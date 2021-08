La finale du 200 mètres femmes pleine de talent

TOKYO – Les Jamaïcaines Elaine Thompson-Herah et Shelly-Ann Fraser-Pryce ont dominé le reste du peloton au 100 mètres féminin. Le 200 mètres féminin – prévu mardi à 8 h 50 HE (21 h 50 à Tokyo) – semble être beaucoup plus un tirage au sort.

Thompson-Herah n’est qu’à quelques jours de devenir double médaillée d’or olympique sur 100 mètres. Elle semble déterminée à décrocher une autre médaille d’or au 200 mètres. Elle a réussi un record personnel de 21,66 pour se qualifier pour la finale du 200 mètres. Elle entre en finale avec le meilleur temps des manches.

La joueuse de 29 ans pourrait devenir la première femme de l’histoire à remporter les 100 et 200 mètres lors des Jeux olympiques consécutifs.

Si Thompson-Herah veut réussir l’exploit, elle devra battre Fraser-Pryce une deuxième fois à Tokyo. Fraser-Pryce a remporté une victoire facile dans sa première demi-finale pour se qualifier automatiquement pour la finale.

« Je suis content d’avoir atteint la finale. Je me sens bien, alors j’attends avec impatience le 200, a dit Fraser-Pryce.

L’Américaine Gabby Thomas, cependant, a le temps le plus rapide de tous les temps dans la compétition.

Thomas est la deuxième femme la plus rapide à avoir couru la distance. Elle a affiché un record mondial et un record à vie de 21,61 aux essais américains en juin.

« Mes objectifs ont changé après avoir couru ce temps (aux essais). Il est passé de l’équipe olympique à la médaille d’or. Évidemment, je sais que rien n’est donné, je vais devoir gagner cette place », a déclaré Thomas.

Le diplômé de Harvard s’est qualifié pour le tour final, avec un 22.01. Elle a été déçue à cause d’une deuxième place dans sa course en demi-finale, mais la sprinteuse a l’occasion de se racheter en finale.

Thompson-Herah, Fraser-Pryce et Thomas sont les trois favoris. Mais il y a des coureurs plus compétents en finale.

Christine Mboma, 18 ans, qui a couru un 21,97 pour battre un record du monde des moins de 20 ans, l’ancienne championne olympique du 400 mètres Shaunae Miller-Uibo des Bahamas et la détentrice du record d’Afrique du 100 mètres Marie-Josee Ta Lou de la Côte d’Ivoire devrait également être dans le mix dans ce qui est une finale chargée du 200 mètres féminin.

« Les dames l’apportent cette année », a déclaré Fraser-Pryce. « Il faut être prêt et préparé à tout. »