînement final a été embarrassant, avec une pénalité de retard de jeu et, lors de leur dernier jeu offensif, un homme inéligible sur le terrain. Leur avant-dernier entraînement s’est terminé par un échappé de Rhamondre Stevenson dans la zone rouge.

C’était carrément horrible – et probablement atroce pour les fans des Patriots.

Passons à autre chose, d’accord ?

Les fans des Patriots ont vu ce genre de choses tout au long de la saison. Ils ont vu le personnel offensif de Bill Belichick couler une passe qui s’est avérée prometteuse la saison dernière. Regardons donc la situation dans son ensemble, plutôt que de les déverser (comme je l’ai fait toute l’année).

Je ne peux pas imaginer que ce soit une coïncidence si, dans les heures qui ont précédé ce match, Ian Rapoport de NFL Network a rapporté que le coordinateur offensif de l’Alabama, Bill O’Brien, émerge comme un favori pour le concert du coordinateur offensif des Patriots la saison prochaine.

Ce n’est pas une coïncidence. Certes, les Patriots avaient le sentiment qu’ils ne pouvaient pas suivre le rythme de Joe Burrow et Ja’Marr Chase. Ils voulaient sûrement diffuser ces informations dans le monde pour donner de l’espoir aux fans de la Nouvelle-Angleterre lors d’une journée plutôt sombre pour l’infraction.

Si la saison de la Nouvelle-Angleterre n’était pas terminée la semaine dernière, elle est officiellement morte maintenant. Les Patriots ont 10% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires, selon FiveThirtyEight, avec des matchs contre les Dolphins de Miami et les Bills de Buffalo à l’horizon.

Si les Patriots pensent qu’O’Brien peut aider leur attaque, ils ne devraient pas attendre l’intersaison pour le faire entrer dans le bâtiment. Ils devraient l’embaucher à la seconde où le score deviendra définitif lors du Bowl Game de l’Alabama contre Kansas State. Ils ne vont pas changer radicalement l’attaque, mais au moins ils peuvent comprendre ce qu’il faut faire des joueurs qu’ils ont, à savoir Jones et le corps de réception.

Parce que si le jeune quart-arrière a surtout semblé en équilibre dans une situation terrible, il n’a pas soulevé la Nouvelle-Angleterre. Les Patriots ne devraient pas rechercher activement une nouvelle perspective de quart-arrière. Mais la Nouvelle-Angleterre devrait explorer ses options. Tom Brady et Jimmy Garoppolo seront très tentants pour des raisons évidentes. Il est logique que les Patriots poursuivent les deux agents libres en attente, en particulier avec 56 millions de dollars d’espace de plafond salarial.

La Nouvelle-Angleterre devrait commencer sa refonte dès que possible. Cela devrait permettre aux receveurs Kendrick Bourne et Tyquan Thornton de se développer sur le terrain. Cela devrait amener O’Brien dans le bâtiment pour commencer à planifier pour 2023. Matt Patricia peut retourner à la défense – ou continuer à travailler en tant que coordinateur de run-game, ce qui était la seule force de cette attaque. Et, oui, les Patriots devraient voir s’ils peuvent se mettre à niveau au quart-arrière.

La refonte offensive aurait dû commencer hier. Belichick doit admettre son erreur en nommant Patricia comme coordinatrice offensive de facto. Belichick doit refaire cette infraction.

