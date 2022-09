La finale de la saison 14 de #RHOA présente le défilé de mode She By Shereé

“Septembre, printemps-été” est arrivé pour une vraie femme au foyer d’Atlanta, et BOSSIP a un premier aperçu exclusif de son défilé de mode AVEC des modes.

Lors de la finale de la saison 14 de dimanche de “The Real Housewives of Atlanta”, les dames assistent au défilé de mode She by Shereé et se saluent avec enthousiasme pendant que les invités arrivent.

Entre deux plaisanteries, ils espèrent également que les choses se passeront sans encombre pour leur collègue femme au foyer.

“Je prie pour que Shereé ne fasse que jouer avec nous pour ne pas avoir de vêtements prêts”, déclare Kandi.

Il y a plusieurs personnes présentes pour la soirée, dont l’ex-mari de Shereé, Bob Whitfield, qui embrasse les dames, et les enfants de Shereé, Kairo et Kayleigh.

Marlo Hampton, vêtue d’un imprimé guépard, est également présente et elle remarque que la configuration du défilé de mode “ressemble à un mariage”.

“Je pense qu’elle et Tyrone vont se marier ce soir !” dit Marlo avec enthousiasme.

Et tandis que les dames se demandent collectivement si Tyrone se présentera réellement pour soutenir Shereé, Marlo lâche une bombe ; il est déjà là !

« Je sais qu’il va venir, je viens de le croiser à l’extérieur », dit Marlo. “Il porte un costume noir et blanc, il a des fleurs. On dit dans la rue qu’il est ici depuis quelques nuits !

Tyrone est alors aperçu marchant avec des roses.

Que pensez-vous du fait que Tyrone se présente enfin pour Shereé ?

La finale de “The Real Housewives of Atlanta” est diffusée dimanche à 20 h HE / PT