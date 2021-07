La finaliste de Wimbledon, Karolina Pliskova, se hisse à la cinquième place de la course des finales WTA

La course de Karolina Pliskova à la finale de Wimbledon a permis à la Tchèque de se classer 15 au cinquième rang du classement des finales WTA de fin de saison, a déclaré le WTA Tour.

L’ancien numéro un mondial de 29 ans, qui a terminé 20e de la « Race to Shenzhen » avant le Grand Chelem sur gazon, a récolté 1 300 points et a été le plus grand joueur de la semaine.

La numéro un mondiale australienne Ash Barty, qui a battu Pliskova sur le court central du All England Club samedi pour remporter son deuxième Grand Chelem, a consolidé sa place au sommet de l’échelle avec une avance de 1 853 points sur la Biélorusse Aryna Sabalenka.

Les finales WTA de fin de saison, disputées par les huit meilleurs joueurs mondiaux en simple et huit équipes en double, ont été annulées l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19 et son sort pour 2021 n’est toujours pas clair.

Le swing asiatique des tournois a été rayé du calendrier WTA pour une deuxième année consécutive en raison de la pandémie, l’instance dirigeante affirmant que les discussions sur les finales étaient en cours.

La pièce maîtresse annuelle avait une bourse de 14 millions de dollars en 2019 lorsqu’elle a été jouée à Shenzhen pour la première fois après avoir mis fin à une course de cinq ans à Singapour.

La gagnante de Roland-Garros, Barbora Krejcikova, a perdu une place et occupait la troisième place devant la championne de Roland-Garros l’an dernier, Iga Swiatek, tandis que la Tunisienne Ons Jabeur, première femme arabe à atteindre les quarts de finale de Wimbledon, talonne la huitième place. La russe Anastasia Pavlyuchenkova.

L’adolescente américaine Coco Gauff est 10e.

