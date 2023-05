La finale de la série Succession est un superbe tourbillon dramatique de calamités familiales

Alerte spoiler : cet article contient des détails sur l’intrigue de la finale de la série dramatique HBO Succession.

Succession ne s’est jamais vraiment préoccupé de savoir qui succéderait à Logan Roy en tant que PDG de Waystar Royco.

C’était une façade pour la question la plus convaincante de savoir qui deviendrait Logan (Brian Cox) juste assez pour combler le terrible vide qu’il a laissé, pour pouvoir semer la peur dans le cœur des gens comme il le pouvait, pour repousser tout l’amour et désir de proximité au profit du pouvoir.

Le destin de Kendall Roy dans la superbe finale de la série de dimanche soir, un tourbillon de 90 minutes de double croisement provoquant un coup de fouet cervical et de calamité familiale, est à bien des égards une inversion de celui de son père. Alors que Logan était destiné depuis le pilote de l’émission de 2018 à la mort – c’est dans le titre, après tout – il en va de même pour Kendall (Jeremy Strong, dans la performance d’une vie), un homme si irrévocablement enchaîné à l’image de son père qu’il veut se tuer en faisant le travail qui a tué son père ou bien mourir.

Le spectacle traverse une ligne de richesse qui corrompt la famille et prend le pas sur l’amour, la loyauté et la moralité pendant la scène culminante de la finale, dans laquelle Siobhan ‘Shiv’ Roy (Sarah Snook) décide qu’elle ne fera pas l’humour de la quête frénétique de Kendall pour baiser le GoJo accord, reprenant son vote au conseil d’administration lors d’une dernière trahison époustouflante.

Au cours de la scène culminante de la série, Kendall – qui, tout au long de quatre saisons, a crié des choses comme « f-ck the patriarchy! » chaque fois que cela lui convenait le mieux – aboie sa défense qu’il devrait avoir la couronne parce qu’il est l’aîné des garçons, tandis que Roman Roy (Kieran Culkin) rétorque avec venin que les enfants adoptés de Kendall sont illégitimes et ne font pas partie de la lignée Roy.

De gauche à droite, Jeremy Strong dans le rôle de Kendall Roy, Sarah Snook dans le rôle de Siobhan ‘Shiv’ Roy et Kieran Culkin dans le rôle de Roman Roy lors de la finale de la série Succession. (HBO)

Que les Roys soient tellement liés à l’idée de conserver la richesse et le contrôle de l’entreprise pour le bien de leurs futurs enfants – symboles du pouvoir intergénérationnel, mais pas grand-chose d’autre – tout en leur refusant l’amour, la sécurité et la protection est l’héritage ultime de Logan. C’est quelque chose que nous avons vu Kendall répéter perpétuellement dans sa relation avec ses propres enfants, deux personnages que nous ne voyons presque jamais parce que les gens qui ne sont pas dans l’orbite de SuccessionLes personnages centraux de ne sont tout simplement pas affichés.

Quand, au milieu de l’épisode, Roman et Shiv conviennent – et ces accords sont toujours éphémères – qu’ils accepteront l’ambition de longue date de Kendall de diriger l’entreprise et lui donneront le vote du conseil d’administration pour bloquer une acquisition de Waystar par la plateforme de streaming multimédia GoJo, Roman résume la futilité de leur bataille de plusieurs années pour le contrôle de l’entreprise, la pomme empoisonnée dont Kendall veut tellement manger : « C’est hanté et maudit et rien n’ira jamais bien, mais profite de ta babiole. »

Pour une famille qui pèse constamment la valeur de la part des lignées, il semble approprié que les ficelles finales soient tirées presque entièrement par des étrangers : Lukas Mattson (Alexander Skarsgard), l’irrévérencieux frère technologique suédois ; Jeryd Mencken (Justin Kirk), le président néonazi de la création Roy ; et Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen), un intrus qui a réussi à infiltrer la famille pour être proche de son argent, un gars qui baigne dans la décadence morale comme si c’était de l’eau bénite.

Shiv est utilisé et jeté par Mattson et battu par son mari Tom, qu’elle a toujours cru être son inférieur. (HBO)

Par où commencer même avec Tom et Shiv, Successionest maudite romance? Le destin de Shiv équivaut, dans son esprit et son sens de soi, à la castration – battue par un mari qu’elle a toujours cru être son inférieur, après avoir été utilisée et rejetée par le marionnettiste Mattson. Son mariage avec Tom est amèrement capturé dans une dernière photo d’eux dans sa voiture, sa main reposant molle et morte sur la sienne sans aucun signe de vie.

Le dernier plan de l’épisode montre Kendall regardant l’eau, un motif répétitif que nous avons compris est une association de sa relation avec la mort : le jeune serveur qui le hante est mort dans l’eau, tandis que Ken lui-même semblait se noyer lors de la finale de la saison deux de l’émission. Quand il apprend que son père est mort, il est coincé sur un bateau.

Ici, il est laissé presque complètement seul, isolé de ses frères et sœur, de ses enfants et de son ex-femme, de ses amis et associés d’affaires. La seule personne qui le suit est Colin, le détachement de sécurité de son père, meilleur ami et ombre constante.

Le Succession La finale ne consistait pas à régler tous les problèmes ou à offrir une fin soignée à chacun de ses joueurs. D’autres finales comme Six pieds sous terre l’ont bien fait, mais cela peut être une tâche ingrate. Ici, le destin de chaque personnage est scellé d’une manière qui complète la trajectoire que ce spectacle leur a tracée : il ne reste à Roman que son nihilisme, un ver pathétique comme Gerri l’avait prédit ; Shiv — aïe — est simplement la femme enceinte du PDG ; et Kendall est devenu toutes les pires parties de son père sans aucun empire à montrer pour cela.