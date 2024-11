La finale du Mondial 2024 rapporte 12 millions de livres sterling à l’économie de Londres

Actualités du Mondial 2024 et contenu Road to London propulsés par AGON by AOC

Londres accueillera la grande finale du Championnat du monde de League of Legends (Mondial 2024) à l’O2 ce week-end – et les experts prédisent que cela fournira un coup de pouce de 12 millions de livres sterling à l’économie de Londres.

Des milliers de fans du monde entier devraient se rendre demain à l’O2 pour regarder, avec l’agence de croissance et de destination de Londres. Londres et partenaires calculant une augmentation de 12 millions de livres sterling pour l’économie de Londres grâce à l’accueil de la finale.

Selon un communiqué de presse, les Mondiaux 2024 dynamiseront l’économie de la capitale et « consolideront sa position de destination phare du sport et de l’esport ».

Le maire de Londres, Sadiq Khana également accueilli aujourd’hui la finale dans la capitale et a célébré l’impact de cette industrie en pleine croissance. Il s’agira du plus grand événement e-sport jamais organisé au Royaume-Uni et offrira davantage d’opportunités de croissance, de développement des talents et de compétences aux jeunes Londoniens.

Londres accueillera ce week-end le championnat du monde de League of Legends, l’un des plus grands événements d’e-sport au monde. La capitale accueillera des joueurs et des fans du monde entier, stimulant ainsi notre économie de 12 millions de livres sterling et montrant que Londres est une destination leader pour l’esport. – Maire de Londres, Sadiq Khan (@MayorofLondon) 1 novembre 2024

En comparaison, Riot a déclaré plus tôt cette année lors d’un sommet à Londres & Partners que l’impact économique du Mondial 2022 en Amérique du Nord était de 53 millions de dollars, et que l’impact économique du Mondial 2023 en Corée devrait atteindre 153 millions de dollars.

L’hôtel de ville a également chargé Arena Consultancy de mener une nouvelle recherche afin de mieux comprendre ce que Londres doit faire davantage pour devenir un centre mondial de l’esport.

Les billets pour le Mondial 2024 de l’O2 Arena se sont vendus en quelques minutes (malheureusement avec des problèmes de billets pour le Mondial 2024) et des millions de personnes devraient les regarder du monde entier. Le maire continue de soutenir l’industrie florissante des jeux et de l’esport à Londres, apportant des investissements et des emplois importants dans la capitale, selon un communiqué de presse.

Les finales de l’année dernière ont eu lieu en Corée du Sud, tandis que le MSI 2023 s’est déroulé à la Copper Box Arena de Londres, et les Mondiaux 2015 ont également eu leur quart de finale à Londres.

Londres abrite également « le plus grand groupe de studios de jeux en Europe et l’esport est un marché en croissance offrant un énorme potentiel pour les entreprises et les communautés de Londres », poursuit le communiqué de presse.

« Le maire est un grand partisan de l’industrie du jeu vidéo, qui génère des millions de livres sterling pour notre économie et constitue une force croissante. Son soutien comprend le financement de Games London, qui gère le seul marché de financement de la production de jeux au Royaume-Uni, qui apporte de nouveaux investissements pour aider les entreprises de jeux à se développer et organise le London Games Festival annuel (qui a organisé un événement Rocket League en 2024). Grâce à son travail avec London & Partners, Sadiq a également contribué à organiser des événements d’esports à Londres.

Le Championnat du monde de League of Legends est le dernier d’une série d’événements mondiaux qui se dérouleront à Londres cette année, notamment la finale de l’UEFA Champions League, les finales européennes de rugby des clubs professionnels, la NFL, la Major League Baseball et la Diamond League d’athlétisme.

L’hôtel de ville organise un événement industriel au siège de Fnatic à Londres, comme l’a déclaré le maire adjoint chargé des affaires et de la croissance : « Nous voulons que Londres soit la capitale mondiale de l’esport »

Plus tôt cette semaine, l’hôtel de ville a également organisé une table ronde avec les partenaires Fnatique – une organisation d’esports basée à Londres – et London & Partners.

Maire adjoint chargé des affaires et de la croissance, Howard Dawber a ouvert l’événement au siège de Fnatic à Londres pour défendre l’e-sport et explorer les moyens de soutenir davantage l’e-sport dans la capitale.

« L’esport est crucial pour Londres, nous voulons que Londres soit la capitale mondiale du sport et la capitale mondiale de l’esport », a-t-il déclaré.

Sam Mathews, PDG de Fnatica également eu une conversation au coin du feu avec Joe Jenkins de l’agence de marketing sportif IMG sur les marques qui s’engagent dans l’esport.

Un panel a également eu lieu à Londres pour discuter du potentiel de l’esport, avec Georgina Macauley, responsable du marketing de Fnatic, et Sam Cooke, co-fondateur d’Esports Insider et consultant Martin Montéshébergé par Ailsa Buck, Londres & Partners, responsable des événements majeurs et de l’expérience urbaine.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré: « Je suis ravi que les finales du Championnat du monde de League of Legends se déroulent dans la capitale ce week-end.

« L’événement rassemble des joueurs et des fans du monde entier, stimulant notre économie de 12 millions de livres sterling et montrant que Londres est une destination leader pour le sport et l’esport.

« Le jeu vidéo est une industrie extrêmement passionnante et en croissance rapide, et je continuerai à faire tout ce que je peux pour soutenir son développement et sa croissance dans la capitale, alors que nous construisons un Londres meilleur pour tous. » Sadiq Khan, le maire de Londres

Ailsa Buck, responsable des événements majeurs et de l’expérience urbaine chez London & Partners, a ajouté: « Nous sommes ravis d’accueillir la finale du championnat du monde de League of Legends. L’excitation est électrique et nous avons hâte que les fans vivent une expérience inoubliable dans la capitale. L’organisation d’un événement e-sport d’une telle envergure montre que Londres est une destination de choix pour l’industrie. T

« Les billets se sont envolés des étagères en quelques minutes. Cela nous indique qu’il existe une énorme demande pour davantage d’esports dans la ville. Nous sommes prêts à rendre cette journée spéciale pour tout le monde.

Sam Mathews, PDG de Fnatic, a ajouté: « Le partenariat avec le GLA et London & Partners pour donner vie à cet événement est une étape passionnante pour Fnatic et l’esport à Londres. En tant que l’une des principales organisations d’esports au monde, Fnatic a toujours repoussé les limites, et il n’y a pas de meilleur endroit pour le démontrer que dans notre ville natale.

« Le soutien de Londres témoigne d’un réel engagement à faire de cette ville une plaque tournante mondiale du jeu vidéo. Nous sommes impatients de créer une expérience inoubliable pour nos fans et la communauté ici et de forger l’avenir de l’esport dans la ville.