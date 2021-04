Un finaliste de MISS Universe Great Britain est décédé à 20 ans après une bataille avec un problème de santé rare.

L’étudiant Saarah Ahmed a souffert du syndrome de Danlos d’Ehler (EDS), un trouble héréditaire des tissus conjonctifs affectant la peau, les tendons, les ligaments, les vaisseaux sanguins, les organes internes et les os.

Saarah Ahmed est décédée subitement la semaine dernière après avoir souffert d’une maladie rare

Elle avait atteint la finale de Miss Univers Grande-Bretagne mais s’était retirée en raison de problèmes de santé et de verrouillage.

Elle est décédée subitement mardi, après avoir utilisé sa tribune pour parler de sa maladie.

Sa fière maman Shefaly Begum veut maintenant poursuivre la mission de Saarah d’éduquer les gens sur EDS.

Saarah, de Carlisle, Cumbria, était un ancien élève de la Trinity School et étudiait la sociologie et la psychologie A-levels.

Shefaly a déclaré: «Saarah était déterminée à sensibiliser le public aux handicaps cachés tels que l’EDS.

«C’est ce qui l’a motivée lorsqu’elle est devenue finaliste à Miss Univers Grande-Bretagne.

«C’était une personne magnifique – attentionnée et sage au-delà de ses années. Elle avait tellement de sagesse. Elle voulait aller à l’université pour étudier la neurologie. Elle voulait aider d’autres personnes.

« Elle était notre fille unique et elle était notre princesse. »

Elle a subi une intervention chirurgicale majeure à l’adolescence pour corriger une courbure de la colonne vertébrale.

‘BELLE PERSONNE’

Et l’année dernière, elle s’est rendue à Leeds pour rencontrer les juges de Miss Univers – mais s’est retirée en raison de problèmes de verrouillage et de santé.

Dans sa vidéo d’entrée, elle a déclaré: «Si je devais être Miss Univers Grande-Bretagne, je sensibiliserais aux handicaps cachés, en me servant d’exemple.

«Je montrerais les luttes quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés. Je voudrais particulièrement sensibiliser au syndrome de Danlos d’Ehler. »

«Il n’y a que 15 personnes atteintes de ma maladie au Royaume-Uni. Ma condition affecte chaque partie de mon corps.

«Certains problèmes auxquels je suis confronté sont mes os qui se disloquent chaque jour, des douleurs extrêmes, des problèmes cardiaques et la courbure de la colonne vertébrale et j’ai subi de nombreuses chirurgies pour corriger cela.

«Le simple fait de sortir du lit est une lutte énorme pour moi. Même si ce sera un voyage très difficile, je veux prouver à tout le monde que je suis capable de le faire aussi.

Paula Abbandonato, directrice de Miss Univers Grande-Bretagne, a rendu un hommage émouvant à Saarah en déclarant: «J’organise le concours Miss Univers Grande-Bretagne depuis 2008 et ce n’est pas souvent que je rencontre une candidate qui fait une impression aussi durable que Saarah.

«La pandémie a mis un terme à la compétition de Saarah l’année dernière, mais nous avions tout espoir qu’elle reviendrait en 2021. Nos cœurs sont brisés.

«Ce monde a perdu une belle femme et une âme merveilleuse. Nos pensées et nos prières vont à sa famille qui, nous le savons, l’aimait et se souciait tellement d’elle.

Saarah est décédé à l’hôpital Freeman de Newcastle après avoir souffert d’insuffisance hépatique et de colite sévère.

Sa famille a déclaré que la raison médicale précise de sa mort n’était pas encore confirmée.

Saarah quitte sa mère, son père aimant et ses quatre frères.

Elle a participé au concours de beauté l’année dernière et voulait parler de sa condition

Elle a été décrite comme une « belle » personne après sa mort tragique