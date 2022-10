La finale de la saison de House of the Dragon a des fans enracinés pour la vengeance de Rhaenyra Targaryen

La saison 1 de House of the Dragon s’est précipitée vers sa finale avec son dixième épisode à succès aujourd’hui. Les fans sont secoués par la fin décisive d’une saison mouvementée. Si vous n’avez pas encore vu l’épisode en streaming sur Disney + Hotstar, faites attention à spoilers devant dans cet article. Dans la finale, Aemond finit par tuer accidentellement le fils de Rhaenyra, Luke, après une séquence de chasse au dragon. Cela signifie que le conflit entre le côté de Rhaenyra et le côté d’Alicent s’est intensifié plus que jamais.

À la fin de l’épisode 10, il est évident que Rhaenyra ne cherche plus à établir un accord de paix d’aucune sorte. L’action d’Aemond est susceptible de mener aux événements en raison desquels la famille Targaryen et les dragons sont éteints à Westeros lorsque les fans entrent dans l’ère Game of Thrones, qui se déroule 200 ans après les événements de la préquelle House of the Dragon.

Il est sûr de dire qu’après les événements de la finale de la saison, les fans sont pleinement investis dans les résultats sanglants dont nous sommes sûrs d’être témoins la saison prochaine. Comme toujours, ils soutiennent Rhaenyra, quoi qu’il arrive.

TOUT CE QU’ELLE FAIT APRÈS CE POINT EST VALABLE, GARANTI, LÉGITIME, JUSTIFIABLE !!!!! COMBAT MOI!!!!!#HouseOfTheDragon pic.twitter.com/7oeMiLtUcA — 🍄 une fille n’a pas de nom (@darthdokki) 24 octobre 2022

Je soutiendrai tous les crimes de guerre de Rheanyra la saison prochaine #MaisonduDragon pic.twitter.com/sf8d665eBz — Luther E. Bolkart (@LutherEBolkart) 24 octobre 2022

Moi qui regarde Rhaenyra brûler la saison 2 de King’s Landing :#Maisondudragon pic.twitter.com/QXmnUDR5Zr – Sean (@Sean_the_Sheeep) 24 octobre 2022

Emma D’arcy, merci de nous avoir livré la performance d’une vie. La lutte, la douleur et la fermeté de la reine Rhaenyra, la seule et unique héritière légitime du trône de fer.#MaisonduDragon #HOTD pic.twitter.com/xV1FkrTav4 — 🐣 (@gonlyb) 24 octobre 2022

J’ai déjà vu ce visage. Ils n’ont AUCUNE idée du monstre qu’ils viennent de réveiller. #HouseOfTheDragonHBO #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/Q73PQNBy16 – MiKaela Myersssss (@xoSWEET_DREAMs) 24 octobre 2022

La finale de la saison 1 de House of the Dragon a été divulguée en ligne le vendredi 21 octobre, deux jours avant la diffusion de l’épisode sur HBO et HBO Max a rapporté Variety. La fuite semblait provenir d’un “partenaire de distribution en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique”, a déclaré un porte-parole de HBO à la même publication.

