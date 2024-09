La finale de la série « Les Simpsons » n’était pas vraiment le dernier épisode

ALERTE SPOILER : les détails suivent pour la saison 36, épisode 1 de « Les Simpsons », « L’anniversaire de Bart », diffusé le 29 septembre sur Fox.

« Les Simpsons » ont lancé dimanche la première de la saison 36 avec ce que la série a surnommé la « finale de la série ». Animé par une version animée de l’ancien scénariste des « Simpsons » Conan O’Brien, l’épisode s’est ouvert avec les personnages des « Simpsons » et d’autres notables entrant dans une salle de type Dolby Theatre (techniquement, le « Théâtre Dolby-Mucinex ») pour célébrer le spectacle. fin.

« C’est un tel honneur d’être avec vous tous pour la finale de la série « Les Simpsons » », a déclaré O’Brien dans son monologue d’ouverture. «Je savais que j’étais la bonne personne pour le poste parce que j’ai animé le dernier épisode de trois de mes propres émissions et je compte… Eh bien, c’est vrai. Fox a décidé de mettre fin aux Simpsons. Ce spectacle était une partie très spéciale de mes débuts de carrière, donc être ici signifie tout pour moi. Aussi. J’ai laissé un pull dans la chambre de l’écrivain en 1993, c’est la seule façon pour qu’ils me laissent le récupérer.

« Ce théâtre regorge de nombreuses célébrités qui sont apparues dans « Les Simpsons » au fil des années et qui sont venues nous dire adieu », a poursuivi O’Brien. « Et bien sûr, nous sommes également rejoints par les stars des nombreux succès d’action en direct de Fox. »

Coupure sur une personne : la star de « Animal Control », Joel McHale, assise seule.

« Maintenant, peu de gens le savent, mais Fox essaie d’y mettre fin depuis des années », a ajouté O’Brien. «Lorsque le tout premier épisode a été diffusé en 1989, les téléspectateurs étaient d’accord sur une chose : ce n’était plus aussi drôle qu’avant, et leurs expressions de haine pourraient servir d’histoire des technologies de communication modernes. Les dirigeants de Fox, peu habitués aux critiques d’aucune sorte, ont immédiatement cédé à la pression du public et ont décidé de mettre fin aux « Simpson » en 1990.»

O’Brien a ensuite montré ce qu’il disait être les coupes originales de scènes d’épisodes célèbres des « Simpsons », tels que « Bart le casse-cou » des années 1990 et « Little Big Mom » des années 2000, dans lesquels Homer est mort pour de vrai. « De nombreux épisodes désormais classiques ont été initialement conçus comme des finales de séries », a déclaré O’Brien.

O’Brien a révélé que les scénaristes de la série avaient utilisé l’intelligence artificielle pour créer ce qu’il disait être le véritable scénario de l’épisode final, « L’anniversaire de Bart ». Le scénario parodiait certains des plus grands clichés que l’on puisse trouver dans la plupart des finales de séries – avec des intrigues de fin de scénario comme la mort de M. Burns, le principal Skinner prenant sa retraite de l’école élémentaire de Springfield, la famille de Milhouse déménageant à Atlanta, plusieurs personnages se mariant, la fermeture de Moe et un beaucoup de personnages proclamant : « Cet endroit va me manquer ! »

Au cours de l’épisode, un bug à l’écran annonçait aux téléspectateurs qu’ils regardaient « la finale de la série « Les Simpsons » » (ce qui ne manquerait pas de confondre les téléspectateurs qui se connectaient tard et réalisaient que tout cela n’était qu’une farce). Mais Bart est devenu sensible et à la fin de l’épisode, il est rentré chez lui et a appris qu’il allait avoir 11 ans – quelque chose qui n’est jamais arrivé et ne pourra jamais arriver dans « Les Simpsons » – le poussant à se rebeller et à refuser de souffler. éteint ses bougies. Homer est allé étrangler Bart et l’écran a redémarré – de retour à Bart qui avait à nouveau 10 ans. Cela a stoppé tous les changements et, peut-être, l’idée selon laquelle « Les Simpsons » était terminée.

C’était une manière audacieuse de lancer la saison 36, car « Les Simpsons » ne se termine pas – mais en passant, la série n’a pas encore été reprise pour une saison 37 chez Fox. Et avec les nouveaux épisodes spéciaux « Les Simpsons » qui devraient être diffusés cet automne sur Disney+, de nombreuses spéculations sont en cours sur l’avenir de la série sur le réseau.

Outre O’Brien et McHale, parmi les autres stars invitées figuraient John Cena (accouchant du bébé de Comic Book Guy), Danny DeVito, Seth Rogen, Mark Proksch, Amy Sedaris et Tom Hanks, qui était très contrarié d’apprendre que ce n’était pas la finale de la série. après tout.

L’épisode s’est terminé avec des scènes de personnages des « Simpsons » parodiant d’autres finales de séries célèbres, notamment « Les Sopranos », « M*A*S*H », « Mad Men », « Mary Tyler Moore », « Breaking Bad », « Frasier », « Succession » et « Newhart ».

Bien sûr, les fans savaient que cela ne pouvait pas être la « finale de la série » des « Simpsons », car de nombreux épisodes déjà vantés au San Diego Comic-Con sont toujours à venir cet automne, y compris son 35e « Treehouse of Horror ». épisode, qui comprend un partenariat avec Stoopid Buddy (« Robot Chicken ») pour parodier « Venom ». Une « deuxième trilogie effrayante » sera également diffusée en novembre, qui se concentrera sur un trio d’histoires inspirées de Ray Bradbury, surnommée « Les Simpsons Wicked This Way Comes ». L’épisode de la semaine prochaine, « Yellow Lotus », est une parodie de « The White Lotus ».