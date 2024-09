La finaliste de « The Bachelorette » conteste le récit de la rupture de Jenn Tran

La BacheloretteDevin Strader veut que vous entendiez sa version de l’histoire.

Strader a été au centre d’un ouragan de controverses après sa rupture très critiquée avec Jenn Tran peu après avoir accepté sa proposition de mariage lors de la finale de l’émission. Le propriétaire de la compagnie de fret a pris la parole Instagram pour « donner un peu plus de contexte à la situation en raison de ce qui a été dit sur moi ».

Dans une vidéo de 13 minutes, Strader a montré des centaines de messages texte entre Tran et lui-même envoyés au milieu de la finale, de la rupture et du couple abordant la rupture sur le Après la rose finale spécial. Parmi les nombreuses affirmations de Strader, la plus importante est qu’il « n’était clairement pas son premier choix », faisant référence au fait que Tran a également admis avoir aimé Marcus, le finaliste. « Je ne lui reproche pas ses sentiments pour Marcus », a-t-il déclaré, mais les problèmes auxquels Tran et lui ont été confrontés après la finale à Hawaï n’ont pas pu être surmontés.

Devin Strader.

« Tout ce que je cherche à faire, c’est donner mon point de vue, assumer mes responsabilités et m’excuser pour certaines des choses que je n’ai pas pu dire à l’époque. AFR« , a déclaré Strader. « Avertissement encore une fois : ceci est ma vérité. »

Sur le Après la rose finale Tran a énuméré plusieurs choses que Strader avait faites après sa demande en mariage qui ont finalement conduit à la fin rapide de la relation, notamment rompre avec elle lors d’un « appel téléphonique de 2 minutes » et refuser de voir un conseiller conjugal. Strader a réfuté catégoriquement les deux affirmations avec des preuves sous forme de SMS et d’historiques d’appels, en disant : « Je ne vais pas la laisser peindre cette image qui n’est pas vraie de notre relation. »

Strader a cité « de multiples occasions où j’ai dit ‘je veux vraiment la rencontrer en personne pour en discuter’ » et a fait référence à l’affirmation de Tran selon laquelle « je l’ai appelée, ce qui n’est pas le cas ». Il a ensuite montré des enregistrements de trois appels manqués de Tran, qui semblent, de manière déconcertante, étayer les affirmations initiales de Tran selon lesquelles Strader l’évitait. Il affirme également que « Jenn a viré notre thérapeute d’origine sans me consulter », montrant des SMS dans lesquels Tran écrit : « Je ne l’aimais pas ».

Concernant la Après la rose finale Dans une interview spéciale, Strader a affirmé que Tran avait envoyé des messages de conciliation « trois heures avant de monter sur scène », mais qu’il avait ensuite mal interprété leur relation avant de partir. « Franchement, j’étais abasourdi, et franchement, je n’avais pas de mots face à la façon dont notre relation était décrite à la télévision. C’était vraiment, vraiment décourageant d’entendre la façon dont Jenn l’a décrite, parce que nous savions tous les deux que ce n’était pas vrai. »

La majorité des points abordés dans la vidéo de Strader ont directement répondu aux affirmations de Tran et les ont contredites depuis la fin de l’émission. Le seul point sur lequel Strader a présenté des excuses complètes est l’affirmation selon laquelle il a suivi Nation des célibataires Maria Georgas, une ancienne élève de The Hit Girls, a posté un message sur Instagram peu après sa rupture avec Tran. « J’ai pris une décision chargée d’émotions », a-t-il déclaré. « Jenn et moi étions en train de nous disputer à l’époque. Je suis désolé pour elle. En y repensant, j’ai pris une mauvaise décision. »

Tran a déclaré après que Strader ait suivi Georgas en disant qu’elle trouvait le geste « bien », mais qu’elle estimait que Strader « était un peu idiot ».



Jenn Tran et Devin Strader lors de la finale de « The Bachelorette ».

Strader a terminé la vidéo dans l’espoir de « clarifier la vie quotidienne que Jenn et moi partagions lorsque nous étions ensemble ». Il voulait souligner « l’effort et l’amour que j’avais pour cette femme », qui sont passés au second plan par rapport au drame de leur rupture conflictuelle.

Tran apparaîtra dans la nouvelle saison de Danse avec les starsdire Divertissement hebdomadaire le 4 septembre, elle est « prête à entrer dans cette nouvelle ère ». Célibataire Joey Graziadei, ancien élève, la rejoindra sur le EDTS scène, et a juré d’être son allié : « Je vais simplement soutenir Jenn pleinement. »