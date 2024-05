Attention : spoilers à venir pour « Star Trek : Discovery » saison 5, épisode 10

Nous voilà, six ans, huit mois et six jours plus tard, et, pour paraphraser un ancien élève bien connu de « Star Trek », oh mon Dieu, le monde a radicalement changé pendant cette période. Tout comme « Star Trek ». Vous vous en souvenez peut-être, le 2 novembre 2015, l’actualité coulait que CBS allait redémarrer « Star Trek » d’une manière ou d’une autre, donnant aux producteurs environ un an pour mettre en place quelque chose avant le 50e anniversaire de la série en septembre 2016. Une opportunité promotionnelle parfaite.

Nicholas Meyer était initialement attaché au projet avant d’en être évincé. Puis Gretchen Berg et Aaron Harberts ont été virés avant que Bryan Fuller ne quitte le projet, laissant finalement tout entre les mains d’Alex Kurtzman. Et il est passé au second plan ces dernières saisons, laissant les tâches de showrunning à Michelle Paradise.

Le premier épisode de la première saison, intitulé « The Vulcan Hello », a été diffusé le 24 septembre 2016 et a montré un énorme potentiel. Cependant, l’idée de concentrer l’émission non pas sur le capitaine de l’USS Discovery NCC-1031, mais sur le premier officier, s’est avérée difficile à maintenir. Par conséquent, au fil du temps, nous sommes arrivés là où nous en sommes aujourd’hui : perdus quelque part ridiculement loin dans le temps, où les transporteurs ont remplacé les escaliers et où vous pouvez simplement vous téléporter sur de nouveaux uniformes.

La première de la saison trois, « That Hope is You, Part 1 », était sans doute le meilleur épisode de « Discovery ». (Crédit image : Paramount Plus)

Au cours des sept dernières années et demie, cela a été un très sac mélangé; il y avait des épisodes inspirés, des occasions manquées, des histoires vraiment bizarres, du plagiat flagrant et même un clin d’œil à Scooby-Doo. Malgré quelques très bons épisodes autonomes, la série a régulièrement décliné en termes de qualité d’écriture de l’histoire. Cela ne veut pas dire que les performances ont été mauvaises du tout ; en fait, « Discovery » compte certains des meilleurs talents de la télévision. Ce qui les a tous déçus, ce sont finalement les décisions prises par le showrunner, ou par celui qui supervise l’écriture.

Malgré un bon départ, il est vite devenu clair que, comme « Star Wars » avait un Skywalker problème, « Star Trek » a souffert d’un problème similaire Entreprise problème. Il était incapable de lâcher prise. Pour une raison ridicule, Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) avait être lié à Spock, et nous devions réellement faire apparaître l’USS Enterprise. C’est beaucoup moins de travail de s’appuyer sur une histoire profonde de personnages existants que d’écrire quelque chose de nouveau, voyez-vous. Peut-être que les dirigeants de studio ont une capacité d’attention encore plus courte que les téléspectateurs ?

Maintenant, même si cela a donné naissance à « Strange New Worlds » – qui est de loin le meilleur de NuTrek jusqu’à présent – il aurait été bien d’avoir un spectacle, se déroulant toujours dans moins de trois siècles, avec nouveau personnages et référence minimale à toute autre série « Star Trek » de longue date. de Kurtzman décision de jeter la série 1 100 ans dans le futur à la fin de la saison deux pour « la libérer des contraintes du canon existant » était un effort pour s’en remettre, mais le mal était déjà fait.

