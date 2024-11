La finale de la saison 4 de « Only Murders In The Building » a eu la tournure la plus surprenante de tous les temps

Seulement des meurtres dans le bâtiment Crédit : Hulu

Saison 4 de Seulement des meurtres dans le bâtiment est enfin terminée, et quelle délicieuse saison ce fut. Charles, Oliver et Mabel ont de nouveau résolu l’affaire et ont découvert une fois de plus un corps dans l’Arconium. Je dirais que nos podcasteurs détectives ne peuvent pas faire de répit, mais ce sont vraiment leurs voisins qui devraient s’inquiéter. Spoilers à venir.

Fondamentalement, la grande nouveauté dont je parle dans le titre est que il n’y a eu aucun rebondissement. Je devrais être contrarié à ce sujet. Après tout, j’ai écrit un article très approfondi pour essayer de résoudre les meurtres et de trouver le tueur après l’épisode de la semaine dernière. Je me suis dit : « Ils n’auraient sûrement pas pu révéler le véritable tueur dans l’épisode 9 ! » Je croyais aussi qu’il y avait deux tueurs, et je n’ai pas compris qu’il s’agissait simplement d’un autre faux-fuyant – un faux-fuyant planté directement par le véritable tueur, le Marshall nerveux et à la voix douce, qui est en réalité Rex Bailey.

Bien sûr, il reste des mystères non résolus ; ceux que nos héros, satisfaits d’avoir attrapé le tueur, ont encore une fois oublié. Les caméras cachées n’ont certainement pas été placées par Marshall. Le chien empoisonné, Willie, et les notes et SMS inquiétants ? C’étaient certainement les actions de quelqu’un d’autre. Ou peut-être plusieurs personnes sous la forme de la mafia. Tous les signes indiquent une dernière saison sur le thème de la mafia (si la saison 5 est la dernière saison, ce qui serait le cas) et il est tout à fait possible que le corps retrouvé à la fin de la finale ait quelque chose à voir avec cela, ainsi qu’avec la mystérieuse disparition. de Nicky « The Neck » Caccimelio, le roi du pressing de Brooklyn, dont la femme se présente et propose d’embaucher le gang pour le retrouver.

Seulement des meurtres dans le bâtiment Crédit : Hulu

L’épisode en lui-même était plutôt amusant, même si le mystère principal était résolu la semaine précédente. Quelques réflexions sur la façon dont cela s’est déroulé :

J’ai adoré la scène où Charles fait le plein de Brazzos, comprenant comment Marshall est passé du bâtiment Ouest à son appartement, le long du rebord ! Quelqu’un a-t-il eu cette théorie ? Je ne l’avais certainement pas fait ! Il décide alors de le faire lui-même pour sauver Mabel quand Oliver a « le premier bon pitch depuis que tout cela a commencé » et suggère qu’ils quittent simplement l’appartement voisin. Cela rend le voyage périlleux beaucoup plus rapide, même si cela oblige Oliver à sortir sur le rebord avec son ami, à les faire pivoter tous les deux vers une position face au mur, puis à faire le merengue afin de parcourir le reste du chemin. Une scène merveilleuse qui est non seulement tendue et excitante, mais aussi hilarante et un grand moment de caractère pour les deux hommes.

Lorsqu’ils surprennent Marshall, Charles essaie de lui tirer dessus avec le Lady Longoria-19 in 1 Multi-Tool d’Eva Longoria, qui a été introduit plus tôt cette saison. Nous aurions dû savoir qu’il serait réutilisé plus tard. C’est l’un des deux pistolets de Chekov de cet épisode, ou plutôt les outils multifonctions 19-en-1 Lady Longoria de Chekov.

L’autre est le sauvetage de dernière minute du tueur en série Jan, qui tire sur Marshall dans le dos avant qu’il ne puisse tuer nos héros. Il s’avère qu’elle s’est cachée dans les passages secrets de l’Arconia et dans l’appartement de Charles pendant tout ce temps. Encore une fois, ils l’ont présentée dès le début, donc cela n’aurait pas dû être une surprise totale, mais j’ai quand même été surpris. Je pensais que le détective Williams serait celui qui se présenterait et sauverait la situation.

Oliver n’arrêtait pas de dire que Loretta serait la prochaine victime du meurtre, donc je savais qu’elle était en sécurité. Dieu merci aussi. Ils ont eu un mariage vraiment adorable qui m’a rappelé Quatre mariages et un enterrement et Père de la mariée.

Cela se termine mal, bien sûr. Pauvre Lester ! Ils le trouvent mort dans la fontaine, juste après qu’il leur ait parlé de son propre mariage et qu’il ait remarqué à quel point ce serait un bon jour de chance (et Charles et Oliver, naturellement pressés, sont un peu connards à ce sujet). Nous voyons le sang jaillir de l’embouchure de la fontaine – un sombre contraste avec la journée ensoleillée et fleurie – avant de voir Lester. Mais pourquoi quelqu’un le tuerait-il ? La seule réponse que je puisse trouver : c’est un homme qui en savait trop. Il a vu des choses. Il a laissé entrer tous les tueurs dans le bâtiment, et peut-être qu’il a également laissé entrer notre nouveau tueur. Encore une fois, cela ressemble à une affaire de mafia.

Bev Melon est toujours une suspecte dans mon livre, même si je ne suis pas sûr de quoi je la soupçonne, seulement qu’elle s’est présentée dans des endroits étranges comme la maison de Sazz avec son arme et je ne pense pas que nous ayons vu le dernier d’elle. ou son implication dans tout cela. Je me demande également si Howard pourrait être derrière les caméras et les notes, et s’il a utilisé l’empoisonnement de Winnie pour dissiper ses soupçons. Howard est génial, mais tout son truc pourrait être un acte.

Seulement des meurtres dans le bâtiment Crédit : Hulu

Dans l’ensemble, j’ai vraiment adoré cette saison. Jusqu’à présent, je classerais la saison 1 comme la meilleure, suivie de la saison 4, de la saison 3 et enfin de la saison 2. Je pense que la seule chose qui manque à cette saison, c’est davantage de podcasts. Ils ont fait un excellent travail avec tous les éléments de podcast de la saison 1, montrant le trio faisant des tentatives loufoques d’enregistrement, d’élaboration de scripts et de sortie d’épisodes. Ils avaient le fan-club. Petit à petit, tout cela est tombé de côté.

Mon autre grande critique de cette saison et de la trajectoire de la série en général est qu’il y a tout simplement beaucoup trop de célébrités invitées. Je veux dire, s’il vous plaît, continuez à ramener des versions de Paul Rudd, évidemment, mais pouvons-nous simplement refroidir nos jets sur tout le reste ? C’est trop. J’ai plus aimé les acteurs moins connus que nous avons eu cette saison en tant que Westies que les plus grands noms du film. J’adorerais vraiment voir une cinquième saison qui tente de retrouver l’ambiance de la saison 1, uniquement avec une touche mafieuse, si c’est la direction dans laquelle cela va.

Qu’avez-vous pensé de la saison 4 et du final ? Faites-le-moi savoir sur Gazouillement, Instagram ou Facebook. Pensez également à vous abonner à ma chaîne YouTube et suivez-moi ici sur ce blog. Inscrivez-vous à ma newsletter pour plus de critiques et de commentaires sur le divertissement et la culture.