La finaliste de THE Masked Dancer, Bonnie Langford, a révélé qu’elle avait « canalisé Maisie Smith » alors qu’elle était déguisée en écureuil.

Les fans étaient convaincus que le personnage était l’ancienne actrice d’EastEnders Maisie, 18 ans, jusqu’à ce que Bonnie, 56 ans, soit démasquée lors de la grande finale samedi soir.

Bonnie a été démasquée samedi soir après avoir joué le rôle de l'écureuil

Avec ses mouvements fluides, sa flexibilité incroyable et son style jeune, les téléspectateurs étaient certains que ce devait être la jeune actrice derrière le masque.

Et il semble que Bonnie s’en soit convaincue aussi, car elle a admis avoir « canalisé Maisie » et Lady Leshur car elle « aimait leur attitude ».

S’adressant exclusivement à The Sun Online, la star a expliqué après le démasquage qu’elle a contacté Maisie pour lui révéler son admiration pour elle.

« Je viens de lui envoyer un texto parce que nous avons fait EastEnders ensemble », a déclaré l’actrice de Dr Who. « Elle est brillante et elle est drôle.

La star a dit qu'elle avait canalisé Maisie pendant qu'elle dansait

Les fans étaient convaincus que Squirrel était Maisie

« J’ai adoré son attitude, alors je l’ai canalisée avec Lady Leshur, et je suis le seul que personne n’a eu, même si à un moment donné, John Bishop et Oti se sont approchés. »

Bonnie a admis qu’en dépit d’avoir épaté les foules avec ses capacités, elle s’était « sentie assez vulnérable en enlevant le masque » pour la première fois.

La star a également expliqué à quel point ses amis et sa famille étaient « bouleversés » alors qu’elle les « écrasait » pendant des semaines pendant le tournage de l’émission.

Inquiète de ne pas pouvoir tenir sa langue d’être Squirrel, elle leur a plutôt dit qu’elle « filmait un pilote » pour une autre chaîne.

Bonnie a menti à sa famille afin de garder son identité secrète dans la série

« Je leur ai dit que je tournais un pilote et que tout était très secret – et c’était pour Amazon », a révélé Bonnie. « Je ne savais pas quoi faire, je devais leur dire quelque chose !

«À un moment donné, j’ai dû me protéger pour une danse de contact rapproché et c’est à ce moment-là que tout le monde a commencé à sortir. J’ai dû trouver de mauvaises excuses comme : « Je m’occupe du chien ».

Les fans de Masked Dancer ont été choqués après avoir découvert l’âge réel de Bonnie après avoir été démasquée en écureuil ce week-end.

Bonnie a choqué les fans avec sa flexibilité et sa capacité de danse

Les mouvements incroyables de Bonnie – y compris les fentes et les coups de pied dans la jambe au-dessus de sa tête – ont conduit les téléspectateurs à la surnommer des décennies plus jeune qu’elle.

Les fans étaient convaincus que Squirrel était l’ancienne actrice d’EastEnders Maisie Smith – une jeune de 18 ans – grâce à sa flexibilité.

Luttant pour trouver ses mots, la panéliste invitée Holly Willoughby a finalement déclaré : « La façon dont vous déplacez votre corps sur cette scène, c’est comme si vous aviez 18 ans !

Les téléspectateurs étaient tout aussi stupéfaits – surtout lorsqu’ils ont découvert l’âge de Bonnie – et se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leur réaction.

Les téléspectateurs ont été stupéfaits de voir Bonnie sous le masque

L’un d’eux a lancé le débat : « Maintenant, nous demandons tous à Alexa quel âge a Bonnie Langford ? Bon sang, comme elle était incroyable !

Un autre a écrit : « Comment était l’écureuil Bonnie Langford ? Elle a 56 ans ! Le casser comme un enfant de 18 ans, les jambes s’inclinent, les sauts se séparent ! Aimer. »

« Bonnie Langford a 56 ans et peut faire le grand écart et mettre sa cheville autour de son trou d’oreille et ici j’ai 37 ans et je ne peux même pas toucher mes putains d’orteils », a plaisanté une femme.

Alors qu’un quatrième a déclaré: « Bonnie Langford fait le grand écart et les high kicks à son âge, pendant que je m’essouffle en ouvrant un paquet de chips. »

Bonnie a fait le grand écart dans son incroyable routine finale

« Si Bonnie Langford peut avoir les jambes aussi hautes à son âge, il y a encore de l’espoir pour moi », a conclu un autre.

Louis Smith a couronné le vainqueur en tant que lave-auto après que Bonnie Langford ait terminé à la deuxième place en tant qu’écureuil lors du dernier spectacle de la nuit dernière.

La finale a vu quatre célébrités masquées restantes, Zip, Carwash, Squirrel et Scarecrow – avec Zip voté en premier et révélé comme Howard Donald.





Louis, 32 ans, a déclaré à propos de sa participation au spectacle: « Ce fut le spectacle le plus dingue que j’aie jamais fait, mais c’est incroyable. »

Louis vient de surpasser Bonnie, 56 ans, à la victoire, mais les juges ont semblé très choqués de la voir démasquée après avoir été convaincus qu’il s’agissait d’une star plus jeune comme Maisie Smith.

Ravi des commentaires, Bonnie a déclaré: « C’était une telle joie, je veux dire que c’est fou, ça a été tellement fantastique. »