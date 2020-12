Intitulée « The Rescue », la mission pour sauver Grogu – alias The Child et « Baby Yoda » – des griffes du maléfique Moff Gideon (Giancarlo Esposito) a culminé avec une silhouette masquée apparaissant, sauvant essentiellement les sauveteurs.

Le sauveur au sabre laser s’est révélé être nul autre que Luke Skywalker (une version rendue numériquement de Mark Hamill), qui a emmené Grogu avec lui, vraisemblablement pour être formé en tant que Jedi. Si le look du personnage était un peu raide – comme ceux recréés dans « Rogue One » – la séquence offrait néanmoins un autre pont étonnant vers la trilogie originale, avec un caméo R2-D2 pour faire bonne mesure.

Mais attendez, il y avait plus: une scène post-crédit a montré le chasseur de primes Boba Fett (Temuera Morrison) retournant à Tatooine, la planète où il avait apparemment rencontré sa mort dans « Return of the Jedi ». Il s’est terminé par une mystérieuse allumeuse pour « Le livre de Boba Fett », dont la première est prévue dans un an.

De la même manière que « The Empire Strikes Back » était crucial pour la longévité de la franchise, cette saison a établi la première série télévisée en direct comme un ajout majeur à la mythologie « Star Wars », dont les ondulations s’étendent au loin.

L’arc de l’histoire de la série englobait non seulement les films, mais la série animée qui portait la bannière Lucasfilm entre: « Star Wars: The Clone Wars » et « Star Wars Rebels », ponctuée par l’apparition de Rosario Dawson en tant que padawan d’Anakin Skywalker, Ahsoka Tano; et Katee Sackhoff comme Bo-Katan.

Ce dernier est revenu pour la finale à la poursuite du sabre noir possédé par Moff Gideon, mais si cela semblait être un grand développement, la vague finale d’événements l’a éclipsé.

Quel que soit l’avenir de « The Mandalorian », sa valeur pour Lucasfilm et Disney + ne peut guère être surestimée.

Comme le studio l’a annoncé lors de son récent événement Investor Day, plusieurs émissions en direct sont prévues pour étendre la galaxie du streaming – y compris une spin-off d’Ahsoka et « Rangers of the New Republic », tous deux se déroulant pendant la période de « The Mandalorian’s » – indiquant la mesure dans laquelle le service de 13 mois a l’intention de s’appuyer sur cette base.

Peut-être le plus impressionnant, après la nature de division de la récente trilogie « Star Wars », « The Mandalorian » a apparemment trouvé ce doux point de nostalgie et d’invention – ravissant les fans d’une manière qui a donné une poussée d’adrénaline à toute la franchise. Cette passion peut être mesurée en partie par le nombre de fans aux yeux troubles qui se sont sentis obligés de rester éveillés après minuit chaque semaine et de regarder de nouveaux épisodes dès qu’ils tombent.

Tout compte fait, la deuxième saison représente à la fois un accomplissement commercial et créatif, et les producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni peuvent s’incliner bien mérité. Si Disney + veut satisfaire les abonnés, au risque de ressembler à un disque rayé, cela ressemble certainement à la voie.