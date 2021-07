La finale de l’Euro entre l’Italie et l’Angleterre est « les jeunes contre les vieux »

Le vétéran défenseur italien Leonardo Bonucci se dit préoccupé par la vitesse de l’attaque de l’Angleterre avant la finale de l’Euro 2020 de dimanche (diffuser en direct sur ESPN et ESPN + à 15 h HE) et a plaisanté en disant que ce sera pour lui et son coéquipier défensif Giorgio Chiellini un test « jeunes contre vieillards ».

Bonucci, 34 ans, et Chiellini, 36 ans, auront la lourde tâche d’essayer de limiter les attaquants anglais en forme Harry Kane, 27 ans, et Raheem Sterling, 26 ans.

« Les jeunes contre les vieillards », a déclaré Bonucci en souriant. « Nous ne découvrons pas Kane maintenant, cela fait des années qu’il fait de bonnes choses avec Tottenham, en Angleterre.

« Au cours des trois derniers matchs, nous avons eu la chance d’affronter les trois meilleurs attaquants du monde [Belgium’s Romelu Lukaku, Spain’s Alvaro Morata and now Kane]. C’est juste une motivation supplémentaire pour ne rien concéder.

« Ils ont des attaquants très forts, nous devrons faire très attention à eux, à la défense et à toute l’équipe. Nous connaissons les défis qu’ils peuvent nous poser et nous devrons faire attention à leur vitesse. »

Bonucci a déclaré que l’Italie n’avait pas peur d’affronter l’Angleterre à Wembley. L’Angleterre a remporté la Coupe du monde 1966 à domicile, mais n’a pas encore soulevé de coupe continentale. Environ 60 000 fans devraient assister à la finale, mais la plupart d’entre eux seront des fans anglais, car les règles de voyage britanniques exigent que les arrivées d’Italie soient mises en quarantaine pendant 10 jours.





« Jouer chez eux ne nous fait pas peur », a déclaré le défenseur central de la Juventus. « Nous ne pensons qu’à jouer au football et à nous amuser. Le reste n’est que bavardage. Sur le terrain, il y aura le meilleur spectacle du football européen et mondial de l’Italie, de l’Angleterre et des arbitres.

« Nous sommes impatients d’aller sur le terrain même si la plupart des fans présents seront anglais. Nous voulons faire quelque chose d’historique, avoir une belle performance et ensuite nous verrons comment cela se terminera. »

le Azzurri, qui a éliminé l’Espagne aux tirs au but pour atteindre le match pour le titre, cherche à remporter son deuxième titre européen. Chiellini et Bonucci savent ce que c’est que de perdre une finale européenne car ils sont les seuls joueurs restants de l’équipe italienne à avoir perdu le match pour le titre 2012 contre l’Espagne.

Roberto Mancini a succédé à l’entraîneur de l’Italie en 2018 après leur échec à se qualifier pour la Coupe du monde et Bonucci pense que l’ancien tacticien de la Lazio et de l’Internazionale a ramené leur faim.

« Mancini nous a poussés dès le premier jour », a déclaré Bonucci. « Là, on a senti l’envie de tout le monde de recommencer.

Mancini, quant à lui, dit qu’apprendre à s’adapter et ne pas toujours s’attendre à dominer les matchs a été la clé pour que l’Italie atteigne la finale.

« Si vous voulez arriver à la fin d’un tournoi comme celui-ci, vous savez que vous devez vous adapter à différentes situations », a déclaré Mancini. « Vous ne pouvez pas penser que vous allez gagner une Coupe du monde ou un tournoi européen en dominant. Il y a des matchs dans lesquels vous pouvez souffrir parce que les autres équipes sont fortes.

« Il y a des moments au cours d’un match où les choses ne se passent pas comme prévu parce que vos rivaux font des choses que vous ne pensiez pas qu’ils feraient. C’est nous qui devons faire pression contre l’Angleterre. Nous sommes confrontés à un groupe fort, physiquement et techniquement fort, une équipe qui se bat. Il va falloir se battre jusqu’au bout. »