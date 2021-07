La finale de l’Euro 2020 « aurait pu être abandonnée », déclarent les chefs de la police du Met alors qu’ils défendent la réponse aux scènes chaotiques de Wembley

Des hordes de fans d’Angleterre sans billet, décrits plus tard par la FA comme « ivrognes ivres« , a pris d’assaut la patrie du football anglais avant la défaite de leur équipe aux tirs au but contre l’Italie, beaucoup se sont livrés à des actes de violence à l’intérieur et à l’extérieur du stade ainsi qu’à la consommation de drogue en public.

Il a également été rapporté que ces supporters avaient «volé» des sièges à des supporters qui avaient payé plusieurs centaines de dollars pour assister au match.

La FA et l’UEFA ont toutes deux annoncé des enquêtes sur les violences, les dirigeants du football européen s’apprêtant à sanctionner l’Angleterre et la FA pour la deuxième fois en deux matches après avoir également été condamnés à une amende pour troubles de la foule lors de la rencontre en demi-finale avec le Danemark.

Des images incroyables de violence à Wembley ce soir. Un enfant littéral reçoit des coups de poing par un homme adulte et un homme asiatique est frappé à plusieurs reprises à la tête par plusieurs personnes. Comportement dégoûtant. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe – Kyle Glen (@KyleJGlen) 11 juillet 2021

La force a été critiquée dans certains milieux pour ce qui était considéré comme une police inefficace des foules, avec quelques comparaisons anecdotiques suggérant que la police lors des matchs réguliers de Premier League est souvent tout à fait plus robuste qu’elle ne l’était lors du plus grand match en anglais. sol en 55 ans.

Cependant, la commissaire adjointe adjointe Jane Connors, de la police métropolitaine, s’est précipitée à la défense des flics locaux – et a déclaré que sans leur intervention, la finale de l’Euro 2020 aurait pu être abandonnée.

« Ce devait être un jour de fierté nationale, plein de jubilation et de célébration« , a déclaré Connors dans un communiqué.

« Tout au long de la journée, des policiers ont été témoins d’un comportement scandaleux à la fois dans le centre de Londres et à Wembley, où un certain nombre de personnes ont franchi les cordons de sécurité ou se sont battus avec des policiers.

« Avant la finale, les commandants de police ont déployé l’un des plans de police les plus importants et les plus complets que le Met ait jamais engagés pour un match de football de cette envergure. À Wembley, peu de temps après, il est devenu évident qu’un grand nombre de fans arrivaient sans billets.

« Lorsque les commandants de police ont reconnu que cela pourrait entraîner des supporters sans billet tentant d’entrer dans le stade, ils ont informé les responsables de la sécurité de Wembley de ce risque. Pour soutenir les efforts d’intendance, d’autres agents de l’ordre public hautement qualifiés ont été déployés au stade de Wembley par mesure de précaution.

« Peu de temps après l’ouverture des portes, l’intendance et le périmètre de sécurité extérieur ont été débordés et les fans ont commencé à passer les contrôles de sécurité. Je tiens à saluer la réaction rapide des commandants de police et de ces braves officiers qui ont affronté ces scènes ultérieures de désordre et de violence.

« Je suis convaincu que leur action rapide a empêché toute nouvelle escalade. Chose frustrante, 19 de nos agents ont été blessés au cours de l’opération policière de dimanche alors qu’ils affrontaient des foules instables.

« Je n’accepte pas que l’opération de maintien de l’ordre ait échoué et je maintiens les décisions difficiles prises par les policiers et les commandants de l’ordre public du Met.

« Sans leur intervention immédiate, il est possible que ce jeu ait pu être abandonné. »

Certaines spéculations ont suggéré que l’Angleterre pourrait être frappée d’une interdiction de stade par l’UEFA en raison des scènes chaotiques, tandis que d’autres prédisent que cela pourrait être un dernier clou dans le cercueil de la candidature conjointe de l’Angleterre avec l’Irlande pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030.

La réplique du match s’est également poursuivie mercredi au Parlement britannique, le Premier ministre britannique Boris Johnson annonçant son intention d’interdire aux fans qui adoptent un comportement raciste en ligne d’assister à des matchs en Angleterre.

Un trio de joueurs anglais, Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho, ont été vicieusement pris pour cible par des trolls en ligne après avoir raté des pénalités cruciales lors du dernier coup dur de l’Angleterre, perdant 3-2 après un match nul 1-1 après prolongation.