La finale du danseur masqué couronne un gagnant

Les concurrents de Le danseur masqué certainement nous a balayés tout au long de la saison, mais un seul est monté au sommet.

Lorsque les finalistes ont été démasqués lors de la finale de la saison du 17 février, les trois premiers ont tous fini par avoir une solide expérience de la danse, ce qui permet de comprendre facilement à quel point ils nous ont séduits au cours des deux derniers mois.

Premièrement, la tulipe a été nommée troisième place et démasquée à 16 ans Danse les mamans Star Mackenzie Ziegler. Il semble qu’elle a définitivement pris quelques astuces de sa grande soeur de 18 ans, Maddie Ziegler.

Seul panéliste Ashley Tisdale correctement deviné que c’était Mackenzie. Paula Abdul prédit que la tulipe était Liza Koshy, Ken Jeong mentionné Lucy Hale et Brian Austin Green deviné Sabrina Carpenter.

Après son dévoilement, Mackenzie a déclaré: « J’adore Tulip. Derrière le masque, je pourrais être qui je voulais être, et j’ai gagné en confiance, c’est sûr. »

Danser avec les étoiles pro Maksim Chmerkovskiy a prouvé qu’il était un professionnel pour une raison lorsque son personnage, le Sloth, est arrivé deuxième. Le champion de la salle de bal et le danseur de Broadway ont eu une longueur d’avance après avoir concouru pendant 17 saisons sur DWTS. Plus récemment, il s’est associé avec Vanessa Lachey, Heather Morris, Ambre Rose et Meryl Davis, avec qui il a terminé premier en 2014.