C’est dommage qu’Harcourt Fenton Mudd (Rainn Wilson) n’ait pas été davantage utilisé avant le passage au 32e siècle. (Crédit image : Paramount Plus)

Cependant, le retour de « Star Trek » sur le petit écran a eu un effet indéniablement positif sur la science-fiction télévisée. Le fait que CBS All Access, plus tard Paramount Plus, y ait investi si massivement a sans aucun doute influencé Amazon dans sa décision de sauver « The Expanse » en août 2018. De plus, en novembre 2017, Disney a annoncé qu’il allait mettre en place une action en direct » Star Wars » sur nos humbles écrans de télévision et, exactement deux ans plus tard, nous avons eu « The Mandalorian ». Et n’oublions pas « L’Orville », également arrivé sur nos écrans en septembre 2017.

« Discovery » a contribué à ouvrir la voie à une renaissance de la science-fiction télévisée et pour cela, nous en serons éternellement reconnaissants, mais… nous ne serons même pas tristes de dire au revoir aux alertes noires, cette foutue pulsion de spores, de matière intelligente, d’excès. les éclats de flammes, les nacelles détachées, les ricanements suffisants de Georgiou, le Bottom Lip™ de Burnham et ces fous, caverneux espaces de turbolift.

Pour la finale, cependant, nous avons droit à un énorme épisode de 90 minutes, écrit par Michelle Paradise, vous avez donc une idée de ce qui s’en vient. Et pour être tout à fait honnête, cet épisode traîne en longueur. Paradise privilégie toujours les intrigues super moelleuses qui vous laissent un arrière-goût de surcharge de fromage, et nous n’avons jamais vu de preuves suggérant qu’elle a une portée au-delà de cela. C’est donc ce à quoi vous pouvez vous attendre, et c’est exactement ce qui est livré : une finale à l’emporte-pièce qui est surtout décevante.

Malinne « Moll » Ravel (Eve Harlow) est devenue ennuyeuse maintenant, et les fils de l’intrigue secondaire, comme celui du Dr Hugh Culber (Wilson Cruz), semblent forcés et ajoutés à la hâte. Et en fin de compte, vous pensez que cette finale est comme toutes les autres que nous avons vues au cours des saisons trois, quatre et maintenant cinq. Pour le point culminant de la fin de la série, cela n’aurait-il pas pu être quelque chose de légèrement différent ? Extrêmement improbable avec Paradise qui dirige ce spectacle. De plus, quelle était réellement la technologie Progenitor ? Un MacGuffin de la taille d’une galaxie ? Oui. Encore.

Oui, il existe un lien vers l’épisode « Short Trek » « Calypso », mais pour qu’il corresponde directement, nous voyons l’USS Discovery faire l’objet d’une ingénierie inverse pour retrouver son ancien état du 23e siècle, avec un « A » supprimé de le registre de la coque et les nacelles de chaîne refixées. Oh, et il s’avère que Kovich (David Cronenberg) est Daniels, un agent temporel joué par Matt Winston et introduit pour la première fois dans l’épisode « Enterprise » « Cold Front » S01, E11, avec sept autres apparitions dans le fil de l’histoire temporelle très agréable. . Donc c’est sympa.

Le fait que Burnham devienne amiral et travaille maintenant pour Starfleet Intelligence, ainsi que tout ce que nous venons de mentionner ci-dessus, a été absolument et incontestablement ajouté pour aider à relier cet épisode, cette série et ces personnages au téléfilm Section 31 réalisé avec Michelle Yeoh. De plus, la même chose a été faite pour aider à s’articuler avec la nouvelle série Starfleet Academy qui se déroule évidemment au 32ème siècle.

Le NCC-1031 retrouve sa transformation pré-S03, E06 du 32e siècle pour éviter les complications chronologiques. (Crédit image : Paramount Plus)

Alors qu’elle partait accomplir le destin de Discovery avec Zora, cela aurait pu être agréable de voir Burnham localiser et frotter doucement la petite bavure métallique sous l’accoudoir gauche du siège du capitaine que le capitaine Georgiou avait pratiquement frotté, comme cela a été expliqué au lieutenant Sylvia Tilly ( Mary Wiseman) dans l’épisode « Su’Kal » (S03, E11) – mais évidemment personne n’y a pensé.

