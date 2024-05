Les femmes plus âgées sont sexy. Le pouvoir est chaud. Et « Hacks », le acclamé La série Max, qui diffuse jeudi la finale de sa troisième saison, est extraordinaire car elle exploite ces truismes lesbiens dans une représentation nuancée des relations intergénérationnelles. Souvent négligées dans la culture populaire, les relations intergénérationnelles entre femmes ne sont pas nécessairement sexuelles mais, comme on le voit avec les personnages principaux de la série Deborah Vance (Jean Smart) et Ava Daniels (Hannah Einbinder), elles peuvent profondément changer la vie.

Les scènes de miroir, les renversements et le langage récursif sont les représentations les plus claires de la façon dont la relation centrale de la série se développe et s’approfondit.

« Hacks », qui raconte l’histoire du partenariat improbable entre une légende de la comédie stand-up et un auteur de comédie en herbe, tous deux ayant besoin d’un rafraîchissement de carrière, s’abstient de colporter l’erreur féministe banale consistant à chercher à neutraliser ou à éviter les différences de pouvoir pour établir une relation égalitaire. . Au contraire, dans la relation entre Deborah et Ava, le pouvoir est une force génératrice, non seulement pour transformer leurs carrières respectives, mais aussi mutuellement en tant que personnes. C’est aussi, comme d’innombrables expéditeurs de «Avorah » sais, érotique. Selon la définition d’Audre Lorde, « l’énergie créatrice est renforcée » et « notre source la plus profondément créative ».

De la première à la troisième saison, les scènes de miroir, les inversions et le langage récursif sont les représentations les plus claires de la façon dont la relation centrale de la série se développe et s’approfondit, passant d’une relation employeur-employé froide et même antagoniste à une sorte de mentorat mutuel intime.

Le épisode pilote Ava – désespérée à la recherche d’un emploi après avoir été « annulée » pour un tweet offensant sur le fils d’un sénateur – se rend à Las Vegas pour interviewer Deborah, dont l’activité dans le casino stagne. Aucune des deux femmes ne voit au départ l’intérêt de travailler ensemble et les deux, si défensives face à la possibilité d’une connexion, commencent rapidement à se lancer des insultes. « La dernière chose que je veux faire sur Terre, c’est déménager dans le désert pour écrire des blagues boiteuses pour un vieux hack ! » Crie Ava avant de sortir.

Mais Deborah, tellement stimulée par cet échange enflammé, poursuit Ava dans sa voiture – littéralement jusqu’au bout de l’allée. Après avoir échangé différentes versions de la blague ratée susmentionnée, ils atterrissent sur une bonne punchline (« Il est dans le placard depuis si longtemps, il s—- naphtaline. ») Et un partenariat est forgé.

Cette « énergie créatrice renforcée », pour revenir à Lorde, est précisément le pouvoir génératif et érotique qui comble les différences et les désaccords de Deborah et d’Ava et qui aide chacune d’elles à étendre son pouvoir et sa créativité au-delà de sa seule capacité individuelle. Ava décrit souvent cela métaphoriquement comme escalader une montagne et non se reposer sur la crête d’une colline – elle sait que Deborah adore l’escalade. Dans le cinquième épisode de la saison deux, Deborah, épuisée par ce qui semble être un futile voyage en voiture, se demande si elle devrait simplement prendre sa retraite alors qu’elle est « au sommet ». Ava dit tendrement : « De retour à Vegas, tu étais au sommet, mais je pense que ce n’était qu’une colline. Maintenant, tu escalades une montagne. Deborah est reconnaissante pour ce recadrage. Ils sont tout simplement meilleurs ensemble.

Il serait cependant naïf d’interpréter leur relation – ou toute relation significative, d’ailleurs – comme exempte de conflit. Une partie de leur productivité et de leur croissance vient des tensions, des luttes et des différences apparemment insurmontables entre eux. Ava aspire à une proximité, une familiarité qui est étrangère et même grossière à Deborah, qui appartient à une génération différente dans laquelle la vulnérabilité est un handicap professionnel, surtout pour les femmes et surtout pour les femmes de la comédie. Dans le même temps, Ava, plus verte que Deborah dans la vie et la profession, vit avec une compréhension différente et plus longue du temps. « Vous savez, toute votre vie, vous dites : ‘Un jour' », raconte Deborah à Ava lors d’un épisode mémorable de la saison trois. « ‘Un jour, je ferai ceci. Un jour, j’accomplirai cela.’ Et la magie de « un jour », c’est que tout est devant vous. Mais pour moi, « un jour », c’est maintenant. Tout ce que je veux faire, je dois le faire maintenant, sinon je ne le ferai jamais.

