La finale de l’Euro 2020 en Angleterre reflète comment Gareth Southgate et les joueurs ont changé l’humeur d’une nation

BURTON UPON TRENT, Angleterre – C’est dans les mois qui ont suivi la course de l’Angleterre aux demi-finales de la Coupe du monde 2018 lorsque le manager Gareth Southgate a commencé à réaliser l’impact qu’il avait eu sur le pays.

« Ce qui m’a frappé en revenant de Russie, ce sont des familles qui sont venues me voir dans la rue, des gens qui m’ont abordé dans la rue de tous les horizons de notre pays et ont dit qu’ils pensaient qu’ils pouvaient aller à un match maintenant et ne pas être maltraités au stade , connectez-vous avec l’équipe », a déclaré Southgate avant la finale de l’Euro 2020 de l’Angleterre contre l’Italie dimanche (15 h HE ; diffusion EN DIRECT sur ESPN, ESPN +).

« Ils ont senti qu’ils en faisaient partie. Et cette inclusivité est vraiment importante pour nous parce que je pense que c’est ce qu’est l’Angleterre moderne. Nous savons que cela n’a pas toujours été le cas et il y a des raisons historiques à cela. Mais ce niveau de tolérance et d’inclusion c’est ce que nous devons faire pour aller de l’avant. »

Cette reconnexion entre l’équipe et ses supporters a atteint de nouveaux sommets après la victoire en demi-finale de mercredi contre le Danemark, lorsque Southgate et ses joueurs ont rejoint plus de 60 000 fans dans une interprétation de « Sweet Caroline » de Neil Diamond après le coup de sifflet final. C’était tout à fait un contraste avec les opinions de l’équipe au début de la compétition.

Avec un éventail de talents offensifs comprenant Harry Kane, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jack Grealish, Bukayo Saka, Phil Foden et Jadon Sancho, les fans s’attendaient à une formation débordante de flair qui cherchait à compenser les inquiétudes de longue date concernant une défense suspecte, qui être encore affaibli par l’absence d’Harry Maguire au début du tournoi.

Il y avait la consternation aux sélections d’équipe de Southgate dans la phase de groupes ; Grealish était limité à un rôle de super-sous, Rashford était encore moins présent et Sancho a complètement raté l’équipe pour le match d’ouverture contre la Croatie.

Le but de Sterling a assuré un départ gagnant, mais un match nul 0-0 contre l’Écosse lors du deuxième match a augmenté les appels à l’Angleterre à jouer sans le frein à main, ce qui n’a fait que s’accentuer lorsqu’une victoire 1-0 contre la République tchèque a été remportée malgré un buts de sortie de 0,0 en seconde mi-temps.

Depuis lors, cependant, l’approche studieuse de Southgate a progressivement conquis un public de plus en plus convaincu que sa longue attente pour la gloire du tournoi pourrait bientôt être terminée. Il y a d’abord eu une victoire des 16 derniers contre l’Allemagne, puis l’Ukraine a été battue à Rome, avant le triomphe du retour contre le Danemark pour décrocher une dernière place.

Gagner résout tout, comme on dit, mais la reprise des résultats de l’Angleterre et l’unité d’une nation derrière l’équipe est le produit d’un changement culturel que Southgate a été un élément clé dans l’initiation. Alors que les équipes du passé étaient accablées par la peur de l’échec ou un manque d’enthousiasme, l’incarnation actuelle de l’équipe a été encouragée à s’exprimer, sur et en dehors du terrain.

Sterling et Sancho ne sont que deux des nombreux acteurs à défendre l’égalité raciale et Rashford a forcé le gouvernement britannique à changer de politique sur les repas scolaires gratuits, tandis que Tyrone Mings et Jordan Henderson faisaient partie d’un groupe de professionnels pour parler aux ministres de la lutte contre les abus en ligne.

Les joueurs envisagent de faire un don au National Health Service à partir de leur prix Euro 2020, signe supplémentaire que, loin d’être détaché de la vie publique, ce groupe s’engage activement et cherche à la changer pour le mieux. Et ils s’inspirent de leur manager, l’un des communicateurs les plus réfléchis et les plus efficaces du football.

« J’espère qu’ils ont représenté le pays d’une manière à laquelle ils peuvent s’identifier », a déclaré Southgate. « Je pense que c’est important. Avec l’équipe nationale, c’est différent des clubs. Certains clubs ont une identité claire et je pense qu’ils sont puissants à cause de cela.

« Nous avons une idée de ce que l’anglais devrait représenter et des normes que nous voulons atteindre. Vous devez toujours gagner des matchs de football. Si vous ne le faites pas, les messages et les choses que nous défendons n’ont pas le même impact. Mais je pense nous devons toujours être cohérents dans ce que nous pensons être important.

« Nous avons des exemples exceptionnels de joueurs qui donnent un très bon exemple aux jeunes enfants qui les regardent et aspireront à être eux tout au long de ce tournoi. Il est important que leurs parents, lorsqu’ils parlent à ces enfants, puissent dire: » nous sommes très heureux pour être un Raheem [Sterling], un Marcus [Rashford], un Kalvin Phillips ou n’importe qui d’autre parce qu’ils défendent les bonnes choses en dehors comme sur le terrain. »

Gareth Southgate a emmené l’Angleterre à une première finale de tournoi depuis la Coupe du monde 1966. Getty

Lorsque Southgate a pris ses fonctions il y a cinq ans, l’équipe d’Angleterre était dans un endroit sombre. Les conséquences d’une sortie des 16 derniers contre l’Islande à l’Euro 2016 ont conduit à la démission de Roy Hodgson, puis le remplaçant Sam Allardyce a duré 67 jours – et un seul match – avant de quitter son poste lorsqu’une enquête secrète dans un journal a révélé qu’il offrait des conseils sur la façon dont contourner les règles de la FA sur les transferts de joueurs.

