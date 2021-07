La finale de l’Euro 2020 alimente les craintes d’épidémies alors que les nations luttent contre les poussées de virus

Les autorités britanniques ont mis en garde contre les grands rassemblements avant le Euro 2020 finale de football dimanche, craignant la variante hautement transmissible du coronavirus Delta qui a alimenté des épidémies à travers le monde.

De nombreux pays ont été contraints de réimposer des restrictions alors qu’ils combattent les épidémies accélérées par la variante – qui a été détectée pour la première fois en Inde – tout en essayant également d’augmenter les vaccinations pour permettre à leurs économies de rouvrir.

Londres accueillera dimanche plus de 60 000 fans au stade de Wembley pour la finale du championnat Euro 2020 retardé par le virus, la plus grande foule dans un stade de football britannique depuis le début de la pandémie, alors que l’Angleterre affronte l’Italie.

Les autorités sont particulièrement préoccupées par le risque de grands rassemblements dans les zones de fans et les pubs à travers l’Angleterre pour assister à la première apparition du pays dans une grande finale de football en plus d’un demi-siècle.

« Londres reste toujours dans une crise de santé publique », a déclaré samedi la commissaire adjointe adjointe de la police métropolitaine, Laurence Taylor, exhortant les gens à rester socialement à distance.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a indiqué qu’il avait l’intention d’assouplir toutes les restrictions restantes en Angleterre le 19 juillet, mais les taux d’infection augmentent à nouveau en Grande-Bretagne – entraînés par la variante Delta.

Son gouvernement a fait valoir qu’avec plus de 85 % des adultes ayant reçu au moins une injection, le lien entre les infections, les hospitalisations et les décès a été rompu.

Mais de nombreux scientifiques sont profondément inquiets à l’idée d’assouplir toutes les règles restantes, y compris la distanciation sociale et l’obligation légale de porter des masques dans les transports publics et dans les espaces intérieurs.

Alors que les joueurs anglais quittaient leur base de St George’s Park samedi, un grand contingent de fans enthousiastes bordaient la route, presque aucun d’entre eux n’a été vu portant des masques dans la vidéo et les photos tweetées par l’équipe.

Des experts de la santé ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les événements de l’Euro 2020 deviennent des super-diffuseurs tout au long du tournoi, en particulier en Grande-Bretagne et en Russie en raison de la variante Delta.

« Il est possible, probable même, que des régions très peu touchées au Royaume-Uni se retrouvent infectées par des supporters de retour de Londres », a déclaré à l’AFP Antoine Flahault avant la finale.

Les autorités danoises, finlandaises et écossaises ont déjà signalé des infections parmi les supporters après avoir assisté à des matches de l’Euro.

« Pire, bien pire »

Le nombre de morts connu dans le monde de Covid-19 a dépassé les quatre millions, la lutte étant compliquée par l’émergence de variantes qui ont accéléré les épidémies même dans les pays qui avaient surmonté avec succès les premières phases de la pandémie.

L’Australie, où des restrictions ont été récemment réimposées dans un certain nombre de villes, a annoncé dimanche son premier décès lié au virus lors de l’épidémie de Sydney.

Cela est venu alors que les autorités ont averti que la situation à Sydney devrait s’aggraver, la plus grande ville d’Australie étant dans sa troisième semaine de verrouillage et sa population étant majoritairement non vaccinée.

« Demain et les quelques jours qui suivront seront pires, bien pires que ce que nous avons vu aujourd’hui », a déclaré Gladys Berejiklian, première ministre de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale.

La Corée du Sud, autrefois considérée comme un modèle de réponse à Covid-19, devait resserrer les restrictions à partir de lundi dans et autour de la capitale Séoul après que les nouvelles infections quotidiennes ont atteint leur plus haut niveau depuis le début de la pandémie.

La région Asie-Pacifique a connu une augmentation spectaculaire des cas dans un certain nombre de pays, la Thaïlande, l’Indonésie, le Pakistan et le Vietnam imposant en conséquence de nouvelles restrictions.

Impact economique

La propagation rapide de la variante Delta en Asie, en Afrique et en Amérique latine révèle des pénuries cruciales d’approvisionnement en vaccins pour certaines des populations les plus pauvres et les plus vulnérables du monde.

C’est également un obstacle majeur pour les économies qui espèrent se remettre sur les rails après avoir été martelées par la pandémie.

« Nous sommes très préoccupés par la variante Delta et d’autres variantes qui pourraient émerger et menacer la reprise », a déclaré dimanche la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, après une réunion du G20 à Venise, en Italie.

« Nous sommes une économie mondiale connectée, ce qui se passe dans n’importe quelle partie du monde affecte tous les autres pays. »

On s’attend à ce que les régions les moins privilégiées du monde souffrent le plus de ce coup économique.

Cet impact était concentré dans la ville indigène de San Martin Jilotepeque au Guatemala, où les magasins étaient fermés et les rues désertes alors que quelque 90 000 habitants étaient confinés de jeudi à dimanche pour freiner la propagation du virus.

Pour les habitants de la ville, les brèves restrictions n’ont pas été sans coût.

« Nous avons des paiements à effectuer, un loyer et des enfants à charge », a déclaré Bartolome Chocoj, un habitant.

« Si on ne va pas mourir de Covid, on va mourir de faim. »

