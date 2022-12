La finale Ronaldo-Messi ne peut pas avoir lieu maintenant à la Coupe du monde 2022 – et pourquoi c’est bien

Certains pensaient que cela devait arriver. D’autres priaient pour que ce ne soit pas le cas. Maintenant, ça ne peut plus. Le Portugal est absent de la Coupe du monde et il n’y aura pas de finale contre l’Argentine. Pas de Cristiano Ronaldo contre Lionel Messi pour le plus grand prix du jeu à Qatar 2022.

Ce sera probablement la dernière Coupe du monde pour Ronaldo et Messi, deux joueurs qui ont dominé le football au cours des 15 dernières années. Entre eux, ils ont remporté 12 Ballons d’Or (sept pour Leo, cinq pour Cristiano) et le débat sur lequel est le meilleur est toujours intense.

Avant ce tournoi, Messi et Ronaldo ont été photographiés ensemble en train de jouer aux échecs pour une campagne Louis Vuitton. C’était une image emblématique, même si la paire n’était pas dans la même pièce pour le tournage. Maintenant, ils ne seront plus sur le même terrain non plus.

Vendredi soir, Messi a produit une autre performance d’homme du match alors que l’Argentine traversait un quart de finale difficile contre les Pays-Bas aux tirs au but. Dans ce document, leur talisman a produit une passe décisive extraordinaire pour le premier but, a marqué le deuxième sur penalty et s’est converti en fusillade. Il y avait aussi de nombreux moments de son génie tout au long: ces courses et dribbles de marque, des compétences soyeuses pour garder la possession. Et l’agressivité aussi. Il était partant – peut-être comme jamais auparavant.

En revanche, Ronaldo a débuté sur le banc contre le Maroc samedi pour le deuxième match d’affilée. Et bien qu’il ait été introduit en seconde période, le joueur de 37 ans a offert peu et n’a pas réussi à faire revenir le Portugal dans le match. Maintenant, sa Coupe du monde est terminée et il est peu probable qu’il joue lors de la prochaine.

Plus tôt dans le tournoi, Cristiano est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer en cinq Coupes du monde. C’était un exploit incroyable, mais il est venu grâce à un penalty douteux contre le Ghana. Lors du deuxième match du Portugal, il a tenté de marquer un autre but, mais les rediffusions et la technologie de balle Adidas ont montré qu’il n’avait eu aucun contact avec sa tête sur le centre de Bruno Fernandes lors de la victoire 2-0 contre l’Uruguay.

Puis il a été abandonné pour le dernier affrontement des 16 avec la Suisse et le Portugal a mieux joué sans lui puisque son remplaçant, Goncalo Ramos, a réussi un triplé lors d’une victoire 6-1. Les rumeurs selon lesquelles Ronaldo était prêt à sortir ont été démenties par la suite, mais il quitte maintenant la scène de la Coupe du monde. En vérité, il n’a pas marqué Qatar 2022. Pas sur le terrain, en tout cas.

(Crédit image : Twitter (@Annie Leibovitz))

Pendant ce temps, les rêves de Messi de couronner son impressionnante carrière avec le plus grand prix de tous restent vivants. La Croatie est la suivante pour l’Argentine et si elle gagne, ce sera l’Angleterre, la France ou le Maroc en finale.

Pas le Portugal. Pas Ronaldo. Bien. C’était un récit forcé de toute façon. Car l’un des deux produit son meilleur football pour son pays, tandis que l’autre a été réduit au rôle de remplaçant d’urgence. Une présence maladroite.

S’ils s’étaient joués l’un contre l’autre, cela se serait avéré peu de toute façon. Messi est et a toujours été le meilleur joueur. En ce moment, il a des kilomètres d’avance. Et qu’il gagne la Coupe du monde ou non, il est sûrement le plus grand joueur du jeu. Chèque compagnon.