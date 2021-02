La gymnaste Gabby Douglas a été nommée gagnante après avoir été révélée comme Cotton Candy, dansant sur « This Is Me », de Kesha, lors de la finale de mercredi.

Le médaillé d’or olympique a remporté le trophée après avoir battu le finaliste Sloth, qui s’est avéré être le pro de «Danse avec les étoiles» Maksim Chmerkovskiy, et Tulip, qui s’est révélé être Mackenzie Ziegler de «Dance Moms».

Les panélistes avaient suggéré que Cotton Candy était une sorte d’athlète, Paula Abdul devinant correctement que c’était Douglas. Ashley Tisdale a mal deviné Simone Biles, tandis que Brian Austin Green a choisi Tara Lapinski et Ken Jeong a deviné Michelle Kwan.

Abdul et Green ont bien deviné Sloth, tandis que Jeong pensait qu’il était Channing Tatum.