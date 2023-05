La finale de Vanderpump Rules a montré Scandoval à son plus réel

La télé-réalité a toujours été à son meilleur lorsqu’elle reconnaît qu’il s’agit d’une construction, et hier soir Règles de Vanderpump final, les téléspectateurs ont eu l’un des épisodes les plus captivants et bruts de l’histoire de Bravo.

Pour les non initiés, Règles de Vanderpump est un spin-off de 10 ans de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills qui suit le personnel de la réception d’un restaurant de West Hollywood appartenant à l’ancienne femme au foyer Lisa Vanderpump. Au cours des dernières saisons, la série s’est en quelque sorte déroulée alors que ses membres les plus expérimentés de la distribution ont quitté la vie de serveur de restaurant et se sont installés à Valley Village avec leurs partenaires, bébés et chiens respectifs. Mais ce mois de mars, à mi-chemin de la diffusion de sa saison en cours (saison 10), une affaire choquante entre deux camarades de casting improbables a ramené la série à son apogée la plus désordonnée.

L’un de ces couples installés était la favorite des fans Ariana Madix et le célèbre vaniteux Tom Sandoval, qui prête son nom au portemanteau pratique « #Scandoval », qui décrit les événements suivants : Après avoir fréquenté pendant neuf ans, Sandoval s’est révélé avoir été tricherie avec l’amie proche de Madix, l’ancienne participante au concours de beauté Raquel Leviss, pendant sept mois. Madix a découvert l’affaire en mars après avoir trouvé des vidéos de la paire FaceTiming sur le téléphone de Sandoval; le monde l’a découvert deux jours plus tard lorsque TMZ a annoncé l’histoire. (Pour une explication complète, lisez le récapitulatif extrêmement complet d’Alex Abad-Santos.)

La tricherie, il faut le mentionner, est pratiquement l’épine dorsale de Règles de Vanderpump; son incident incitatif était la serveuse SUR Scheana Shay s’excusant auprès de la femme au foyer de Beverly Hills, Brandi Glanville, pour avoir été la maîtresse de son mari. Scandoval était différent des nombreuses autres fois où des stars de la télé-réalité ont trompé leurs partenaires avec quelqu’un dans le même cercle en raison de la façon dont cela a affecté la trajectoire de l’émission elle-même : qu’est-ce qu’une émission sur un groupe d’amis doit faire lorsque le groupe d’amis se sépare ? À quel moment sacrifier votre vie personnelle à l’autel de la renommée et de l’argent en vaut-il la peine ? Et quand votre vie implose, devez-vous à la série d’accepter de filmer juste après ?

Les célébrités font parfois référence à leurs « cycles » de travail : s’ils font la promotion d’un nouvel album ou d’un film, par exemple, plutôt que de rester discrets et de rester hors de la vue du public pour éviter les réactions négatives dues à une surexposition. Les stars de la réalité ont aussi un cycle. Sur Bravo, montre le film pendant plusieurs mois avant de prendre une pause de six mois jusqu’à ce que l’émission soit diffusée à la télévision. À peu près à mi-chemin de la diffusion de l’émission, ils filmeront un épisode de retrouvailles où tous les membres de la distribution seront assis autour du suzerain du réseau Andy Cohen, partageront leurs réflexions sur le drame qui s’est déroulé il y a des mois et, surtout, aborderont la réaction du public.

Lorsque Sandoval et Leviss ont commencé leur liaison, la saison 10 était toujours en tournage, même si les caméras n’étaient pas là pour capter l’action, seulement de vagues chuchotements qui ont été rapidement écartés par toutes les personnes impliquées. En mars, lorsque Madix a découvert la vérité, l’émission était déjà à moitié diffusée. Il avait déjà été édité ensemble, avec chacun des récits des personnages soigneusement liés. Mais dans un mouvement que Bravo ne réserve qu’aux nouvelles bouleversantes, les producteurs ont repris les caméras et ont recommencé à filmer dans les deux jours suivant la rupture de l’histoire. Le producteur exécutif Alex Baskin a déclaré à Variety : « Ils nous ont obtenu toutes les approbations et autorisations nécessaires pour que nous puissions raconter l’histoire en temps réel. C’est pourquoi ce que vous voyez est pure vérité.

Ce qui a été diffusé lors de la finale de la nuit dernière était le résultat de cet effort bâclé pour capter le drame sur bande. Et mon garçon, était-ce dramatique: nous voyons Sandoval et Madix, toujours coincés dans la même maison de Valley Village, s’asseoir l’un en face de l’autre et décharger le contenu d’une relation de dix ans et l’énorme trahison qui y a mis fin. Madix parle avec une émotion déchirante, réussissant à prononcer des mots extraordinairement lucides de la part de quelqu’un qui vient de voir toute sa vie exploser.