Peut-être un clin d’œil au caractère commun et à la célébrité des relations lesbiennes intergénérationnelles, Ava est plus qu’un peu amoureuse de Deborah.

Pourtant, peut-être en clin d’œil au point en commun et célébrité de relations lesbiennes intergénérationnelles, Ava est plus qu’un peu amoureuse de Deborah. Son engouement se manifeste de diverses manières dans des scènes qui, même sans lunettes lesbiennessont extrêmement gays – de fantasmer à propos de Deborah alors qu’elle était au lit avec une autre personne à d’innombrables scènes où elles s’envoyaient des SMS furieusement, souvent au lit (bien que dans des lits différents). Ava demande même, par SMS, au sine qua non Question de rencontre lesbienne : « À quelle heure es-tu née ? Je veux regarder votre thème natal pour voir dans quelles maisons se trouvent vos planètes. Ce trope, avec des intérêts romantiques physiquement séparés mais connectés par téléphone, est typique des comédies romantiques comme « Quand Harry rencontre Sally ». Megan Garbeuh nous le rappelle. Être amoureux au 21e siècle, comme le montre « Avorah », signifie que vous ne pouvez jamais lâcher votre téléphone.

Ava a tellement le cœur brisé après que Deborah l’ait licenciée à la fin de la saison deux qu’elle doit suivre des mois de thérapie – une thérapie avec sa petite amie, Ruby, qui est frustrée par ce qui est pour elle une relation « toxique ». (« Elle t’a giflé. Elle t’a poursuivi en justice ! » crie Ruby. Ava gémit : « J’ai dit ça quand j’étais en colère contre elle ! Je suis vraiment désolée, tu ne comprends tout simplement pas. ») Mais Deborah ne comprend pas. renvoyer Ava à cause d’un échec, elle renvoie Ava parce qu’elle sait que leur attachement retiendra Ava.

« Je te l’ai dit, tu es comme moi », note Deborah en passant les cheveux d’Ava derrière son oreille. « Obtenez votre propre montagne à gravir. »

Dans la saison trois, cependant, on voit enfin que l’attachement est plus qu’unilatéral. Deborah a atteint une nouvelle colline de succès après la sortie de son DVD spécial. Mais ce n’est pas seulement qu’elle a besoin d’Ava pour gravir sa montagne professionnelle. « Tu es entré dans ma tête! » crie-t-elle après Ava, après avoir quitté une fête exclusive de ses pairs légendaires. « Ils ont dit des conneries sur les bisexuels, et je ne pouvais pas laisser tomber ça. »

Il y a une complexité dans les émotions de Deborah dans cette scène. Elle est un peu en colère, un peu frustrée mais aussi un peu reconnaissante. Elle continue : « Avant toi, j’étais parfaitement contente d’être une superbe bande dessinée de Vegas, de faire mon truc, de gagner des tonnes d’argent. Et puis tu viens, et tu me donnes envie de plus pour moi. Et c’est juste f——– ennuyeux !

Le « plus » ici, juxtaposé à la phrase « gagner des tonnes d’argent », ne concerne pas les aspirations financières. Il s’agit de la personnalité de Deborah, de sa dignité et de sa détermination à réaliser ses rêves. Sa croissance est même perceptible par Marty, le PDG du Palmetto Casino où Deborah se produisait (ainsi que par son ancien amant). « Au cours de ces deux dernières années, dit-il à Ava, elle a vraiment changé. Et je suis presque sûr que c’est à peu près au moment où tu es arrivé, gamin.

Les relations ne doivent pas nécessairement durer éternellement pour avoir un impact durable. En fait, ils ne peuvent pas durer éternellement, en raison de notre mortalité – qui préoccupe de plus en plus Deborah. Nous ne savons certainement pas quel sera l’avenir d’« Avorah » : jusqu’à présent, la série n’a pas été renouvelée pour une quatrième saison. Mais cet étrange couple moderne a déjà illustré une vérité puissante : la promesse de toute relation est cette expansion, l’expansion de notre capacité à imaginer et ensuite à devenir la personne de nos rêves.

« Un hack est quelqu’un qui fait la même chose encore et encore », est citée Ava dans un profil du New Yorker sur Deborah, dans l’avant-dernier épisode de la saison trois. « Déborah est le contraire. Elle continue d’évoluer et de s’améliorer.