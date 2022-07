La finale de la saison 4 de Stranger Things aurait dû en livrer plus

Avertissement de spoiler: les spoilers de la saison 4 de Stranger Things abondent.

Quelle différence 150 minutes peuvent faire. Avant que le logo de Netflix ne crépite sur mon écran de télévision avant la fin de l’émission, Stranger Things m’avait dans la paume de sa main. Je me suis demandé, à l’ouverture du dernier épisode, si le cauchemardesque saison 4 serait encore le meilleur de Stranger Things. Mais quand je me suis levé de mon canapé à minuit, deux heures et demie plus tard, une autre question me trottait dans la tête.

Est-ce que c’est ça?

L’épisode est La dernière ligne droite commence avec Eleven luttant contre Vecna dans le subconscient de Max – une phrase super normale si vous avez regardé la série. Onze porte un coup douloureux mais indécis à Vecna, qui se dissipe en poussière maléfique tout en promettant de se venger. C’est important : Vecna, le grand méchant, est sans ambiguïté ne pas vaincu. À ce moment-là, il restait 30 minutes. Plus qu’assez de temps, me rassurai-je, pour qu’une bataille finale éclate.

Après sa confrontation avec Eleven, Vecna ​​ouvre une porte vers l’Upside Down au centre de Hawkins, ce qui provoque une fissure massive à travers la ville. Le parfait précurseur d’un affrontement de plus ! Les imbéciles locaux attribuent cela à un tremblement de terre, mais nous, les téléspectateurs, savons ce qui se cache derrière les ruptures. Nous voyons des scènes touchantes de Hopper réunissant Eleven et Max se reposant à l’hôpital après avoir évité de justesse la mort aux mains grotesques de Vecna. Ne serait-il pas dommage que ces scènes soient gâchées par un certain méchant de retour ?

Hélas non. Le thème de Stranger Things commence à jouer alors que les cendres commencent à tomber sur Hawkins comme de la neige. Le gang enquête et voit un feu de l’enfer éclater de la porte Upside Down de Vecna. L’écran passe au noir.

D’ACCORD.

La fin ne ressemblait pas à un cliffhanger. Cela ressemblait à un épisode tronqué. Et rappelez-vous, la finale a duré plus de deux heures ! Les finales des saisons un, deux et trois duraient toutes 60 minutes et comportaient toutes des fins décisives. Dans la finale de la saison quatre, il a fallu plus de temps pour obtenir moins.

Ce n’est pas que toutes les finales de la saison doivent voir le méchant périr pour de bon. Vecna ​​est la force centrale du mal dans Stranger Things, et il est facile de justifier sa saga prenant plus d’une saison. Mais l’ampleur d’un épisode doit être justifiée par l’histoire qu’il raconte. Au lieu d’une histoire épique nécessitant une longue durée, cela ressemblait davantage aux créateurs de Stranger Things, Matt et Ross Duffer, qui avaient d’abord décidé d’un épisode de 150 minutes, puis trouvé comment remplir le temps.

Netflix



L’ambition de la saison était énorme. Netflix s’est vanté que les abonnés ont ont passé collectivement plus d’un milliard d’heures à binging la saison teintée d’horreur. Je crois que: les neuf épisodes ont duré si longtemps que vous n’auriez besoin que de quelques dizaines de personnes pour les regarder tous pour franchir cette étape importante.

Je blague. La durée de 13 heures de la saison 4 de Stranger Things est sensiblement plus longue que les huit heures de la saison 3, mais c’était surtout du temps bien dépensé. Nous avons plusieurs nouveaux personnages intéressants dans Argyle, Yuri, Dmitri et Eddie. Diviser le casting en quatre lieux différents était audacieux et largement payant. Vecna ​​est le méchant le plus noueux de la série et était un boogeyman déchirant, en particulier dans les premiers épisodes. La saga des efforts d’Onze pour retrouver ses pouvoirs a traîné, mais la saison quatre de Stranger Things était principalement bonne merde.

Et franchement, la majeure partie de la finale l’était aussi. Distraire les chauves-souris sataniques en jouant Master of Puppets au sommet d’une remorque en panne au milieu de l’apocalypse ? Enfer oui.

Mais tout cela a servi de préparation pour une finition éblouissante – une finition que nous n’avons pas obtenue.

Quelle est la prochaine étape pour Stranger Things ?

Maintenant, nous attendons la saison 5. Les Duffer Brothers ont promis que l’attente pour la prochaine saison sera plus courte que les deux années qui séparent les saisons 3 et 4. David Harbour, qui a joué Hopper, estime qu’il arrivera sur Netflix à la mi-2024.

Il existe déjà un peu de choses que nous savons sur la prochaine saison. Pour commencer, il devrait être le dernier. Les frères Duffer ont également déclaré que, pour combler l’écart d’âge entre les personnages à l’écran et les acteurs qui les jouent, cela impliquera une sorte de saut de temps. Et enfin, le dernier épisode va être vraiment long.

Apparaissant sur le Podcast Happy Sad Confus, les frères Duffer ont déclaré qu’un problème dans les séries typiques est que l’avant-dernier épisode est le plus captivant, car la finale doit inclure une “détente” émotionnelle. Une fin de film est leur moyen préféré de résoudre ce problème.

“Nous sommes plus susceptibles de faire ce que nous avons fait ici, c’est-à-dire d’avoir juste un épisode de deux heures et demie”, a déclaré Ross Duffer à propos de la finale de la saison 5. “La détente n’est qu’une partie d’un épisode de deux heures et demie. Je m’attendrais à ce que la finale dure au moins deux heures”, a ajouté Matt Duffer.

Ce n’est pas une mauvaise nouvelle. Deux heures pour couronner l’un des plus grands spectacles de la décennie ? Ça a du sens. Mais cela souligne également à quel point l’échelle de la finale de la saison 4 a peu de sens. Parce que, aussi galvaudé que soit le mot, le final de la saison 4 de Stranger Things a été épique. Mais, sans une fin mémorable, c’était aussi une déception.