C’était le dernier chapitre peu édifiant d’une histoire calamiteuse, mais Southgate a commencé à déconstruire systématiquement les défauts inhérents à la psyché de l’équipe nationale – une peur de l’échec, un complexe d’infériorité contre les meilleurs adversaires et une haine des tirs au but – et les résultats ont été remarquable: la demi-finale se déroule lors de la dernière Coupe du monde et dans la première Ligue des nations de l’UEFA un an plus tard avant de livrer une première finale de tournoi en 55 ans à l’Euro 2020.

« J’occupais un poste où le profil était bien au-delà de tout ce que j’avais eu auparavant, donc il n’y avait aucune chance que je sois l’article fini; je ne le suis toujours pas », a déclaré Southgate, dont l’expérience de gestion antérieure consistait en trois ans à Middlesbrough et trois autres en charge des moins de 21 ans d’Angleterre.

« Vous devez évidemment gagner vous-même la confiance que vous pouvez obtenir les résultats et les choses que vous mettez en œuvre vont fonctionner, puis les joueurs voient la preuve que ces choses fonctionnent et ils commencent alors à croire en ce que vous leur dites à propos de la l’opposition ou la façon dont nous devons jouer. Il n’y a pas de raccourci à cela. «

Southgate s’adresse à des médias sélectionnés à St George’s Park, la base de l’équipe nationale qui a ouvert ses portes en 2012. La Football Association a dévoilé un « ADN anglais » deux ans plus tard, mais ce n’est que sous le régime actuel que le changement de culture autour de l’équipe senior a vraiment pris effet. , avec l’homme en charge de plus en plus confiant et convaincu que ce qu’il fait fonctionne.

« Quand vous êtes plus à l’aise avec vous-même, je pense que je suis devenu dans le rôle », a déclaré Southgate. « Une fois que vous avez ce confort en vous, si vous livrez quelque chose qui est de la merde, vous acceptez: » OK, nous n’avons pas bien compris, nous allons essayer un itinéraire différent « . Alors que vous pourriez vous en soucier un peu plus si vous n’étiez pas à l’aise avec vous-même. Cela prend du temps.

Un tel travail a été entrepris pendant une période tumultueuse pour l’ensemble du pays. Le vote « Brexit » de quitter l’Union européenne a eu lieu avant cette défaite contre l’Islande et a créé des lignes de fracture qui n’ont fait que croître entre-temps, chaque côté de la division étant plus enraciné.

Et les 18 derniers mois ont vu la Grande-Bretagne affectée par des problèmes mondiaux. Les tensions raciales se sont accrues, les joueurs manifestant leur soutien aux causes de justice sociale au lendemain de la mort de George Floyd aux États-Unis. le décision de mettre un genou avant que les matchs ne suscitent les critiques de certains politiciens et les huées de certains fans.

Pendant ce temps, la pandémie de coronavirus en cours, qui a retardé l’euro d’un an, a frappé le pays si durement qu’elle a enregistré la le taux de mortalité le plus élevé au monde début 2021, avant la mise en œuvre réussie d’un programme de vaccination généralisé.

Et donc, alors que l’Euro 2020 a donné à l’Angleterre une raison tardive de faire la fête, Southgate est consciente des éléments complexes qui composent le patriotisme redécouvert de la nation. Il est cependant désireux de se concentrer sur les points positifs.

« Je pense qu’il y a des choses historiques dont nous devrions être fiers », a-t-il déclaré. « Nous avons eu des inventions incroyables dans ce pays.

« Nous avons tellement de choses ici dont nous devrions être fiers que nous sous-estimons probablement que, peut-être que si nous vivions dans d’autres pays, nous voyons toujours ce qui est bien chez eux, mais nous regardons toujours les points négatifs de notre propre pays et pourtant nous avons tellement de raisons d’être fiers et tellement de talents à venir dans toutes les industries. »

Southgate détourne les éloges de la résurgence de l’Angleterre auprès de ses joueurs, mais il existe un autre récit incontournable. Même s’il prétend que « ce genre de moments de votre vie n’a pas à vous définir », le mois dernier a continué ce qui a commencé il y a trois ans en Russie : une chance, en tant que manager, de rectifier la déception qu’il a ressentie à l’Euro ’96, lorsque son penalty manqué a conduit à la sortie de l’Angleterre en demi-finale.

L’homme de 50 ans roule l’alliance autour de son doigt lorsqu’on lui a demandé de discuter de la haute estime dans laquelle il est tenu, étant devenu le premier patron anglais à atteindre une finale d’un tournoi majeur depuis Sir Alf Ramsey lors de la Coupe du monde 1966. Dans sa réponse, Southgate invoque un autre de ses prédécesseurs alors qu’il cherche – encore une fois – à marier les objectifs jumeaux d’une équipe performante et de développer les joueurs en tant que personnes.

« Monsieur Bobby [Robson] … a été un modèle fantastique et a obtenu des résultats avec l’équipe. Juste la façon dont il était avec les gens, le temps qu’il avait pour les gens ; il était comme ça avec moi en tant que joueur chaque fois que je le rencontrais et en tant que jeune manager. Ce genre de choses joue dans votre esprit ; que vous suivez cette ligne de l’histoire dont nous avons parlé aux joueurs. »

Robson a présidé ses propres quasi-accidents en tant que manager de l’Angleterre, mais Southgate a poussé une équipe au bord du gouffre. « C’est notre moment », a-t-il déclaré vendredi; une victoire de plus à Wembley achèverait la transformation.