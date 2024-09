La finale de Taylor Fritz à l’US Open offre de l’espoir pour le tennis masculin et un rappel à la réalité

NEW YORK — À l’approche de Wimbledon, Taylor Fritz a déclaré que le tennis masculin semblait plus ouvert désormais, par rapport à l’ère des Big Three.

« Il suffisait qu’un seul d’entre eux joue incroyablement bien », a-t-il déclaré à propos de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer.

« Nous étions plus jeunes et pas aussi bons qu’aujourd’hui. On espérait qu’ils auraient un jour de repos et qu’on aurait un jour de bonheur », a déclaré Fritz. « Aujourd’hui, quiconque est dans le top 15, c’est celui qui joue le mieux.

« C’est passionnant pour nous tous, car nous savons qu’il suffit de deux semaines ou dix jours de jeu à très haut niveau et de profiter au maximum de cette opportunité. »

Cet US Open a donné raison à Fritz. Les éliminations précoces de Djokovic et Carlos Alcaraz ont redonné espoir aux poursuivants, mais le tournoi a finalement maintenu le statu quo, le numéro 1 mondial Jannik Sinner remportant son deuxième Grand Chelem de l’année en battant Fritz 6-3, 6-4, 7-5.

Alors que les deux autres tournois majeurs de 2024 seront remportés par Alcaraz, 21 ans, lui et Sinner, 23 ans, ont remporté cinq des six derniers tournois du Grand Chelem. Ils sont à la pointe des tournois majeurs avec une efficacité digne des Big Three, et ils sont encore assez jeunes.

Leur domination est toutefois différente de celle du reste du vestiaire. Après la défaite de Frances Tiafoe face à Fritz en demi-finale vendredi, il a déclaré que ce tournoi avait été « important » en montrant aux meilleurs qu’une victoire en Grand Chelem était à portée de main. « Cela montre que c’est tout à fait possible », a-t-il déclaré. « Le jeu est ouvert. Même avec Alcaraz, Sinner et ces autres gars, ce n’est plus ce que c’était. »

Alexander Zverev, classé juste devant Alcaraz à la deuxième place mais sans le même succès majeur, a exprimé des sentiments similaires avant Wimbledon.

Ce sentiment vient en partie du fait que même s’ils remportent la plupart des tournois du Grand Chelem, Sinner et Alcaraz ne sont pas encore au point d’être assurés d’atteindre les demi-finales ou la finale de tous les grands tournois. Alcaraz l’a montré avec son élimination au deuxième tour ici. Djokovic est toujours incroyablement talentueux mais a été plus inégal, offrant au plateau une lueur d’espoir après sa pire année en Grand Chelem depuis 2017 (et la deuxième pire depuis 2009).

Fritz a déclaré dimanche que ce qui l’encourageait, c’était d’avoir atteint la finale sans jouer que Bien.

« Je pense que c’est vraiment positif pour moi parce que je n’ai pas l’impression qu’à un moment donné au cours de ces deux semaines… j’ai joué un tennis incroyable », a-t-il déclaré. « C’est peut-être un peu plus ouvert. Je ne pense pas qu’il faille, je ne sais pas, jouer de manière incroyable pour aller loin dans les tournois et être compétitif. »



« Quand je joue bien au tennis », a déclaré Taylor Fritz, « je pense que ce niveau est suffisant pour gagner. » (Jamie Squire / Getty Images)

Des joueurs comme Fritz n’ont pas non plus développé le même genre de cicatrices avec Alcaraz et Sinner qu’avec les Big Three. Même s’ils se retrouvent à perdre contre eux, ils ont au moins le sentiment d’avoir une chance de gagner.

Dans les Big Three, les joueurs comme Fritz y allaient avec plus d’espoir que d’attentes. En revanche, avant d’affronter Sinner, Fritz a déclaré : « J’ai le sentiment que je vais jouer très bien et gagner. Quand je joue bien, je pense que ce niveau est suffisant pour gagner. »

Au final, Sinner s’est montré trop fort. Fritz a reconnu par la suite : « Je pense que (maintenant) on peut se retrouver un peu plus bas dans les tableaux – en quarts de finale et tout ça – si on joue un tennis solide. Je pense toujours que pour battre les meilleurs, il faut donner le meilleur de soi-même. »

Et c’est là que le bât blesse. Pour qu’un joueur comme Fritz puisse percer et remporter un Grand Chelem, il lui faudra probablement affronter Sinner, Alcaraz ou Djokovic. Et même si ce tournoi a montré qu’il y avait peut-être plus de chances pour les joueurs en dehors de l’élite d’atteindre les quarts, les demi-finales et la finale, aucun de ces joueurs n’a enregistré de victoire marquante contre l’un des trois meilleurs.

Le vainqueur de Djokovic, Alexei Popyrin, est un ou deux échelons en dessous du groupe des principaux challengers, et Botic van de Zandschulp, qui a battu Alcaraz, ne devrait pas être au premier plan des Grands Chelems de sitôt.

Fritz, cependant, sortira de ce tournoi avec une position légèrement modifiée dans le jeu. Après sa défaite contre Sinner, il a expliqué qu’on ne peut battre que ce qui est devant soi, et la façon dont il a géré la demi-finale très stressante et un peu étrange contre son bon ami et compatriote Tiafoe vendredi semble avoir renforcé sa confiance.

Il y a toujours eu une compétition entre ces deux-là et le reste du groupe restreint de joueurs américains pour savoir qui parviendrait en premier à atteindre une finale de Grand Chelem. Fritz y est parvenu et, selon lui, sans jouer à son meilleur niveau. Cela est de bon augure pour lui à l’approche de l’Open d’Australie en janvier.

Mais dimanche, Fritz s’est rendu compte qu’il était encore loin de franchir cette étape finale. Il a expliqué que son plan B, qui consiste à tout donner pour y parvenir, fonctionnait contre la plupart des joueurs, mais pas contre ceux qui sont au sommet. Il sait qu’il devra améliorer son jeu pour franchir cette nouvelle étape.

Car même si les chemins vers les demi-finales et la finale deviennent plus faciles, tant qu’Alcaraz et Sinner sont à la hauteur, le groupe de poursuivants a encore du chemin à parcourir.

(Photo du haut : Kena Betancur / AFP)