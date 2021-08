La finale olympique masculine entre le Brésil et l’Espagne sera une bataille de philosophies du football

Il y a quelque chose d’entièrement aléatoire dans le tournoi olympique de football masculin.

Les clubs n’étant pas tenus de libérer leurs joueurs, ce n’est guère un test pour savoir qui est le meilleur au niveau des jeunes – le football masculin aux Jeux est généralement une compétition des moins de 23 ans avec trois joueurs majeurs, cette fois c’est moins de 24 ans parce que du retard de l’année. Au lieu de cela, tout se résume à savoir si les équipes peuvent ou non faire appel aux services de leurs meilleurs joueurs éligibles.

Il y a certainement matière à réflexion pour savoir si la compétition en vaut la peine, mais il ne fait aucun doute que la finale de samedi en vaut vraiment la peine. Ce n’est pas seulement une rencontre de deux équipes attrayantes, mais le Brésil contre l’Espagne est également devenu une bataille d’idées, une vive rivalité contemporaine avec – certainement du côté brésilien – beaucoup d’aiguilles là-dedans.

Il y a près d’une décennie, fin 2011, le Barcelone de Pep Guardiola rencontrait Santos en finale de la Coupe du monde des clubs. Au grand étonnement de nombreux Brésiliens, Barcelone a remporté une victoire 4-0 d’une facilité à couper le souffle. Lors de la conférence de presse d’après-match, Guardiola est resté coincé dans le stylet. Son équipe a traité le ballon, a-t-il dit, de la même manière que son grand-père lui avait dit que le Brésil avait l’habitude de le faire.

Il n’est guère surprenant que cela ait provoqué une réaction. Avec son jeu de passes patient, l’Espagne était alors championne du monde et d’Europe en titre, à quelques mois de défendre avec succès son titre continental. Mais ce ne sont pas seulement leurs triomphes qui ont mis les Brésiliens en échec. C’était le fanfaron avec lequel cela était réalisé. Les Brésiliens sont, à juste titre, fiers d’être les seuls quintuples champions du monde. Mais il y avait aussi de la fierté d’être considérés comme les gardiens spirituels de ce que l’on appelle à l’étranger « le beau jeu », et au Brésil, on l’appelle « l’art du football ».

Mais avec de nombreux entraîneurs brésiliens désormais obsédés par la contre-attaque, voici les Espagnols avec la prétention de les usurper – de gagner puis de se vanter de la façon dont ils l’avaient fait.

Certes, de nombreux Brésiliens se sont un peu ennuyés du jeu de possession espagnol. Là où Barcelone avait Lionel Messi pour fournir le fantasme individuel et les dribbles labyrinthiques et destructeurs, en son absence, le décès de l’Espagne pouvait parfois être périmé. Mais à d’autres, cela pouvait être éblouissant, un exercice constant et dynamique de géométrie, de nouveaux triangles se formant constamment alors que deux joueurs échangeaient des passes et qu’un troisième se mettait en position pour recevoir.

Mais certains Brésiliens affectés de ne voir aucune beauté dans cela. Au cours des derniers Euros, il y avait des experts à la télévision brésilienne totalement incapables de cacher leur désir de voir les Espagnols vaincus, punis pour l’arrogance supposée de leur foi dans un jeu de passes.

Deux entraîneurs espagnols ont récemment travaillé dans le football national brésilien, tous deux partisans d’un style basé sur la possession. L’ancien assistant de Guardiola, Domenec Torrent, était en charge des géants de Rio Flamengo, tandis que plus au sud, l’Internacional est allé avec Miguel Angel Ramirez, fraîchement sorti d’une période exceptionnelle avec Independiente del Valle en Équateur.

Le Brésil se considère comme le gardien spirituel du « beau jeu » mais, au cours des dernières décennies, l’Espagne a usurpé la Selecao. Buda Mendes/Getty Images

Ni l’un ni l’autre n’a duré longtemps. Ni l’un ni l’autre n’a eu beaucoup de temps pour construire. Les deux ont ressenti l’hostilité d’un environnement dans lequel beaucoup étaient prêts à échouer, impatients de conclure que le jeu de possession espagnol n’était pas tout ce qu’il était censé être.

Il est frappant de constater à quel point il y a eu peu de grands matchs entre les deux équipes nationales ces derniers temps. Il y a bien sûr eu la finale de la Coupe des Confédérations en 2013. C’est effectivement le tournoi où la couronne espagnole a commencé à glisser. Ils ont été irrésistibles pendant 45 minutes d’un match de groupe contre l’Uruguay, et plus jamais aussi bons. Lorsque le Brésil les a battus 3-0 au Maracana, cela a marqué la fin de l’ère de la domination espagnole – mais cela n’a pas marqué le début d’une nouvelle ère brésilienne. Lors des deux Coupes du monde suivantes, tout comme lors des deux précédentes, la campagne du Brésil s’est terminée dès qu’il a rencontré une équipe d’Europe occidentale en huitièmes de finale. Et c’est ce qui contribue à ajouter du piquant supplémentaire à la finale olympique de samedi.

Il y a bien sûr une médaille d’or en jeu. Mais le jeu est également un pointeur vers Qatar 2022. Il oppose une équipe brésilienne prometteuse à un défi qui n’est pas entièrement étranger à celui auquel l’équipe senior sera confrontée à la fin de l’année prochaine.

Là où les autres équipes européennes – comme l’équipe allemande que le Brésil a rencontrée lors de son match d’ouverture – ont été faibles, l’Espagne est forte. Une grande partie de cela a à voir avec le calendrier. La saison espagnole commence relativement tard, ce qui signifie que les clubs ont été plus disposés à libérer des joueurs et que l’Espagne a amené une équipe avec certains des jeunes lions de l’Euro où, en demi-finale, ils étaient clairement la meilleure équipe que les futurs champions italiens.

Contrairement au Mexique, qui s’est montré d’une prudence décevante face au Brésil mardi, l’Espagne sortira pour jouer, pour avoir le ballon, pour travailler ses triangles, pour poser des questions à la défense brésilienne. Ont-ils besoin de trop d’occasions pour marquer un but ? Auront-ils beaucoup d’occasions face à une défense brésilienne qui n’a encaissé que trois buts en cinq matches ? Et à l’autre bout, peuvent-ils tenir l’attaque du Brésil dans un espace ouvert ?

Le doute est particulièrement pertinent si l’avant-centre Matheus Cunha est apte à revenir, car sa polyvalence et son retour au but ouvrent des options offensives qui n’étaient pas présentes lors du match nul et vierge contre les Mexicains. Richarlison est le meilleur buteur, mais Cunha est le seul cadré dans les matchs à élimination directe. Tout au long de la ligne d’attaque, le Brésil pourrait profiter d’une rare chance de lancer des contre-attaques contre un adversaire dont le plan de jeu ne sera pas construit autour de la prudence.

La perspective est d’une meilleure finale que le tournoi olympique ne le mérite probablement. Et d’un jeu dont les ondulations se feront sentir jusqu’au bout de Qatar 2022.