Au cours de la conversation, elle explique que ce n’est pas parce que Sandoval traversait ce qui semblait être une crise de la quarantaine qu’il pouvait excuser le fait qu’il avait eu une liaison avec l’une de ses meilleures amies (cela peut sembler assez évident pour la plupart des gens, mais Sandoval est, comme les téléspectateurs l’ont vu au cours de la dernière décennie, quelqu’un qui a besoin que cela soit précisé pour lui). Elle lui rappelle qu’elle l’a défendu avant qu’il n’ait l’argent et la renommée qui Règles de Vanderpump apporté, et que Leviss a l’habitude de chasser des hommes célèbres et indisponibles. « Vous avez un peu d’argent, un petit bar, un petit groupe, et puis cette fille va être amoureuse de vous », dit-elle. « Parce que c’est ce que tu veux, hein ? Vous voulez que quelqu’un vous fasse du gaz. Cette fille cherche son identité chez les hommes. Elle n’a pas d’identité propre. Prête à s’abaisser jusqu’à baiser l’un des partenaires de vie de sa meilleure amie. Et cette personne que tu penses être une bonne personne avec qui tu devrais être?

C’est tellement décevant et triste de voir Tom continuer d’essayer d’éclairer Ariana, de faire toute cette histoire à propos de lui et de ses sentiments et de continuer à tenir compte des sentiments de son partenaire de vie. Je suis TELLEMENT heureuse qu’Ariana ne le laisse pas s’en tirer pour rien #PumpRules pic.twitter.com/Z3RSbrsBsF – Bravo quotidien (@dailybravomail) 18 mai 2023

Puis, à la fin, est venu le poignard : « Je regrette chaque instant où je vous ai défendu, défendu, soutenu. Vous ne valez rien. Et je veux que vous ressentiez cela au plus profond de votre âme. Je veux que tu entendes ces mots qui sortent de la bouche de la femme qui s’est tenue à tes côtés, qui t’a aimé et qui était prête à construire le reste de ma vie autour de toi. Je regrette de ne jamais t’avoir aimé. Les téléspectateurs ont décrit l’épisode comme « le Bravo Super Bowl » ; Brian Moylan de Vulture l’a comparé à Qui a peur de Virginia Woolf ? ou une pièce de Tennessee Williams.

Bien que la majeure partie de la viande de l’épisode ait été taquinée au préalable par Bravo sous la forme de plusieurs bandes-annonces différentes, ce que les téléspectateurs n’ont pu voir qu’hier soir, c’est à quelle fréquence dans l’épisode les acteurs ont ouvertement fait référence au fait qu’ils étaient sur un émission de télévision. Parce qu’aucun d’entre eux ne s’attendait à filmer à ce moment-là, ils ont dû discuter des événements qui se sont produits en dehors du cycle de tournage : un commentaire suspect que Schwartz a fait à BravoCon, Shay bousculant Leviss après-Regardez ce qui se passe en direct, les réactions en temps réel à l’indignation des médias sociaux (y compris les milliers de Yelpeurs laissant des avis 0 étoiles sur le nouveau bar de Sandoval et Schwartz). Ils font référence à la participation à « la fête finale », c’est-à-dire à la fête qui était censée lier soigneusement la saison 10 et agir comme l’épisode final original, puis devoir redémarrer le tournage. L’une des membres de la distribution, Lala Kent, est montrée portant sa propre marchandise qui disait « Envoyez-la à Darrell », une référence à sa propre réaction à une note que l’avocat de Leviss a envoyée à propos des déclarations de Kent sur les réseaux sociaux à propos de l’affaire.

L’émission a également fait référence au fait qu’après avoir tourné une seule scène avec Sandoval dans laquelle aucun des deux ne semble montrer de réels remords pour leurs actions, Leviss a cessé de répondre aux appels téléphoniques des producteurs ou des acteurs. Il a été rapporté plus tard qu’après avoir filmé la réunion, Leviss était entré dans un établissement de santé mentale; comme le soutient Erin Corbett, les fans de Bravo pourraient être un peu plus réfléchis quant à la façon dont ils traitent les acteurs de leurs émissions préférées.

La télé-réalité existe sur un spectre, de l’extrêmement mis en scène et scénarisé (Laguna beachdisons) au presque inconfortablement cru (Intervention). La plupart des émissions de Bravo se situent quelque part au milieu – les relations et les dialogues sont réels et non écrits, mais certains des scénarios peuvent être bloqués pour un maximum de drame. Bien que de nombreux fans aient d’abord cru que Scandoval était un stratagème pour nous faire continuer à regarder une émission dont les meilleures années étaient probablement derrière elle, aucune quantité d’écriture, d’action ou de montage n’aurait pu assembler l’épisode dont nous avons été témoins hier soir. En fin de compte, les téléspectateurs ont eu un rare aperçu de la vie des stars de la télé-réalité reconnaissant ce sont des stars de la télé-réalité, et aux prises avec cette dynamique extrêmement étrange. Je ne pouvais pas détourner le regard.