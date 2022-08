La finale de la saison 2 de “Terror Lake Drive” sera diffusée le jeudi 4 août

ALLBLK La série d’anthologies préférée des fans “Terror Lake Drive” diffuse sa finale jeudi et BOSSIP vous donne un premier aperçu exclusif !

À présent, vous devez être bien conscient que la deuxième saison de la série scénarisée de 7 épisodes a été créée en juin et qu’elle est doublée «Terror Lake Drive: Femme noire célibataire. Cette saison se déroule deux ans après la série d’événements qui ont traumatisé les locataires des Freeman Lake Apartments lors de la première saison… amenant un nouveau locataire sans méfiance dans le complexe d’appartements mystifiant au bord du lac.

Créée et écrite par Jerry LaMothe (Blackout) et Kajuana S. Marie, la deuxième saison suit Deja (Pascale Armand, Eclipsed), une infirmière itinérante, qui a récemment terminé une mission à Austin, au Texas. Au grand désarroi de ses amis et collègues, Deja accepte un poste au nouvel hôpital universitaire d’Atlanta. Au milieu de sa quête de logement, elle rencontre une Doula maladroitement timide et éclectique nommée Shana (Yolonda Ross, The Chi), une étudiante en soins infirmiers à l’université qui cherche un colocataire – une femme noire célibataire préférée.

Inconsciente de son passé mouvementé, Deja se sent chez elle avec Shana à Freeman Lake, tout en devenant sans le savoir la cible des dernières coïncidences étranges pour habiter le complexe d’appartements troublé.

Les choses se réchauffent dans la finale et vous ne croirez pas ce qui se passe.

“Terror Lake Drive: Single Black Female” Clip final

Dans la finale de la série, nous voyons les dames du Black Face Movement affronter un homme d’entretien en désordre qui doit être mis en ligne. Keisha (Reginae Carter), la fougueuse militante et membre clé de BFM, et sa meilleure amie/la reine Nefertiti (Jennifer Sears) de BFM se font dire qu’elles doivent quitter leur appartement, mais les dames sentent que quelque chose ne va pas. Les résidents de Freeman Lakes refusent de partir de peur de finir comme les autres femmes disparues.

“On n’ira nulle part !” dit une Néfertiti provocante.

Écoute, b ***… » commence l’homme de maintenance avant que Keisha et d’autres membres de BFM ne viennent le vérifier.

La finale de la saison de “Terror Lake Drive: Single Black Female” est diffusée le jeudi 4 août sur ALLBLK.